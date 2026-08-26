NIQ et The OpenAI Deployment Company s’associent pour intégrer l’intelligence consommateur dans les flux de travail des entreprises

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE : NIQ), une entreprise leader dans le domaine de l’intelligence consommateur, a annoncé aujourd’hui une collaboration avec The OpenAI Deployment Company (« DeployCo ») afin d’étendre davantage sa suite de produits basés sur l’IA au sein de la NIQ Optiq Suite, notamment NIQ Optiq Chat, Optiq Mobile et Optiq Bridge. Cette collaboration s’appuie sur la croissance et la dynamique des produits natifs de l’IA dont NIQ a fait état dans ses résultats du T2 et aidera NIQ à étendre et à intégrer son intelligence propriétaire directement dans les systèmes d’entreprise et les flux de travail que les clients utilisent au quotidien.

L’IA redéfinit la prise de décision dans le commerce, en transformant la manière dont les entreprises analysent les marchés, prennent des décisions et exécutent leurs tâches. Mais les capacités des modèles ne suffisent pas à elles seules. Les résultats commerciaux dépendent de la qualité des données, de leur harmonisation, du contexte sémantique et de l’intelligence métier qui sous-tendent ces systèmes. Grâce à sa collaboration avec DeployCo, NIQ fait progresser la manière dont l’intelligence compatible avec l’IA peut être accessible, appliquée et intégrée dans les flux de travail des entreprises.

« Nous espérons que ce travail nous aidera à développer nos solutions plus rapidement et plus efficacement, mais ce n’est pas là l’objectif principal », déclare Troy Treangen, directeur des produits et de l’IA chez NIQ. « L’opportunité la plus importante consiste à aider les clients à tirer davantage de valeur de l’intelligence de NIQ et à créer de nouvelles façons pour eux de l’utiliser. Lorsque l’intelligence de NIQ pourra s’intégrer à davantage d’applications, de systèmes et de flux de travail, nous augmenterons à la fois la valeur que nous apportons à nos clients et les opportunités de chiffre d’affaires à court terme pour NIQ. »

NIQ Optiq Chat est l’agent d’analyse IA et l’expérience de flux de travail de nouvelle génération de l’entreprise, qui aide les utilisateurs à poser des questions métier, à découvrir des informations pertinentes et à agir sur la base de recommandations fondées sur les données de NIQ, ses capacités analytiques et sa compréhension approfondie du comportement des consommateurs. Une version enrichie devrait être lancée début septembre.

Également prévu pour début septembre, NIQ Optiq Bridge offre aux organisations un moyen contrôlé et flexible d’intégrer les données, les modèles et les capacités d’IA générative de NIQ dans leurs propres plateformes, applications et environnements d’IA. Ensemble, ces produits font progresser deux volets liés de la stratégie IA de NIQ : Optiq fournit directement aux utilisateurs des applications d’IA pour des résultats plus pertinents, tandis que Bridge rend l’intelligence de NIQ disponible au sein des environnements technologiques existants des clients.

Ce travail s’appuie également sur le ConnectAI Charter Program récemment annoncé par NIQ. Optiq Bridge fournit une couche produit sécurisée permettant aux clients d’accéder à l’intelligence de NIQ au sein de leurs propres environnements d’IA ; ConnectAI combine cet accès technologique avec un soutien dédié de NIQ en matière d’ingénierie et de science des données, déployé en amont, afin de créer et de faire évoluer des flux de travail décisionnels basés sur l’IA au sein des entreprises clientes.

« Une IA fragmentée engendre des décisions fragmentées », déclare Irina Stoian, directrice commerciale de l’IA chez NIQ. « Nous construisons exactement le contraire : une base d’intelligence fiable, capable de fonctionner à travers les applications, les agents et les environnements d’entreprise. Les données prêtes pour l’IA en constituent le fondement. NIQ Optiq, c’est la façon dont elle raisonne. ConnectAI, c’est la manière dont nous collaborons avec nos clients pour transformer cette intelligence en action. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec NIQ alors que l’entreprise élargit son portefeuille de produits d’IA s’appuyant sur une expertise approfondie des consommateurs et du commerce », déclare Adena Hefets, directrice générale par intérim de The OpenAI Deployment Company. « En associant les capacités de DeployCo à l’intelligence sectorielle de NIQ, nous pouvons contribuer à créer des expériences d’entreprise concrètes qui permettent aux équipes d’appliquer plus facilement l’IA dans des flux de travail réels. »

Cette collaboration s’inscrit dans l’objectif plus large de NIQ : façonner l’avenir d’une IA de confiance en combinant des données propriétaires, l’intelligence sémantique, des modèles analytiques et des capacités de mise en œuvre flexibles. La base de données prête pour l’IA de NIQ comprend un moteur de données de 160 pétaoctets couvrant environ 260 millions de produits et 10,5 milliards d’attributs de produits. Ce projet s’appuie sur les investissements de NIQ dans une infrastructure prête pour l’IA et sur ses efforts visant à aider les marques et les détaillants à transformer des données de plus en plus complexes en décisions commerciales plus rapides et plus sûres.

Pour en savoir plus sur NIQ Optiq Suite, y compris la récente sortie d’Optiq Mobile désormais disponible aux États-Unis sur l’App Store d’Apple, rendez-vous sur Agentic Commerce chez NIQ.

FAQ

Qu’ont annoncé NIQ et DeployCo ?

NIQ et DeployCo ont annoncé un partenariat visant à étendre et à approfondir les capacités des produits d’IA de NIQ. Ce partenariat a pour objectif d’aider NIQ à fournir ses informations sur les consommateurs via des applications basées sur l’IA, au sein des environnements technologiques d’entreprise que ses clients utilisent déjà.

Qu’est-ce que NIQ Optiq ?

NIQ Optiq est l’agent d’analyse et l’expérience de flux de travail de nouvelle génération de NIQ, basés sur l’IA. Disponible via la plateforme Discover et, aux États-Unis, sur mobile via l’App Store d’Apple, il est conçu pour aider les utilisateurs à passer plus rapidement d’une question métier à des informations pertinentes, des recommandations et des actions à mener, en s’appuyant sur les données et les capacités analytiques de NIQ.

Qu’est-ce que NIQ Optiq Bridge ?

NIQ Optiq Bridge est une fonctionnalité de diffusion régulée qui permet aux organisations d’utiliser les données de NIQ et ses capacités d’IA générative au sein de leurs propres plateformes, applications et flux de travail d’IA. Elle est conçue pour rendre l’intelligence NIQ accessible sans que les clients aient à transférer leur travail vers un environnement distinct.

Quels seront les avantages pour les clients de NIQ ?

Cette collaboration vise à aider les clients à accéder plus rapidement à l’intelligence NIQ, à interagir plus naturellement avec des informations complexes et à utiliser les capacités de NIQ au sein des outils et des flux de travail qu’ils utilisent déjà pour prendre leurs décisions métier.

Cette collaboration rend-elle les données NIQ accessibles au public via ChatGPT ?

Non. Les données propriétaires de NIQ restent soumises à des règles de gouvernance et ne sont disponibles que par le biais des produits NIQ autorisés, des contrats clients, des autorisations et des contrôles de sécurité applicables. Cette collaboration ne rend pas les données NIQ accessibles au public via ChatGPT et ne modifie pas les conditions d’accès existantes de NIQ.

Comment cette collaboration s’inscrit-elle dans la stratégie globale de NIQ en matière d’IA ?

Cette collaboration fait progresser deux volets liés de la stratégie IA de NIQ. NIQ Optiq soutient les applications d’IA pour des résultats plus pertinents en fournissant directement aux utilisateurs des informations sur mesure. NIQ Optiq Bridge soutient la propriété intellectuelle qui alimente l’IA en permettant aux clients d’utiliser les données, les modèles et les capacités analytiques de NIQ au sein de leurs propres environnements. ConnectAI complète ces capacités en associant l’accès à la technologie à un soutien dédié en ingénierie et en science des données, déployé en amont, afin d’aider les clients à créer et à faire évoluer des flux de travail basés sur l’IA.

Ensemble, ces produits soutiennent l’objectif de NIQ : fournir des informations au moment de la prise de décision et accompagner les clients quel que soit l’environnement dans lequel s’exécutent leurs flux de travail d’IA.

Quand les nouvelles fonctionnalités de NIQ Optiq et NIQ Optiq Bridge seront-elles disponibles ?

La sortie des versions améliorées de NIQ Optiq Chat et NIQ Optiq Bridge est prévue début septembre. NIQ annoncera les fonctionnalités spécifiques, la date de disponibilité et les détails du déploiement sur le marché au fur et à mesure de l’avancement du développement.

À propos de NIQ

NielsenIQ (NYSE : NIQ) est une entreprise leader dans le domaine de l’intelligence consommateur, offrant la compréhension la plus complète et la plus fiable du comportement d’achat des consommateurs et révélant de nouvelles voies de croissance. En combinant une couverture mondiale inégalée des données et des mesures granulaires sur les consommateurs et le commerce de détail avec des décennies d’expertise en modélisation IA, NIQ développe des systèmes décisionnels qui aident les entreprises à transformer des données complexes en actions sûres.

Notre présence mondiale s'étend sur plus de 90 pays, couvrant environ 82 % de la population mondiale et plus de 7 400 milliards de dollars de dépenses de consommation mondiales. Grâce à des plateformes cloud, des analyses avancées et des observations dérivées de l'IA, NIQ offre la « Full View™ », accompagnant les marques et les détaillants vers une meilleure compréhension du comportement d'achat des consommateurs comme levier d'action.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.niq.com.

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Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions d’exonération de l’U.S. Private Securities Litigation Reform Act américain de 1995, notamment des déclarations concernant les capacités et avantages attendus pour les clients du programme pilote ConnectAI, les avantages escomptés des flux de travail d’entreprise basés sur l’IA, ainsi que l’adoption future de modèles opérationnels natifs de l’IA. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des mots tels que « anticiper », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « prévoir », « croire », « conçu pour », « explorer », « futur », « accélérer », « va », « devrait », « pourrait » et d’autres références similaires à des événements ou performances futurs. Ces déclarations ne constituent pas des garanties de résultats futurs et sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses difficiles à prévoir, dont beaucoup échappent à notre contrôle, notamment les changements dans les préférences des consommateurs, la conjoncture économique, les évolutions technologiques, la dynamique concurrentielle, ainsi que notre capacité à développer, fournir et monétiser de nouveaux produits et solutions. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus. Des informations supplémentaires sur ces risques et d’autres risques figurent dans la section « Facteurs de risque » de notre dernier rapport annuel sur formulaire 10-K et dans nos documents déposés ultérieurement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, disponibles sur www.sec.gov. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué, et nous ne nous engageons pas à les mettre à jour, sauf si la loi l’exige.

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