-

Ansaldo Energia seleziona Kinaxis per alimentare il futuro dell'infrastruttura energetica globale

Una delle aziende industriali più antiche in Italia investe nella piattaforma gestita dall'IA Maestroper far fronte all'accelerazione globale della domanda di tecnologia di generazione di energia

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX:KXS) , leader globale di pianificazione e orchestrazione della supply chain gestite dall'IA, ha annunciato che Ansaldo Energia, leader globale nel settore della tecnologia di generazione energetica, ha selezionato la piattaforma Kinaxis Maestro™ per aiutare a orchestrare la sua complessa supply chain nel supportare uno dei mercati di infrastrutture in più rapida crescita a livello globale.

Per oltre 170 anni, Ansaldo Energia è stata una delle aziende rappresentanti della tradizione industriale italiana, e ha contribuito a definire il futuro energetico della nazione, affermandosi al contempo come leader globale della tecnologia di generazione dell'energia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Relazioni con i media
Erin Boyle | Kinaxis
eboyle@kinaxis.com
+1 519-574-4065

Relazioni con gli investitori
Victoria Hyde-Dunn | Kinaxis
vhyde-dunn@kinaxis.com

Industry:

Kinaxis Inc.

TSX:KXS
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Relazioni con i media
Erin Boyle | Kinaxis
eboyle@kinaxis.com
+1 519-574-4065

Relazioni con gli investitori
Victoria Hyde-Dunn | Kinaxis
vhyde-dunn@kinaxis.com

More News From Kinaxis Inc.

Riassunto: STL sceglie Kinaxis Planning One per rafforzare la pianificazione delle catene di approvvigionamento nelle operazioni globali

OTTAWA, Ontario e MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), leader mondiale nell'orchestrazione della catena logistica, oggi ha annunciato che STL (NSE: STLTECH), un'azienda leader in ambito di soluzioni ottiche e digitali, ha scelto Kinaxis Planning One per rafforzare le sue capacità di pianificazione della catena logistica e migliorare la rapidità dei processi decisionali nelle sue operazioni globali. L'adozione di Kinaxis Planning One riflette l'impegno continuo di Kinaxis nei...

Riassunto: Uno studio sponsorizzato da Kinaxis identifica una lacuna nella responsabilità relativa all'AI nella catena di fornitura, nonostante le aspettative di una rapida diffusione

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS) , un leader globale nel coordinamento delle catene di fornitura, oggi ha annunciato i risultati di un nuovo studio indipendente condotto da IDC. L'InfoBrief di IDC, sponsorizzato da Kinaxis, “Making Supply Chain AI Accountable” (Rendere responsabile l'IA nella catena di fornitura), rivela un divario crescente tra le aggressive ambizioni delle organizzazioni per l'adozione autonoma dell'AI e la loro effettiva preparazione all'adozione di quest...

Riassunto: Kinaxis nomina Herb Yeh direttore finanziario e direttore strategia

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), un leader globale nella pianificazione e orchestrazione della catena di fornitura, oggi ha annunciato la nomina di Herb Yeh ai ruoli di Direttore finanziario e Direttore strategia con decorrenza dal 27 luglio 2026. Yeh sarà responsabile delle operazioni di strategia aziendale e dell’organizzazione finanziaria globale di Kinaxis, guidando tutte le unità Finanza, Contabilità, Rapporti con gli investitori, Strategia aziendale e Sviluppo so...
Back to Newsroom