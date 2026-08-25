Ansaldo Energia seleziona Kinaxis per alimentare il futuro dell'infrastruttura energetica globale
Ansaldo Energia seleziona Kinaxis per alimentare il futuro dell'infrastruttura energetica globale
Una delle aziende industriali più antiche in Italia investe nella piattaforma gestita dall'IA Maestro™ per far fronte all'accelerazione globale della domanda di tecnologia di generazione di energia
OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX:KXS) , leader globale di pianificazione e orchestrazione della supply chain gestite dall'IA, ha annunciato che Ansaldo Energia, leader globale nel settore della tecnologia di generazione energetica, ha selezionato la piattaforma Kinaxis Maestro™ per aiutare a orchestrare la sua complessa supply chain nel supportare uno dei mercati di infrastrutture in più rapida crescita a livello globale.
Per oltre 170 anni, Ansaldo Energia è stata una delle aziende rappresentanti della tradizione industriale italiana, e ha contribuito a definire il futuro energetico della nazione, affermandosi al contempo come leader globale della tecnologia di generazione dell'energia.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Relazioni con i media
Erin Boyle | Kinaxis
eboyle@kinaxis.com
+1 519-574-4065
Relazioni con gli investitori
Victoria Hyde-Dunn | Kinaxis
vhyde-dunn@kinaxis.com