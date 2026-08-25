Ansaldo Energia seleziona Kinaxis per alimentare il futuro dell'infrastruttura energetica globale

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX:KXS) , leader globale di pianificazione e orchestrazione della supply chain gestite dall'IA, ha annunciato che Ansaldo Energia, leader globale nel settore della tecnologia di generazione energetica, ha selezionato la piattaforma Kinaxis Maestro™ per aiutare a orchestrare la sua complessa supply chain nel supportare uno dei mercati di infrastrutture in più rapida crescita a livello globale.

Per oltre 170 anni, Ansaldo Energia è stata una delle aziende rappresentanti della tradizione industriale italiana, e ha contribuito a definire il futuro energetico della nazione, affermandosi al contempo come leader globale della tecnologia di generazione dell'energia.

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