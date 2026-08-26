法國成為2030年利雅德世博會首個正式參展方

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 法國成為首個正式簽署2030年利雅德世博會參展合約的國家，標誌著該世博會籌備工作取得重要進展，同時也彰顯了其日益增強的國際影響力。此合約在沙烏地阿拉伯王儲暨首相Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud殿下訪法期間於巴黎簽署。

合約正式確立法國參展2030年利雅德世博會，為其在為期六個月的活動中提供參與框架。合約明確了法國館的選址及獲分配空間，概述了展館主題，並訂明向訪客及商界提供的體驗大綱。

本次簽署儀式在巴黎舉行，沙烏地阿拉伯外交部長Faisal bin Farhan Al Saud親王與國際展覽局（BIE）秘書長Dimitri S. Kerkentzes均出席見證，合約由2030年利雅德世博會執行長Talal Al-Marri與法國展覽協會（COFREX）主席Jacques Maire共同簽署。

2030年利雅德世博會執行長Talal Al-Marri在談到這一里程碑時表示：「法國成為首個簽署參與合約的國家，對2030年利雅德世博會而言是重要里程碑，亦強力展示國際參與的勢頭。法國擁有參與世界博覽會的悠久歷史，並在文化、創新及創造引人入勝的訪客體驗方面擁有豐富經驗。我們期待與法國及COFREX緊密合作，見證他們的計畫逐步成形，在2030年利雅德世博會上實現宏大願景。這座里程碑讓我們向著舉辦一場非凡的世界博覽會又邁進一步，屆時在2030年我們將以前所未有的規模讓世界匯聚一堂。」

COFREX主席Jacques Maire表示：「2030年利雅德世博會提供了一個絕佳平台，向全球觀眾展示法國的創造力、創新及專長。我們感謝利雅德世博會為法國提供了一個無論在選址及規模上均屬卓越的空間。展館位於『Planet 』展區，主題為『同一片天空下』（Under One Sky）。展館設計圍繞天空、陸地、火與水四大元素，旨在為參觀者提供意味深長的沉浸式體驗，同時展示法國企業在保護地球與生態轉型方面的實力。我們將積極助力世博會實現其願景，為交流、合作與對話培育新機會。能成為這次全球盛會的一部分讓我們倍感自豪，我們期待為2030年利雅德世博會的成功舉辦貢獻全力。」

這座里程碑標誌著2030年利雅德世博會籌備工作的持續進展——從沙烏地阿拉伯與BIE近期簽署主辦協議，到目前正在進行的場地開發與營運籌備，各項工作環環相扣。

2030年利雅德世博會將於2030年10月1日至2031年3月31日舉行，主題為「展望明天」（Foresight for Tomorrow）。主辦單位預估，這場為期六個月的盛會將吸引超過200個官方參展方，並迎來4,200萬人次造訪。透過國家展館、文化節目、創新及沉浸式體驗，2030年利雅德世博會將為各國及各組織搭建一個交流思想、建立夥伴關係及探索因應共同挑戰解決方案的全球平台。展期結束後，世博園區計劃轉型為永久性的地球村，為利雅德、沙烏地阿拉伯及全球留下長遠遺產。

關於2030年利雅德世博會

2030年利雅德世博會將於2030年10月1日至2031年3月31日舉行，是迄今為止最宏大的世界博覽會之一，佔地600萬平方米的場地劃分為5個不同區域，屆時將匯聚超200個官方參展方，並迎來4,200萬人次造訪。

2030年利雅德世博會以「展望明天」（Foresight for Tomorrow）為主題，將在利雅德這座充滿活力於雄心的城市盛大開幕，為各方提供一個交流思想、共謀解決方案及建立合作夥伴關係的平台，從而推動產生實質性影響、因應全球挑戰並開拓新機遇。本屆世博會將設有沉浸式文化區、每日活動及人工智慧互動，把沙烏地阿拉伯熱情好客的傳統與尖端科技融為一體。為期六個月的活動結束後，世博園區將轉型為永久性的地球村，為利雅德、沙烏地阿拉伯及全球留下長遠遺產。

如需瞭解更多資訊，請造訪：https://www.expo2030riyadh.sa/en/

關於法國展覽協會（COFREX）

法國展覽協會（COFREX）成立於2018年1月，是一間公營公司，亦是首個專門負責籌備、組織及實施法國參與世界博覽會及國際展覽的常設機構。其永續發展方針借鑒過往展覽經驗，以確保最佳組織、最低成本及最低環境影響。該機構建立在公私營持份者夥伴關係之上，旨在提升法國形象及吸引力。

www.cofrex.fr

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