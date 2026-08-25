SLB selezionata come partner strategico per i giacimenti del progetto di stoccaggio del carbonio di Havstjerne

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--La società globale di tecnologia energetica SLB (NYSE: SLB) ha annunciato oggi di essere stata selezionata come partner strategico per i giacimenti per il progetto di stoccaggio del carbonio di Havstjerne nel mare del Nord norvegese, e che offrirà servizi tecnologici e di ingegneria per l'ideazione e le fasi di ingegneria front-end e progettazione (FEED). Il progetto di Havstjerne è uno sviluppo di stoccaggio del carbonio offshore su larga scala in Norvegia destinato a servire gli emettitori industriali in tutta Europa, e sarà gestito da Harbour Energy (LSE: HBR) in consorzio con Stella Maris CCS, società del gruppo Yinson Production.

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