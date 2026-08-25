SLB selezionata come partner strategico per i giacimenti del progetto di stoccaggio del carbonio di Havstjerne
SLB selezionata come partner strategico per i giacimenti del progetto di stoccaggio del carbonio di Havstjerne
Le attività di ingegneria integrate contribuiranno allo sviluppo del progetto di stoccaggio del carbonio su larga scala in vista della decisione finale di investimento
HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--La società globale di tecnologia energetica SLB (NYSE: SLB) ha annunciato oggi di essere stata selezionata come partner strategico per i giacimenti per il progetto di stoccaggio del carbonio di Havstjerne nel mare del Nord norvegese, e che offrirà servizi tecnologici e di ingegneria per l'ideazione e le fasi di ingegneria front-end e progettazione (FEED). Il progetto di Havstjerne è uno sviluppo di stoccaggio del carbonio offshore su larga scala in Norvegia destinato a servire gli emettitori industriali in tutta Europa, e sarà gestito da Harbour Energy (LSE: HBR) in consorzio con Stella Maris CCS, società del gruppo Yinson Production.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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