-

SLB selezionata come partner strategico per i giacimenti del progetto di stoccaggio del carbonio di Havstjerne

Le attività di ingegneria integrate contribuiranno allo sviluppo del progetto di stoccaggio del carbonio su larga scala in vista della decisione finale di investimento

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--La società globale di tecnologia energetica SLB (NYSE: SLB) ha annunciato oggi di essere stata selezionata come partner strategico per i giacimenti per il progetto di stoccaggio del carbonio di Havstjerne nel mare del Nord norvegese, e che offrirà servizi tecnologici e di ingegneria per l'ideazione e le fasi di ingegneria front-end e progettazione (FEED). Il progetto di Havstjerne è uno sviluppo di stoccaggio del carbonio offshore su larga scala in Norvegia destinato a servire gli emettitori industriali in tutta Europa, e sarà gestito da Harbour Energy (LSE: HBR) in consorzio con Stella Maris CCS, società del gruppo Yinson Production.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Media
Josh Byerly – Vicepresidente senior delle comunicazioni globali
Moira Duff – Direttrice delle comunicazioni esterne
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Investitori
James R. McDonald – Vicepresidente delle relazioni con gli investitori e degli affari industriali
Joy V. Domingo – Direttore delle relazioni con gli investitori
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

Industry:

SLB

NYSE:SLB
Details
Headquarters: Paris, Houston, London, and The Hague, ..
Website: www.slb.com
CEO: Olivier Le Peuch
Employees: 96,000
Organization: PUB
Revenues: 36.29 Billion (2024)
Net Income: 4.46 Billion (2024)
Release Versions
EnglishPortugueseGermanItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Media
Josh Byerly – Vicepresidente senior delle comunicazioni globali
Moira Duff – Direttrice delle comunicazioni esterne
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Investitori
James R. McDonald – Vicepresidente delle relazioni con gli investitori e degli affari industriali
Joy V. Domingo – Direttore delle relazioni con gli investitori
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

More News From SLB

Riassunto: SLB lancia ExaCT, il sistema di controllo elettrico delle CT per pozzi

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--SLB (NYSE: SLB) ha lanciato oggi il sistema di controllo elettrico delle tubazioni a spirale (CT) per pozzi ExaCT™, una piattaforma di intervento all'avanguardia che mette a disposizione il controllo elettrico in tempo reale nelle operazioni con tubazioni a spirale. Sostituendo l'attivazione idraulica a pressione con la comunicazione elettrica, l'erogazione energetica e la telemetria, il sistema ExaCT dà agli operatori maggiore visibilità, precisione e controllo, contr...

Riassunto: SLB fornirà supporto al ripristino della produzione offshore per Brunei Shell Petroleum

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--L'azienda globale di tecnologia energetica SLB (NYSE: SLB) oggi ha annunciato di aver stipulato un contratto con Brunei Shell Petroleum (BSP) per sostenere il ripristino della produzione da pozzi chiusi in vari giacimenti offshore. Il contratto comprende la valutazione del sottosuolo, la scelta dei pozzi candidati, la progettazione e l'esecuzione offshore. La gestione del progetto, i servizi di intervento, monitoraggio, rilevazioni e logistica marina sono integrati all...

Riassunto: SLB annuncia i risultati finanziari del secondo trimestre 2026

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--SLB (NYSE: SLB) oggi ha annunciato i risultati finanziari per il secondo trimestre 2026. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido....
Back to Newsroom