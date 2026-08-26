NIQ e OpenAI Deployment Company cooperam para integrar a inteligência do consumidor aos fluxos de trabalho empresariais

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--A NielsenIQ (NYSE: NIQ), empresa líder em inteligência de consumo, anunciou hoje uma cooperação com a The OpenAI Deployment Company (“DeployCo”) para expandir ainda mais seu conjunto de produtos de IA no NIQ Optiq Suite, incluindo NIQ Optiq Chat, Optiq Mobile e Optiq Bridge. A cooperação está baseada no crescimento nativo de IA e no impulso de produto que a NIQ relatou em seus resultados do segundo trimestre e irá ajudar a NIQ a estender e fornecer sua inteligência proprietária diretamente nos sistemas e fluxos de trabalho corporativos que os clientes usam diariamente.

A IA vem reestruturando a tomada de decisões em todo o comércio, remodelando o modo como as empresas analisam os mercados, tomam decisões e executam o trabalho. Mas as capacidades dos modelos, por si só, não bastam. Os resultados de negócios dependem da qualidade dos dados, harmonização, contexto semântico e inteligência de domínio que sustentam estes sistemas. Através de sua parceria com a DeployCo, a NIQ aperfeiçoa a maneira como a inteligência preparada para IA pode ser acessada, aplicada e incorporada aos fluxos de trabalho empresariais.

"Esperamos que este trabalho nos ajude a construir mais rápido e com mais eficiência, mas esta não é a meta principal", disse Troy Treangen, Diretor de Produtos e IA na NIQ. “A maior oportunidade está em ajudar os clientes a obter mais valor da inteligência da NIQ e criar novas formas para que eles a utilizem. Quando a inteligência da NIQ puder ser integrada a mais aplicativos, sistemas e fluxos de trabalho, iremos expandir tanto o valor que entregamos aos clientes como as oportunidades de receita a curto prazo para a NIQ."

NIQ Optiq Chat é a próxima geração da empresa em agentes de informação de IA e experiência de fluxo de trabalho, ajudando os usuários a fazer perguntas de negócios, descobrir informações relevantes e agir com base em recomendações fundamentadas nos dados, recursos analíticos e profundo conhecimento do comportamento do consumidor da NIQ. Uma versão expandida está prevista para ser lançada no início de setembro.

Também previsto para o lançamento no início de setembro, o NIQ Optiq Bridge oferece às organizações um modo controlado e flexível de integrar dados, modelos e recursos de IA generativa da NIQ em suas próprias plataformas, aplicativos e ambientes de IA. Juntos, os produtos impulsionam dois elementos interligados da estratégia de IA da NIQ: o Optiq fornece aplicativos de IA para resultados mais inteligentes diretamente aos usuários, enquanto o Bridge disponibiliza a inteligência da NIQ em ambientes tecnológicos existentes dos clientes.

Este trabalho também está baseado no recente anúncio da NIQ. o ConnectAI Charter Program (Programa de Certificação ConnectAI). O Optiq Bridge fornece uma camada de produto controlada para que os clientes acessem a inteligência da NIQ em seus próprios ambientes de IA; o ConnectAI combina este acesso à tecnologia com suporte dedicado de engenharia e ciência de dados da NIQ, implementado antecipadamente, para desenvolver e dimensionar fluxos de trabalho de decisão habilitados por IA dentro das empresas dos clientes.

"A IA fragmentada gera decisões fragmentadas", disse Irina Stoian, Diretora Comercial de IA na NIQ. "Estamos construindo o oposto: uma base de inteligência confiável que pode funcionar em aplicativos, agentes e ambientes corporativos. Dados prontos para IA são a base. O NIQ Optiq é como ele pensa. O ConnectAI é como desenvolvemos com os clientes para transformar esta inteligência em ação."

"Estamos empolgados em trabalhar com a NIQ, que está expandindo seu portfólio de produtos de IA baseados em profundo conhecimento do consumidor e do comércio", disse Adena Hefets, Diretora Executiva Interina na The OpenAI Deployment Company. "Ao unir as capacidades da DeployCo e o conhecimento especializado da NIQ, podemos ajudar a criar experiências empresariais práticas que facilitem a aplicação de IA em fluxos de trabalho reais de negócios pelas equipes."

A cooperação apoia o propósito mais amplo da NIQ de impulsionar o futuro da IA ​​confiável, combinando dados proprietários, inteligência semântica, modelos analíticos e recursos de entrega flexíveis. A base de dados da NIQ, preparada para IA, inclui um mecanismo de dados de 160 petabytes que abrange cerca de 260 milhões de itens de produtos e 10,5 bilhões de atributos de produtos. O trabalho está baseado nos investimentos da NIQ em infraestrutura preparada para IA e em seu trabalho para ajudar marcas e varejistas a transformar dados cada vez mais complexos em decisões de negócios mais rápidas e confiáveis.

Para saber mais sobre o NIQ Optiq Suite, incluindo o recente lançamento do Optiq Mobile, agora disponível nos EUA na Apple App Store, acesse Agentic Commerce at NIQ.

Perguntas frequentes

O que a NIQ e a DeployCo anunciaram?

A NIQ e a DeployCo anunciaram uma cooperação para ampliar e aprofundar os recursos de IA dos produtos da NIQ. A cooperação tem como foco ajudar a NIQ a fornecer sua inteligência voltada ao consumidor mediante aplicativos com IA e dentro dos ambientes de tecnologia corporativa que seus clientes já utilizam.

O que é o NIQ Optiq?

O NIQ Optiq é a próxima geração de agentes de análise de IA e experiência de fluxo de trabalho da NIQ. Disponível através da plataforma Discover e, nos EUA, para dispositivos móveis pela Apple App Store, ele foi projetado para ajudar os usuários a passar com mais rapidez de uma questão de negócios a obter informações, recomendações e ações relevantes, utilizando dados e recursos analíticos da NIQ.

O que é o NIQ Optiq Bridge?

O NIQ Optiq Bridge é um recurso de entrega controlada que permite às organizações usar dados e recursos de IA generativa da NIQ em suas próprias plataformas, aplicativos e fluxos de trabalho de IA. Ele foi projetado para tornar a inteligência da NIQ acessível sem exigir que os clientes migrem seu trabalho para um ambiente separado.

Quais serão os benefícios para os clientes da NIQ?

A cooperação visa ajudar os clientes a acessar a inteligência da NIQ com mais rapidez, interagir com informações complexas de modo mais natural e usar os recursos da NIQ nas ferramentas e fluxos de trabalho em que já tomam decisões corporativas.

A cooperação torna os dados da NIQ publicamente disponíveis através do ChatGPT?

Não. Os dados proprietários da NIQ permanecem regulamentados e disponíveis apenas através de produtos autorizados da NIQ, contratos com clientes, permissões e controles de segurança aplicáveis. Esta cooperação não torna os dados da NIQ disponíveis ao público através do ChatGPT, nem altera os requisitos de acesso existentes da NIQ.

Como esta cooperação se ajusta à estratégia mais ampla de IA da NIQ?

A cooperação fortalece dois elementos interligados da estratégia de IA da NIQ. O NIQ Optiq oferece suporte a aplicações de IA para resultados mais inteligentes, fornecendo inteligência personalizada diretamente aos usuários. O NIQ Optiq Bridge oferece suporte à propriedade intelectual que impulsiona a IA, permitindo que os clientes usem dados, modelos e recursos analíticos da NIQ em seus próprios ambientes. O ConnectAI complementa estes recursos, ao combinar o acesso à tecnologia com suporte dedicado de engenharia e ciência de dados, auxiliando os clientes a criar e dimensionar fluxos de trabalho habilitados por IA.

Em conjunto, os produtos apoiam a meta da NIQ de fornecer inteligência no momento da decisão e atender os clientes onde quer que seus fluxos de trabalho de IA estejam localizados.

Quando estarão disponíveis os novos recursos do NIQ Optiq e do NIQ Optiq Bridge?

Versões expandidas do NIQ Optiq Chat e do NIQ Optiq Bridge têm lançamento previsto para o início de setembro. A NIQ irá divulgar detalhes específicos sobre recursos, disponibilidade e lançamento no mercado conforme o desenvolvimento avançar.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência do consumidor, que oferece a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra do consumidor e revela novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma pegada de dados global incomparável e medição granular de consumo e varejo com décadas de experiência em modelagem de IA, a NIQ constrói sistemas de decisão que ajudam as empresas a transformar dados complexos em ações confiantes.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para mais informações, acesse www.niq.com.

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Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" no sentido das disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995, incluindo declarações sobre as capacidades antecipadas e os benefícios aos clientes do programa de adesão à ConnectAI, os benefícios esperados dos fluxos de trabalho empresariais possibilitados por IA e a futura adoção de modelos operacionais nativos de IA. As declarações prospectivas podem ser identificadas por palavras como "antecipar", "esperar", "pretender", "planejar", "acreditar", "concebido para", "explorar", "futuro", "acelerar", "irá", "deve", "pode" e referências similares a desempenho ou eventos futuros. Essas declarações não são garantias de resultados futuros e estão sujeitos a riscos, incertezas e suposições que são difíceis de prever e muitas das quais estão fora do nosso controle, incluindo mudanças nas preferências do consumidor, nas condições econômicas, nos desenvolvimentos tecnológicos, na dinâmica competitiva e na nossa habilidade de desenvolver, entregar e monetizar novos produtos e soluções. Informações adicionais sobre esses e outros riscos estão contidas na seção "Fatores de risco" do nosso relatório anual mais recente no Formulário 10-K e nas nossas apresentações subsequentes à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, disponíveis em www.sec.gov. As declarações prospectivas só se referem à data deste comunicado, e não assumimos a obrigação de atualizá-las, exceto quando requerido pela lei.

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