SLB geselecteerd als strategische reservoirpartner voor het Havstjerne koolstofopslagproject
SLB geselecteerd als strategische reservoirpartner voor het Havstjerne koolstofopslagproject
Geïntegreerd ingenieurswerk zal de ontwikkeling van het grootschalige koolstofopslagproject ondersteunen in aanloop op een uiteindelijke investeringsbeslissing
HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het internationale energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) maakte vandaag bekend dat het bedrijf geselecteerd werd als strategische reservoirpartner voor het Havstjerne koolstofopslagproject in de Noorse Noordzee, om technologie en ingenieursservices te leveren voor het concept en de FEED-fasen (front-end engineering & design). Het Havstjerne project is een grootschalige ontwikkeling voor offshore koolstofopslag in Noorwegen, bedoeld om ten dienste te staan van industriële uitstoters in Europa, geëxploiteerd door Harbour Energy (LSE: HBR) in consortium met Stella Maris CCS, een bedrijf van Yinson Production.
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Contacts
Media
Josh Byerly – SVP internationale communicatie
Moira Duff – Directeur externe communicatie
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com
Investeerders
James R. McDonald – SVP investeerdersrelaties & sectoraangelegenheden
Joy V. Domingo – Directeur investeerdersrelaties
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com