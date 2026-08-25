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SLB geselecteerd als strategische reservoirpartner voor het Havstjerne koolstofopslagproject

Geïntegreerd ingenieurswerk zal de ontwikkeling van het grootschalige koolstofopslagproject ondersteunen in aanloop op een uiteindelijke investeringsbeslissing

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het internationale energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) maakte vandaag bekend dat het bedrijf geselecteerd werd als strategische reservoirpartner voor het Havstjerne koolstofopslagproject in de Noorse Noordzee, om technologie en ingenieursservices te leveren voor het concept en de FEED-fasen (front-end engineering & design). Het Havstjerne project is een grootschalige ontwikkeling voor offshore koolstofopslag in Noorwegen, bedoeld om ten dienste te staan van industriële uitstoters in Europa, geëxploiteerd door Harbour Energy (LSE: HBR) in consortium met Stella Maris CCS, een bedrijf van Yinson Production.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media
Josh Byerly – SVP internationale communicatie
Moira Duff – Directeur externe communicatie
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Investeerders
James R. McDonald – SVP investeerdersrelaties & sectoraangelegenheden
Joy V. Domingo – Directeur investeerdersrelaties
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

Industry:

SLB

NYSE:SLB
Details
Headquarters: Paris, Houston, London, and The Hague, ..
Website: www.slb.com
CEO: Olivier Le Peuch
Employees: 96,000
Organization: PUB
Revenues: 36.29 Billion (2024)
Net Income: 4.46 Billion (2024)
Release Versions
EnglishPortugueseGermanItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Media
Josh Byerly – SVP internationale communicatie
Moira Duff – Directeur externe communicatie
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Investeerders
James R. McDonald – SVP investeerdersrelaties & sectoraangelegenheden
Joy V. Domingo – Directeur investeerdersrelaties
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

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