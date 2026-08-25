SLB geselecteerd als strategische reservoirpartner voor het Havstjerne koolstofopslagproject

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het internationale energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) maakte vandaag bekend dat het bedrijf geselecteerd werd als strategische reservoirpartner voor het Havstjerne koolstofopslagproject in de Noorse Noordzee, om technologie en ingenieursservices te leveren voor het concept en de FEED-fasen (front-end engineering & design). Het Havstjerne project is een grootschalige ontwikkeling voor offshore koolstofopslag in Noorwegen, bedoeld om ten dienste te staan van industriële uitstoters in Europa, geëxploiteerd door Harbour Energy (LSE: HBR) in consortium met Stella Maris CCS, een bedrijf van Yinson Production.

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