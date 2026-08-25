Ansaldo Energia seleciona Kinaxis para impulsionar o futuro da infraestrutura energética mundial

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX:KXS) , líder mundial em planejamento e orquestração de cadeias de fornecimento com IA, anunciou hoje que a Ansaldo Energia, líder mundial em tecnologia de geração de energia, selecionou a plataforma Kinaxis Maestro™ para ajudar a orquestrar sua complexa cadeia de fornecimento, dando suporte a um dos mercados de infraestrutura de crescimento mais rápido do mundo.

Por mais de 170 anos, a Ansaldo Energia tem sido um pilar do patrimônio industrial italiano, ajudando a moldar o futuro energético do país e se tornando líder mundial em tecnologia de geração de energia. Hoje, com a crescente demanda por infraestrutura energética confiável, impulsionada por IA, centros de dados de hiperescala, eletrificação e segurança energética, a Ansaldo Energia enfrenta programas de fabricação cada vez mais complexos e de alto valor agregado, ciclos de produção mais longos e uma cadeia de fornecimento em rápida evolução.

A escolha da Kinaxis surge na sequência de uma ampla transformação para definir um novo modelo operacional alinhado à estratégia de crescimento a longo prazo da Ansaldo Energia. Após avaliar diversas plataformas líderes de planejamento de cadeias de fornecimento, a empresa selecionou a Maestro por sua capacidade de proporcionar visibilidade de ponta a ponta, sincronizar as operações em toda a sua cadeia de fornecimento mundial e estabelecer a base para a orquestração operacional impulsionada por IA.

"A demanda mundial por geração de energia vem acelerando com rapidez, criando novas oportunidades e, ao mesmo tempo, aumentando a complexidade de nossas operações", disse Lorenzo M. A. Ferrari, Diretor de Cadeias de Fornecimento e Planejamento da Ansaldo Energia. "Precisávamos de uma plataforma de planejamento que nos desse visibilidade completa de todas as nossas operações. Depois de avaliar as principais soluções do mercado, a Kinaxis se destacou por sua capacidade de conectar o planejamento em toda a empresa em tempo real, ao nos oferecer a agilidade necessária para nos antecipar a interrupções, manter projetos cruciais dentro do cronograma e cumprir consistentemente os compromissos com os quais nossos clientes contam."

A fabricação de equipamentos de geração de energia em larga escala exige precisão em todas as etapas da cadeia de fornecimento. Com longos ciclos de produção, componentes de alto valor agregado provenientes de fontes internacionais e programas de fabricação complexos, as empresas precisam gerenciar com cuidado alguns dos estoques mais caros do setor. Mesmo um pequeno atraso no fornecimento ou na produção pode ter consequências operacionais e financeiras significativas, colocando em risco compromissos com clientes, cronogramas de projetos e milhões de dólares em receita.

"As empresas que constroem a infraestrutura energética do futuro não podem se dar ao luxo de um planejamento desconectado", disse Mark Morgan, Presidente de Operações Comerciais Globais da Kinaxis. "À medida que as cadeias de fornecimento se tornam mais complexas e a demanda continua acelerando, as organizações precisam da capacidade de entender o impacto das mudanças instantaneamente, tomar decisões confiantes e orquestrar ações em todas as suas operações. É exatamente isso que a Kinaxis proporciona e estamos extremamente orgulhosos de ajudar a Ansaldo Energia a criar uma cadeia de fornecimento mais conectada, ágil e resiliente para o futuro."

Liderada pela PwC, parceira da Kinaxis, a implementação irá ajudar a Ansaldo Energia a aperfeiçoar a execução, intensificar a gestão de materiais com longos prazos de entrega e formar uma cadeia de fornecimento mais ágil e resiliente, se unindo a um crescente número de fabricantes industriais internacionais que utilizam a Maestro.

Para saber mais sobre a Kinaxis e sua plataforma líder do setor para planejamento e orquestração de cadeias de fornecimento, acesse www.kinaxis.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder em planejamento e orquestração de cadeias de fornecimento modernas, que impulsionam cadeias de fornecimento internacionais complexas e apoiam as pessoas que as gerenciam. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento, com IA integrada, Maestro, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento; do planejamento estratégico plurianual à entrega final. Somos a escolha de marcas internacionais renomadas para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e nas disrupções do cenário atual. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou nos siga no LinkedIn.

Fonte: Kinaxis Inc.

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