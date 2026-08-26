شركتا NIQ وThe OpenAI Deployment Company تتعاونان لدمج ذكاء المستهلك في سير العمل المؤسسي

--(BUSINESS WIRE)--شيكاغوأعلنت اليوم شركة NielsenIQ (بورصة نيويورك: NIQ)، الرائدة في مجال ذكاء المستهلك، عن تعاونها مع The OpenAI Deployment Company ("DeployCo") لمواصلة توسيع مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي ضمن NIQ Optiq Suite، بما في ذلك NIQ Optiq Chat وOptiq Mobile وOptiq Bridge. يعتمد هذا التعاون على زخم NIQ المتنامي في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير المنتجات، الذي أعلنت عنه الشركة في نتائج الربع الثاني، والذي سيساعد NIQ على توسيع نطاق ذكائها الخاص وتقديمه مباشرةً إلى الأنظمة المؤسسية وأنظمة سير العمل التي يستخدمها العملاء يوميًا.

يعمل الذكاء الاصطناعي على إعادة هيكلة عملية اتخاذ القرارات في مجال التجارة، ويعيد تشكيل طريقة تحليل الشركات للأسواق واتخاذ القرارات وتنفيذ الأعمال. لكن قدرات النماذج وحدها ليست كافية، إذ تعتمد نتائج الأعمال على جودة البيانات، ومواءمتها، وسياقها الدلالي، وذكاء المجال الذي تستند إليه تلك الأنظمة، وتحت مظلة تعاونها مع DeployCo، تعمل NIQ على تطوير سبل الوصول إلى ذكاء جاهز للاستخدام مع أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقه ودمجه ضمن سير العمل المؤسسي.

صرح Troy Treangen، الرئيس التنفيذي لقسم المنتجات والذكاء الاصطناعي في NIQ، قائلاً: "نتوقع أن يساعدنا هذا العمل على تطوير منتجاتنا وحلولنا بوتيرة أسرع وبكفاءة أكبر، لكن هذا ليس المكسب الأكبر". " تتمثل الفرصة الأكبر في مساعدة العملاء على تحقيق قيمة أكبر من ذكاء NIQ، وابتكار طرق جديدة لاستخدامه. وعندما يصبح بالإمكان دمج ذكاء NIQ في المزيد من التطبيقات والأنظمة وسير العمل، فإننا نوسّع نطاق القيمة التي نقدمها للعملاء، وكذلك فرص الإيرادات قصيرة الأجل لشركة NIQ."

يُعدّ NIQ Optiq Chat وكيل رؤى الذكاء الاصطناعي وتجربة سير العمل من الجيل التالي لدى الشركة، إذ يساعد المستخدمين على طرح أسئلة تتعلق بالأعمال، واكتشاف الرؤى ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات بناءً على التوصيات المستندة إلى بيانات NIQ وقدراتها التحليلية وفهمها العميق لسلوك المستهلكين. ومن المقرر إطلاق نسخة موسعة منه في أوائل سبتمبر.

من المقرر أيضًا إطلاق NIQ Optiq Bridge في أوائل سبتمبر، حيث يوفر طريقة مرنة وخاضعة للحوكمة للمؤسسات لدمج بيانات NIQ ونماذجها وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في منصاتها وتطبيقاتها وبيئات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وتسهم هذه المنتجات مجتمعةً في تطوير عنصرين مترابطين من إستراتيجية NIQ في مجال الذكاء الاصطناعي: إذ يوفر Optiq تطبيقات ذكاء اصطناعي لتحقيق نتائج أكثر ذكاءً للمستخدمين مباشرةً، بينما يتيح Bridge ذكاء NIQ ضمن البيئات التقنية الحالية للعملاء.

يستند هذا العمل أيضًا إلى ConnectAI Charter Program الذي أعلنت عنه NIQ مؤخرًا، إذ يوفر Optiq Bridge طبقة منتجات خاضعة للحوكمة تتيح للعملاء الوصول إلى ذكاء NIQ ضمن بيئات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم؛ بينما يجمع ConnectAI بين آلية الوصول التقني هذه والدعم المتخصص من مهندسي NIQ وعلماء البيانات المنتشرين ميدانيًا، لبناء وتوسيع نطاق سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات داخل مؤسسات العملاء.

صرحت Irina Stoian، الرئيس التنفيذي لقسم الشؤون التجارية للذكاء الاصطناعي في NIQ، قائلة: "يُخلّف الذكاء الاصطناعي المجزأ قرارات مجزأة". "نحن نبني نقيض ذلك: أساسًا موثوقًا وموحدًا للذكاء يمكنه العمل عبر التطبيقات والوكلاء وبيئات المؤسسات. فالبيانات الجاهزة للاستخدام مع أنظمة الذكاء الاصطناعي هي الأساس. وNIQ Optiq هو ما يمكّنه من التفكير. أما ConnectAI، فهو النهج الذي نتبعه للتعاون مع العملاء لتحويل ذلك الذكاء إلى إجراءات فاعلة."

صرحت Adena Hefets، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة The OpenAI Deployment Company، قائلة: "يسعدنا التعاون مع NIQ في غمار مسيرة توسيعها لمحفظة منتجات الذكاء الاصطناعي القائمة على خبرتها العميقة في شؤون المستهلكين والتجارة". "وعن طريق الجمع بين قدرات DeployCo وذكاء NIQ المتخصص في هذا المجال، يمكننا المساعدة على ابتكار تجارب عملية مؤسسية تُسهّل على الفرق تطبيق الذكاء الاصطناعي في سير العمل الفعلي للأعمال."

يدعم هذا التعاون هدف NIQ الأوسع المتمثل في دفع عجلة مستقبل الذكاء الاصطناعي الموثوق، عن طريق الجمع بين البيانات الخاصة والذكاء الدلالي والنماذج التحليلية وقدرات الإتاحة المرنة. كما تتضمن قاعدة بيانات NIQ الجاهزة للاستخدام مع أنظمة الذكاء الاصطناعي محرك بيانات بسعة 160 بيتابايت، يضم نحو 260 مليون منتج و10.5 مليارات سمة للمنتجات. ويستند هذا العمل إلى استثمارات NIQ في البنية التحتية الجاهزة للاستخدام مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإلى جهودها الهادفة إلى مساعدة العلامات التجارية وتجار التجزئة على تحويل البيانات المتزايدة التعقيد إلى قرارات أعمال أسرع وأكثر ثقة.

لمعرفة المزيد عن NIQ Optiq Suite، بما في ذلك الإصدار الأخير من Optiq Mobile المتوفر الآن في الولايات المتحدة على Apple App Store، الرجاء زيارة صفحة التجارة القائمة على الوكلاء في NIQ.

الأسئلة الشائعة

ما الذي أعلنته NIQ وDeployCo؟

أعلنت NIQ وDeployCo عن تعاون لتوسيع وتعزيز قدرات منتجات الذكاء الاصطناعي لشركة NIQ. ويركز هذا التعاون على مساعدة NIQ على إتاحة ذكاء المستهلك من خلال تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وضمن البيئات التقنية المؤسسية التي يستخدمها عملاؤها بالفعل.

ما NIQ Optiq؟

يُعدّ NIQ Optiq وكيل رؤى الذكاء الاصطناعي وتجربة سير العمل من الجيل التالي لدى NIQ، وهو متاح عبر منصة Discover، وعبر الأجهزة المحمولة في الولايات المتحدة من خلال Apple App Store، وقد صُمم لمساعدة المستخدمين على الانتقال بسرعة أكبر من مرحلة طرح الأسئلة المتعلقة بالأعمال إلى مرحلة الحصول على الرؤى والتوصيات والإجراءات ذات الصلة، بالاستناد إلى بيانات NIQ وقدراتها التحليلية.

ما NIQ Optiq Bridge؟

يُعدّ NIQ Optiq Bridge قدرة خاضعة للحوكمة تتيح للمؤسسات استخدام بيانات NIQ وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن منصاتها وتطبيقاتها وسير عمل الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وقد صُمم لإتاحة ذكاء NIQ للعملاء من دون الحاجة إلى نقل أعمالهم إلى بيئة منفصلة.

كيف سيستفيد عملاء NIQ؟

يهدف هذا التعاون إلى مساعدة العملاء على الاستفادة من ذكاء NIQ بشكل أسرع، والتفاعل مع المعلومات المعقدة بطريقة طبيعية أكثر، واستخدام قدرات NIQ ضمن الأدوات وأنظمة سير العمل التي يتخذون من خلالها قرارات الأعمال بالفعل.

هل يتيح التعاون بيانات NIQ للعامة من خلال ChatGPT؟

لا. تظل بيانات NIQ الخاصة خاضعةً للحوكمة، ولا تتاح إلا من خلال منتجات NIQ المعتمدة، واتفاقيات العملاء، والأذونات، وضوابط الأمان المعمول بها. ولا يتيح هذا التعاون بيانات NIQ للعامة من خلال ChatGPT، ولا يغيّر متطلبات الوصول الحالية إلى بيانات NIQ.

كيف يندرج هذا التعاون ضمن إستراتيجية الذكاء الاصطناعي الأوسع نطاقًا لشركة NIQ؟

يسهم هذا التعاون في تطوير عنصرين مترابطين من إستراتيجية الذكاء الاصطناعي لشركة NIQ، إذ يدعم NIQ Optiq تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج أكثر ذكاءً، من خلال إتاحة ذكاء مُصمم خصوصًا للمستخدمين مباشرةً. كما يدعم NIQ Optiq Bridge الملكية الفكرية التي تدعم الذكاء الاصطناعي، من خلال تمكين العملاء من استخدام بيانات NIQ ونماذجها وقدراتها التحليلية ضمن بيئاتهم الخاصة. أما ConnectAI، فإنه يكمل هذه القدرات من خلال الجمع بين آليات الوصول إلى التكنولوجيا والدعم المتخصص من المهندسين وعلماء البيانات المنتشرين ميدانيًا، لمساعدة العملاء على بناء سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقه.

تدعم هذه المنتجات مجتمعةً هدف NIQ المتمثل في إتاحة الذكاء عند نقطة اتخاذ القرار، وتلبية احتياجات العملاء أينما كانت بيئات سير عمل الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.

متى ستتوفر قدرات NIQ Optiq وNIQ Optiq Bridge الجديدة؟

من المقرر إصدار إصدارات موسعة من NIQ Optiq Chat وNIQ Optiq Bridge في أوائل سبتمبر. كما ستعلن NIQ عن القدرات المحددة، ومدى التوافر، وتفاصيل طرحها في الأسواق مع تقدم مراحل التطوير.

نبذة عن NIQ

تُعدّ NielsenIQ (بورصة نيويورك: NIQ) شركة رائدة في مجال ذكاء المستهلك، إذ تقدم رؤية متكاملة وموثوقة لسلوك الشراء عند المستهلكين وتكشف عن مسارات جديدة للنمو، وعن طريق الجمع بين شبكة بيانات عالمية لا مثيل لها، وقياس دقيق لسلوك المستهلكين وتجارة التجزئة، وخبرة ثرية تمتد لعقود في نمذجة الذكاء الاصطناعي، تعمل NIQ على بناء أنظمة اتخاذ قرار تساعد الشركات على تحويل البيانات المعقدة إلى إجراءات واثقة.

تمارس شركة NIQ أعمالها في أكثر من 90 بلدًا، إذ تخدم ما يقرب من 82% من سكان العالم، وتوفر رؤى بشأن أكثر من 7.4 تريليونات دولار أمريكي من حجم الإنفاق الاستهلاكي العالمي. هذا، وبفضل المنصات السحابية، والتحليلات المتقدمة، والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدّم NIQ مفهوم Full View™‎، الذي يساعد العلامات التجارية وتجار التجزئة على فهم طبيعة مشتريات المستهلكين، والسبب في شرائها، وما الخطوة التالية التي يجب اتخاذها.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.niq.com.

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بيانات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" على النحو المحدد في أحكام الملاذ الآمن المنصوص عليها في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الخاصة في الولايات المتحدة لعام 1995، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالقدرات والفوائد المتوقعة لعملاء برنامج ConnectAI Charter Program، والفوائد المتوقعة لسير العمل المؤسسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاعتماد المستقبلي لنماذج التشغيل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. ويمكن تمييز البيانات التطلعية من خلال كلمات مثل "يتوقع"، و"يتنبأ"، و"يعتزم"، و"يخطط"، و"يعتقد"، و"مصمم لـ"، و"يستكشف"، و"مستقبل"، و"يسرّع"، و"سوف"، و"ينبغي"، و"قد"، وغيرها من الإشارات المماثلة إلى الأحداث أو الأداء المستقبلي. إضافة إلى ذلك، لا تُعدّ هذه البيانات ضمانات للنتائج المستقبلية، وتخضع لمخاطر وشكوك وافتراضات يصعب التنبؤ بها، ويقع الكثير منها خارج نطاق سيطرتنا، بما في ذلك التغيرات في تفضيلات المستهلكين، والظروف الاقتصادية، والتطورات التكنولوجية، وديناميكيات المنافسة، وقدرتنا على تطوير منتجات وحلول جديدة وتقديمها وتحقيق عائدات منها. ونتيجةً لذلك، قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنًا. تتوفر معلومات إضافية عن هذه المخاطر وغيرها في قسم "عوامل الخطر" في أحدث تقرير سنوي لنا صادر وفقًا للنموذج ‎10-K، وملفاتنا اللاحقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والمتاحة على www.sec.gov. هذا، وتصبح البيانات التطلعية سارية اعتبارًا من تاريخ إصدار هذا البيان، ولا نلتزم بتحديثها إلا على النحو الذي يقتضيه القانون.

كل أسماء المنتجات والشركات هي علامات تجارية™ أو علامات تجارية مسجلة® لأصحابها المعنيين، واستخدامها لا يعني وجود علاقة رسمية أو دعم من جانبهم.

#أخبار عامة من NIQ

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