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NIQ e The OpenAI Deployment Company collaborano per introdurre la consumer intelligence nei flussi di lavoro aziendali

La collaborazione sviluppa la strategia di prodotti nativa per l'IA già esistente di NIQ, consentendo ai clienti di attivare l'intelligence NIQ tramite applicazioni IA appositamente sviluppate e i loro ambienti IA

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ), azienda leader di consumer intelligence, ha annunciato oggi una collaborazione con The OpenAI Deployment Company (“DeployCo”) per ampliare ulteriormente la sua suite di prodotti IA nella NIQ Optiq Suite, tra cui NIQ Optiq Chat, Optiq Mobile e Optiq Bridge. La collaborazione si sviluppa a partire dalla crescita e dal dinamismo dei prodotti basati nativamente sull’IA segnalati da NIQ nei suoi risultati per il T2 e aiuterà NIQ ad ampliare e distribuire la propria intelligence proprietaria direttamente nei sistemi e flussi di lavoro aziendali utilizzati ogni giorno dai clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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