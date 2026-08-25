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Ansaldo Energia selecteert Kinaxis om de toekomst van wereldwijde energie-infrastructuur te bevorderen

Een van Italiës meest historische industriële bedrijven investeert in het Maestro-platform aangestuurd door AI nu de vraag naar technologie voor het opwekken van elektriciteit wereldwijd in een stroomversnelling zit

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX:KXS) , een wereldleider in planning en orkestratie van toeleveringsketens aangedreven door AI, maakte vandaag bekend dat Ansaldo Energia, een wereldleider op gebied van technologie voor stroomopwekking, het Kinaxis Maestro™-platform heeft geselecteerd om te helpen zijn complexe toeleveringsketen te orkestreren bij het ondersteunen van een van de snelst groeiende infrastructuurmarkten ter wereld.

Sinds meer dan 170 jaar staat Ansaldo Energia centraal in het industriële erfgoed van Italië en hielp vorm te geven aan de energietoekomst van het land, terwijl het een wereldleider in technologie voor strroomopwekking is geworden.

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Contacts

Mediarelaties
Erin Boyle | Kinaxis
eboyle@kinaxis.com
+1 519-574-4065

Investeerdersrelaties
Victoria Hyde-Dunn | Kinaxis
vhyde-dunn@kinaxis.com

Industry:

Kinaxis Inc.

TSX:KXS
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EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Mediarelaties
Erin Boyle | Kinaxis
eboyle@kinaxis.com
+1 519-574-4065

Investeerdersrelaties
Victoria Hyde-Dunn | Kinaxis
vhyde-dunn@kinaxis.com

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