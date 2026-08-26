Francia es el primer país en confirmar oficialmente su participación en la Expo 2030 Riad

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Francia se convirtió en el primer país en firmar oficialmente su Contrato de Participación en la Expo 2030 Riad, un paso clave en sus preparativos y una nueva muestra del interés internacional que despierta el evento. La firma tuvo lugar durante la visita a Francia de su alteza real el príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, príncipe heredero y primer ministro.

El acuerdo formaliza la participación de Francia en la Expo 2030 Riad y establece las condiciones para su presencia durante los seis meses del evento. También determina la ubicación y la superficie asignadas al Pabellón de Francia, presenta su concepto y define los lineamientos generales de la propuesta que ofrecerá a visitantes y empresas.

La ceremonia, celebrada en París, contó con la presencia de su alteza el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Arabia Saudita, y Dimitri S. Kerkentzes, secretario general del BIE. El Contrato de Participación fue firmado por Talal Al-Marri, director ejecutivo de Expo 2030 Riad, y Jacques Maire, presidente de la Compagnie Française des Expositions (COFREX).

Al referirse a este avance, Talal Al-Marri, director ejecutivo de Expo 2030 Riad, afirmó: “Que Francia sea el primer país en firmar su Contrato de Participación representa un paso importante para la Expo 2030 Riad y demuestra claramente el creciente interés internacional en el evento. Francia tiene una larga trayectoria de participación en Exposiciones Universales y una amplia experiencia en cultura, innovación y creación de experiencias atractivas para los visitantes. Esperamos trabajar estrechamente con Francia y COFREX a medida que desarrollen su propuesta y conocer todo lo que llevarán a Riad en 2030. Este paso nos acerca a la realización de una Exposición Universal extraordinaria que reunirá al mundo a una escala sin precedentes”.

Jacques Maire, presidente de COFREX, señaló: “La Expo 2030 Riad ofrece una oportunidad excepcional para dar a conocer la creatividad, la innovación y la experiencia de Francia ante públicos de todo el mundo. Agradecemos a Expo Riad por ofrecer a Francia un espacio excepcional, tanto por su ubicación como por sus dimensiones. El pabellón estará ubicado en el distrito ‘Planeta’ y tendrá como tema ‘Bajo un mismo cielo’. Su propuesta se articula en torno a cuatro elementos —cielo, tierra, fuego y agua— y persigue un doble objetivo: ofrecer al público una experiencia inmersiva y significativa y, al mismo tiempo, permitir que nuestras empresas demuestren sus capacidades, especialmente en materia de protección del planeta y transición ecológica. Queremos contribuir al objetivo de la Expo de generar nuevas oportunidades de intercambio, colaboración y diálogo. Nos enorgullece formar parte de este encuentro mundial y esperamos contribuir plenamente a su éxito en Riad en 2030”.

Este avance se suma a una serie de progresos recientes de la Expo 2030 Riad, entre ellos la firma del Acuerdo de Sede (See Agreement) entre el Reino de Arabia Saudita y el Bureau International des Expositions (BIE), así como los trabajos de desarrollo del predio y los preparativos operativos en curso.

La Expo 2030 Riad se celebrará del 1 de octubre de 2030 al 31 de marzo de 2031 bajo el lema “Previsión para el mañana”. Se espera que el evento reúna a más de 200 participantes oficiales y reciba 42 millones de visitas durante sus seis meses de duración. A través de pabellones nacionales, propuestas culturales, innovación y experiencias inmersivas, la Expo 2030 Riad ofrecerá un espacio de encuentro para que países y organizaciones intercambien ideas, establezcan alianzas y exploren soluciones a desafíos compartidos. Una vez finalizado el evento, está previsto que el predio se transforme en una aldea global permanente y deje un aporte duradero para Riad, el Reino de Arabia Saudita y el mundo.

Acerca de Expo 2030 Riad

La Expo 2030 Riad se celebrará del 1 de octubre de 2030 al 31 de marzo de 2031 y será una de las Exposiciones Universales más ambiciosas de la historia. El predio, de 6 millones de metros cuadrados, reunirá a más de 200 participantes oficiales y recibirá 42 millones de visitas distribuidas en cinco distritos.

Bajo el lema “Previsión para el mañana” y con Riad —una ciudad de acción y ambición— como sede, la Expo 2030 Riad ofrecerá a los participantes un espacio para intercambiar ideas, desarrollar soluciones y establecer alianzas que generen un impacto concreto, permitan abordar desafíos mundiales y abran nuevas oportunidades. La Exposición Universal contará con espacios culturales inmersivos, actividades diarias e interacciones impulsadas por inteligencia artificial, en una combinación de la tradicional hospitalidad saudí con tecnología de vanguardia. Una vez concluidos los seis meses del evento, el predio se transformará en una aldea global y dejará un aporte duradero para Riad, Arabia Saudita y el mundo.

Para obtener más información, visite: https://www.expo2030riyadh.sa/en/.

Acerca de Compagnie Française des Expositions (COFREX)

Fundada en enero de 2018, COFREX es una empresa de propiedad estatal y la primera estructura permanente dedicada a preparar, organizar y llevar adelante la participación de Francia en Exposiciones Universales y Exposiciones Internacionales. Su enfoque sostenible se basa en la experiencia de exposiciones anteriores para garantizar una organización óptima, al mejor costo posible y con el menor impacto ambiental posible. Su modelo se sustenta en una alianza entre actores públicos y privados para promover la imagen y el atractivo de Francia.

www.cofrex.fr

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