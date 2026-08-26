Cree LED與Nanolumens達成和解及有限授權協議

北卡羅萊納州德罕--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Cree LED ®（Penguin Solutions旗下品牌，Nasdaq: PENG）與Nanolumens今日宣布，雙方已簽署互惠專利交叉授權協議，就LED顯示器常用LED元件涉及Cree LED專利的侵權糾紛達成和解。

Cree LED和Nanolumens始終致力於保護其各自的智慧財產權，這也是推動LED顯示技術創新這一宏大願景的重要組成部分。作為在研發和產品品質方面投入龐大的美國產業領導企業，Cree LED和Nanolumens積極監測全球市場，以識別並處理對其專利技術的未經授權使用行為。監管涵蓋了從製造商、供應商到專業人士及最終使用者的整個價值鏈，旨在確保Cree LED和Nanolumens的創新成果得到保護，並確保客戶能夠信賴兩家公司各自行業領先解決方案的品質與性能。

Cree LED是CreeLED, Inc.的註冊商標。所有其他商標和註冊商標均為其各自所有者的財產。

關於Cree LED

Cree LED是Penguin Solutions旗下品牌，提供業界最豐富的應用最佳化LED晶片與元件產品組合，在性能與可靠性方面均處於業界領先地位。Cree LED在LED行業深耕創新逾35年，其強大的智慧財產權組合與獨特的商業模式旨在確保供應鏈的連續性。公司致力於提供一流的技術與突破性的解決方案，產品應用範疇涵蓋高功率及中功率一般照明、便攜式照明、園藝照明、特種照明及視訊螢幕等領域。如需瞭解更多資訊，請造訪：cree-led.com。

關於Nanolumens

Nanolumens為美國本土LED顯示器設計與製造公司，致力於為關鍵任務型、商業、教育、政府、體育及娛樂等各類環境提供客製化的高效能數位顯示解決方案。Nanolumens始終堅持創新、追求卓越工程技術並重視智慧財產權保護，不斷開發耐用且具有沉浸感的顯示技術，包括其開創性的True Curve™技術，助力客戶重塑實體空間並打造令人難忘的視覺體驗。公司所擁有的豐富專利組合以及對先進LED顯示器解決方案的持續投入，充分彰顯了其在數位顯示器產業中對品質、可靠性及負責任創新的高度重視。如需瞭解更多資訊，請造訪：nanolumens.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。