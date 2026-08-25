SLB获选为Havstjerne碳封存项目战略储层合作伙伴

休斯敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球能源技术公司SLB（纽约证券交易所代码：SLB）今日宣布，公司已获选为挪威北海Havstjerne碳封存项目的战略储层合作伙伴，将为项目的概念设计和前端工程设计（FEED）阶段提供技术及工程服务。Havstjerne是挪威一项大型海上碳封存开发项目，旨在为欧洲各地的工业排放企业提供服务。该项目由Harbour Energy（伦敦证券交易所代码：HBR）联合Yinson Production旗下公司Stella Maris CCS共同运营。

在Havstjerne项目合作方为最终投资决策制定技术、成本及进度依据的过程中，SLB将统筹开展一体化项目工作，把地下封存储层分析与注入井设计、海底基础设施以及封存二氧化碳监测方案衔接起来。工作范围包括由SLB与其OneSubsea™合资企业密切协作开展的概念设计和前端工程设计（FEED）研究。

SLB新能源与工业业务总裁Gavin Rennick表示：“碳封存项目正从单项技术研究逐步迈向将地下系统、井筒与海上基础设施有机衔接的一体化开发模式。Havstjerne项目充分展现了SLB如何汇聚自身在技术、工程和项目整合方面的能力，帮助客户夯实推进大型碳封存项目所需的技术基础。”

SLB将负责前期工程研究、地下地质与储层方案深化以及井工程设计；SLB OneSubsea则将承担海底注入系统的概念设计和前端工程设计（FEED）。该系统包括模板式管汇、全电动水下树、控制系统、脐带缆和分配系统。该一体化开发模式旨在加强整个封存系统各环节的技术协同，并减少技术及合同接口。

2025年钻探的一口评价井证实，储层条件适合进行二氧化碳注入与封存，为项目的后续开发提供了重要技术依据。Havstjerne项目还于2025年获得欧盟创新基金2.25亿欧元资助，并已选定低压浮式储存与注入方案，着重兼顾系统可靠性、成本效益和商业灵活性。

Havstjerne项目经理Mark van Aerssen表示：“Havstjerne项目正加快推进开发方案的完善，旨在为欧洲工业排放企业提供经济高效的大规模海上二氧化碳封存服务。该一体化模式将帮助我们进一步完善项目在技术、成本和进度方面的决策依据，同时加强关键接口之间的协同。”

Yinson Production首席技术官Lars Gunnar Vogt表示：“Havstjerne项目充分展现了价值链上下游协作对推动碳封存解决方案发展的重要作用。我们相信，具备成本竞争力的大规模二氧化碳封存基础设施将在满足工业排放企业需求方面发挥重要作用。我们期待继续与Harbour Energy和SLB携手合作。”

要点：

SLB获选担任挪威北海Havstjerne碳封存项目概念设计及前端工程设计（FEED）阶段的战略储层合作伙伴。

Havstjerne项目旨在为欧洲工业排放企业提供大规模海上二氧化碳封存服务，并于2025年获得欧盟创新基金2.25亿欧元的资助。

SLB将统筹实施一体化项目工作，范围涵盖概念设计和前端工程设计（FEED）研究、地下系统与储层方案深化、井工程以及海底注入系统，并由SLB与其OneSubsea™合资企业密切协作完成。

这项一体化工作将帮助Havstjerne项目合作方在作出最终投资决策前，进一步明确项目的技术方案、成本和进度依据。Havstjerne项目已选定低压浮式储存与注入方案，重点确保系统可靠性、低成本和商业灵活性。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，百年来始终致力于推动能源创新。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com 。

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