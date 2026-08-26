Ansaldo Energiaتختار Kinaxis لدعم مستقبل البنية التحتية العالمية للطاقة

--(BUSINESS WIRE)--أوتاوا، أونتاريواليوم، أعلنت Kinaxis®Inc.‎(رمزها في‏ TSXهو‏:‎KXS)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تخطيط وإدارة سلاسل التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أن Ansaldo Energia الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا توليد الطاقة قد اختارت منصة Kinaxis Maestro™‎ للمساعدة في تنظيم سلسلة التوريد المعقدة الخاصة بها لدعم أحد أسرع أسواق البنية التحتية نموًا في العالم.

على مدار أكثر من 170 عامًا، عكفت Ansaldo Energia على تشكيل الموروث الصناعي لدولة إيطاليا، وذلك بأن ساهمت في رسم ملامح مستقبل الطاقة في البلاد بمجهود جعلها رائدة عالمية في تكنولوجيا توليد الطاقة. واليوم، ومع تسارع الطلب على البنية التحتية الموثوق بها للطاقة، وبدافع من الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات فائقة الحجم والكهرباء وأمن الطاقة، فإن شركة Ansaldo Energia تتنقل بين برامج التصنيع المعقدة ذات القيمة العالية بشكل متزايد، ودورات الإنتاج الممتدة، وسلسلة التوريد سريعة التطور.

ويأتي اختيار Kinaxis في أعقاب تحول شامل لإنشاء نموذج تشغيل جديد يتماشى مع استراتيجية النمو طويلة الأجل التي تتبعه Ansaldo Energia. بعد تقييم العديد من منصات تخطيط سلسلة التوريد الرائدة، اختارت الشركة منصة Maestro لقدرتها على توفير رؤية شاملة، ومزامنة العمليات عبر سلسلة التوريد العالمية الخاصة بها، ووضع الأساس للتنسيق التشغيلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

قال Lorenzo M. A. Ferrari، مدير سلسلة التوريد والتخطيط في Ansaldo Energia: "يتزايد الطلب العالمي على توليد الطاقة بسرعة، مما يخلق فرصًا جديدة ويزيد من تعقيد عملياتنا. ولقد كنا بحاجة إلى منصة تخطيط تمنحنا رؤية كاملة لعملياتنا كافة. وبعد تقييم الحلول الرائدة المتاحة في السوق، برزت Kinaxis أمامنا بقدرتها على ربط التخطيط عبر الأعمال في الوقت الفعلي، مما منحنا المرونة اللازمة للبقاء في طليعة التغيير، والحفاظ على المشاريع الحيوية والسير وفقًا لجداولها المحددة، والوفاء باستمرار بالالتزامات التي يعتمد عليها عملاؤنا."

يتطلب تصنيع معدات توليد الطاقة واسعة النطاق دقة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد. ومع دورات الإنتاج الطويلة، والمكونات عالية القيمة التي يتم جلبها من مصادر عالمية، وبرامج التصنيع المعقدة، يتعين على الشركات إدارة بعض أغلى المخزونات في الصناعة بعناية. حتى التأخير البسيط في التوريد أو الإنتاج يمكن أن يكون له عواقب تشغيلية ومالية كبيرة، مما يعرض التزامات العملاء والجداول الزمنية للمشاريع وملايين الدولارات من الإيرادات للخطر.

قال Mark Morgan، رئيس العمليات التجارية العالمية في Kinaxis: "الشركات التي تبني البنية التحتية لطاقة الغد لا يمكنها تحمل تكاليف التخطيط المنفصل. ومع ازدياد تعقيد سلاسل التوريد واستمرار تسارع الطلب، تحتاج المنظمات إلى القدرة على فهم تأثير التغيير على الفور، واتخاذ قرارات تتسم بالثقة، وتنسيق العمل عبر عملياتها. وهذا بالضبط ما تقدمه شركة Kinaxis، ونحن فخورون للغاية بمساعدة شركة Ansaldo Energia في إنشاء سلسلة إمداد أكثر ترابطًا ومرونة وقدرة على التكيف للمستقبل."

بقيادة شركة PwC الشريكة لشركة Kinaxis، سيساعد هذا التنفيذ شركة Ansaldo Energia في تحسين تطبيقاها لرؤيتها، وتعزيز إدارة المواد ذات فترات التسليم الطويلة، وبناء سلسلة توريد أكثر مرونة وقدرة على التكيف، حيث تنضم إلى عدد متزايد من الشركات الصناعية العالمية التي تستخدم Maestro.

لمعرفة المزيد عن Kinaxis ومنصتها الرائدة في مجال تخطيط وإدارة سلاسل التوريد، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.kinaxis.com.

نبذة عن Kinaxis

تُعد شركة Kinaxis رائدة في مجال تخطيط وتنسيق سلاسل التوريد الحديثة، حيث تعمل على دعم سلاسل التوريد العالمية المعقدة، والأشخاص الذين يديرونها. تجمع منصتنا القوية لإدارة سلسلة التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، Maestro، بين التقنيات والأساليب الخاصة التي توفر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها - من التخطيط الاستراتيجي متعدد السنوات إلى التسليم في المراحل الأخيرة. نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمتين للتغلب على التقلبات والاضطرابات التي يتسم بها السوق اليوم. للمزيد من الأخبار والمعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني kinaxis.com أو تابعنا على LinkedIn.

المصدر: Kinaxis Inc.‎

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