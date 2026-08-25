La France, premier Participant Officiel à l’Expo 2030 Riyad

PARIS--(BUSINESS WIRE)--La France est le premier pays à signer officiellement son contrat de participation à l’Expo 2030 Riyad, une étape majeure dans sa préparation et sa montée en puissance internationale. La signature est intervenue en marge de la visite en France de Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Prince héritier et Premier ministre.

Cet accord officialise la participation de la France à l’Expo 2030 Riyad et établit le cadre de sa présence pendant les six mois de l’Exposition. Il précise la localisation et l’espace dévolu au pavillon France, évoque la thématique du Pavillon et les grandes lignes de l’expérience proposée aux visiteurs et aux entreprises.

La cérémonie s’est déroulée à Paris en présence de Son Altesse le Prince Faisal bin Farhan Al Saud, ministre des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie saoudite, et de Dimitri S. Kerkentzes, secrétaire général du BIE. Le contrat de participation a été signé par Talal Al-Marri, directeur général de l’Expo 2030 Riyad, et Jacques Maire, président de la Compagnie française des expositions (COFREX).

À cette occasion, Talal Al-Marri, directeur général de l’Expo 2030 Riyad, a déclaré : « La signature par la France de son contrat de participation, en tant que premier pays à franchir cette étape, constitue une avancée importante pour l’Expo 2030 Riyad et témoigne de la forte dynamique qui accompagne la participation internationale. La France s’appuie sur une longue tradition de participation aux Expositions universelles, ainsi que sur une expertise reconnue dans les domaines de la culture, de l’innovation et de la création d’expériences visiteurs de premier plan. Nous sommes heureux de travailler étroitement avec la France et COFREX à mesure que leurs projets prennent forme, et de découvrir l’ambition qu’ils porteront à Riyad en 2030. Cette étape nous rapproche encore de la réalisation d’une Exposition universelle exceptionnelle, qui réunira le monde à une échelle sans précédent en 2030. »

De son côté, Jacques Maire, président de COFREX, a déclaré : « L’Expo 2030 Riyad constitue une plateforme exceptionnelle pour faire rayonner la créativité, l’innovation et le savoir-faire français à des publics du monde entier. Nous sommes reconnaissants à Expo Riyad d’avoir proposé à la France un espace exceptionnel, tant dans sa localisation que dans ses dimensions. Situé au sein du district « Planète », le Pavillon a pour thème « sous un même ciel ». Ancré autour des quatre éléments « le ciel, la terre, le feu et l’eau », il a une double ambition : proposer au public une expérience immersive et pleine de sens, et permettre à nos entreprises de démontrer leurs capacités, en particulier, au service de la protection de la planète et de la transition écologique. Nous serons partie prenante de l’ambition d’expo de favoriser de nouvelles possibilités d’échanges, de collaboration et de dialogue. Nous sommes fiers de prendre part à ce rendez-vous mondial et entendons contribuer pleinement à sa réussite à Riyad en 2030. »

Cette étape s’inscrit dans la dynamique de progression continue des préparatifs de l’Expo 2030 Riyad, lancée avec la récente signature de l’Accord de Siège entre le Royaume d’Arabie saoudite et le Bureau International des Expositions (BIE), et qui se poursuit déjà avec l’aménagement du site et l’avancement des préparatifs opérationnels.

L’Expo 2030 Riyad se tiendra du 1er octobre 2030 au 31 mars 2031 sous le thème « Imaginer demain ». Cet événement de six mois devrait réunir plus de 200 participants officiels et accueillir 42 millions de visites. À travers les pavillons nationaux, une programmation culturelle, des innovations et des expériences immersives, l’Expo 2030 Riyad offrira une plateforme mondiale permettant aux pays et aux organisations d’échanger des idées, de nouer des partenariats et d’explorer ensemble des solutions aux défis communs. À l’issue de l’événement, le site devrait évoluer pour devenir un village mondial permanent, créant un héritage durable pour Riyad, le Royaume d’Arabie saoudite et le monde.

À propos de l’Expo 2030 Riyad

Du 1er octobre 2030 au 31 mars 2031, l’Expo 2030 Riyad figurera parmi les Expositions Universelles les plus ambitieuses jamais conçues. Son site de 6 millions de mètres carrés réunira plus de 200 participants officiels et devrait accueillir 42 millions de visites réparties sur 5 quartiers distincts.

Organisée autour du thème « Imaginer demain » et accueillie à Riyad, ville d’action et d’ambition, l’Expo 2030 Riyad offrira aux participants une plateforme pour échanger des idées, élaborer des solutions et nouer des partenariats pour générer un impact concret, répondre aux défis mondiaux et ouvrir de nouvelles perspectives. L’Exposition Universelle proposera des espaces culturels immersifs, des activations quotidiennes et des interactions enrichies par l’intelligence artificielle, conjuguant l’hospitalité saoudienne traditionnelle à des technologies de pointe. À l’issue de ces six mois, le site évoluera pour devenir un village mondial, laissant un héritage durable à Riyad, à l’Arabie saoudite et au monde entier.

Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.expo2030riyadh.sa

À propos de la Compagnie française des expositions (COFREX)

Fondée en janvier 2018, COFREX est une société à capitaux publics et la première structure permanente dédiée à préparer, organiser et mettre en œuvre la participation de la France aux Expositions universelles et internationales. Son approche durable s’appuie sur l’expérience des expositions précédentes pour une organisation optimale, au meilleur coût et au moindre impact environnemental. Elle repose sur un partenariat entre acteurs publics et privés, au service de l’image et de l’attractivité de la France.

www.cofrex.fr