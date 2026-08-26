NIQ en The OpenAI Deployment Company werken samen om consumentinformatie in bedrijfsworkflows te introduceren

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ), een toonaangevend bedrijf op gebied van consumentinformatie, maakte vandaag een samenwerking bekend met The OpenAI Deployment Company (“DeployCo”) om zijn AI-reeks producten in de NIQ Optiq Suite verder uit te breiden, waaronder NIQ Optiq Chat, Optiq Mobile en Optiq Bridge. De samenwerking is gebaseerd op de op AI gerichte groei en het productmomentum dat NIQ rapporteerde in de resultaten van het tweede kwartaal, en zal NIQ helpen om zijn eigen informatie uit te breiden en rechtstreeks te leveren in bedrijfssystemen en -workflows die klanten elke dag gebruiken.

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