SLB als strategischer Partner für das Havstjerne-Kohlenstoffspeicherprojekt ausgewählt

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Das weltweit tätige Energietechnologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) gab heute bekannt, dass es als strategischer Partner für das CO₂-Speicherprojekt „Havstjerne“ in der norwegischen Nordsee ausgewählt wurde und dort Technologie- und Ingenieurdienstleistungen für die Konzeptions- und FEED-Phase (Front-End Engineering and Design) erbringen wird. Das Havstjerne-Projekt ist ein groß angelegtes Offshore-Projekt zur Kohlenstoffspeicherung in Norwegen, das für industrielle Emittenten in ganz Europa bestimmt ist und von Harbour Energy (LSE: HBR) im Konsortium mit Stella Maris CCS, einem Unternehmen der Yinson Production-Gruppe, betrieben wird.

SLB wird einen integrierten Projektumfang koordinieren, der die Analyse des unterirdischen Speicherreservoirs mit der Auslegung der Injektionsbohrungen, der Unterwasserinfrastruktur und den Plänen zur Überwachung des gespeicherten CO₂ verbindet, während die Havstjerne-Partnerschaft im Vorfeld einer endgültigen Investitionsentscheidung die technischen, kostenbezogenen und terminlichen Grundlagen des Projekts erarbeitet. Der Auftragsumfang umfasst Konzept- und FEED-Studien, die in enger Zusammenarbeit zwischen SLB und seinem Joint Venture OneSubsea™ durchgeführt werden.

„Projekte zur Kohlenstoffspeicherung entwickeln sich von einzelnen technischen Studien hin zu integrierten Entwicklungsmodellen, die den Untergrund, Bohrlöcher und die Offshore-Infrastruktur miteinander verbinden“, sagte Gavin Rennick, Präsident des Geschäftsbereichs „New Energy and Industrial“ bei SLB. „Havstjerne ist ein Beispiel dafür, wie SLB seine Kompetenzen in den Bereichen Technologie, Engineering und Projektintegration bündeln kann, um Kunden dabei zu unterstützen, die technischen Grundlagen zu schaffen, die für die Umsetzung groß angelegter Projekte zur Kohlenstoffspeicherung erforderlich sind.“

SLB wird die vorläufige technische Studie, die Erschließung des Untergrunds und des Lagerstättenpotenzials sowie die Bohrungen übernehmen, während SLB OneSubsea das Konzept und die FEED-Studie für das Unterwasser-Injektionssystem liefern wird, das aus dem Template-Manifold, vollelektrischen Bohrsträußen, dem Steuerungssystem, dem Versorgungskabel und dem Verteilungssystem besteht. Dieser integrierte Ansatz soll die technische Koordination im gesamten Speichersystem verbessern und die Anzahl der technischen und vertraglichen Schnittstellen verringern.

Eine im Jahr 2025 vorgenommene Bewertungsbohrung bestätigte die Eignung des Lagerstättengesteins für die CO₂-Injektion und -Speicherung und lieferte damit eine wichtige technische Grundlage für die weitere Entwicklung des Projekts. Das Havstjerne-Projekt erhielt im Jahr 2025 zudem 225 Millionen Euro aus dem EU-Innovationsfonds und hat sich für ein Konzept mit schwimmenden Niederdruck-Speicher- und Einpressanlagen entschieden, bei dem die Zuverlässigkeit des Systems, niedrige Kosten und wirtschaftliche Flexibilität im Vordergrund stehen.

„Havstjerne wird derzeit weiterentwickelt, um eine kosteneffiziente, groß angelegte Offshore-CO₂-Speicherlösung für europäische Industrieunternehmen bereitzustellen“, sagte Mark van Aerssen, Projektleiter von Havstjerne. „Dieser integrierte Ansatz wird uns dabei helfen, die technischen, finanziellen und terminlichen Rahmenbedingungen des Projekts weiter zu konkretisieren und gleichzeitig die Koordination an den entscheidenden Schnittstellen zu stärken.“

„Das Havstjerne-Projekt zeigt, wie die Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette dazu beitragen kann, Lösungen zur Kohlenstoffspeicherung voranzubringen“, sagte Lars Gunnar Vogt, technischer Leiter von Yinson Production. „Wir sind davon überzeugt, dass eine groß angelegte, kostengünstige Infrastruktur zur CO₂-Speicherung eine wichtige Rolle für industrielle Emittenten spielen wird, und freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit Harbour Energy und SLB fortzusetzen.“

Kernpunkte:

SLB wurde als strategischer Partner für die Konzept- und FEED-Phase (Front-End Engineering and Design) des CO₂-Speicherprojekts Havstjerne in der norwegischen Nordsee ausgewählt.

Havstjerne soll eine groß angelegte Offshore-CO₂-Speicherung für europäische Industrieunternehmen ermöglichen und erhielt im Jahr 2025 insgesamt 225 Millionen Euro aus dem EU-Innovationsfonds.

SLB wird ein integriertes Projekt koordinieren, das Konzept- und FEED-Studien, die Erschließung des Untergrunds und der Lagerstätte, Bohrlöcher sowie das Unterwasser-Injektionssystem umfasst und in enger Zusammenarbeit zwischen SLB und seinem Joint Venture OneSubsea™ umgesetzt wird.

Die integrierte Arbeit wird der Havstjerne-Partnerschaft dabei helfen, die technische, kostenbezogene und terminliche Grundlage des Projekts im Vorfeld einer endgültigen Investitionsentscheidung zu erarbeiten. Havstjerne hat sich für ein Konzept mit schwimmenden Niederdruck-Speicher- und Injektionsanlagen entschieden, bei dem die Zuverlässigkeit des Systems, niedrige Kosten und wirtschaftliche Flexibilität im Vordergrund stehen.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das seit 100 Jahren Innovationen im Energiesektor vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

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