Ansaldo Energia selecciona Kinaxis para impulsar el futuro de la infraestructura energética mundial

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX:KXS) , líder mundial en planificación y coordinación de cadenas de suministro impulsadas por inteligencia artificial, anunció hoy que Ansaldo Energia , líder mundial en tecnología para la generación de energía, ha seleccionado la plataforma Kinaxis Maestro™ para ayudar a coordinar su compleja cadena de suministro y respaldar uno de los mercados de infraestructura de más rápido crecimiento del mundo.

Durante más de 170 años, Ansaldo Energia ha ocupado un lugar central en el patrimonio industrial de Italia, contribuyendo a dar forma al futuro energético del país y convirtiéndose, al mismo tiempo, en un líder mundial en tecnología para la generación de energía. En la actualidad, a medida que se acelera la demanda de infraestructura energética confiable —impulsada por la inteligencia artificial, los centros de datos de hiperescala, la electrificación y la seguridad energética—, Ansaldo Energia enfrenta programas de fabricación de alto valor y cada vez más complejos, ciclos de producción prolongados y una cadena de suministro en rápida evolución.

La selección de Kinaxis se produce tras una amplia transformación destinada a establecer un nuevo modelo operativo alineado con la estrategia de crecimiento a largo plazo de Ansaldo Energia. Después de evaluar múltiples plataformas líderes de planificación de la cadena de suministro, la empresa seleccionó Maestro por su capacidad para brindar visibilidad de extremo a extremo, sincronizar las operaciones en toda su cadena de suministro global y sentar las bases para una coordinación operativa impulsada por inteligencia artificial.

"La demanda mundial de generación de energía está creciendo con rapidez, lo que genera nuevas oportunidades y, al mismo tiempo, aumenta la complejidad de nuestras operaciones", señaló Lorenzo M. A. Ferrari, director de Cadena de Suministro y Planificación de Ansaldo Energia. "Necesitábamos una plataforma de planificación que nos proporcionara visibilidad completa de nuestras operaciones. Tras evaluar las principales soluciones disponibles en el mercado, Kinaxis se diferenció por su capacidad para conectar la planificación en toda la empresa en tiempo real, brindándonos la agilidad necesaria para anticiparnos a las disrupciones, mantener los proyectos críticos dentro del cronograma y cumplir de manera constante con los compromisos con los que cuentan nuestros clientes".

La fabricación de equipos de generación de energía a gran escala exige precisión en cada etapa de la cadena de suministro. Con ciclos de producción prolongados, componentes de alto valor obtenidos a nivel mundial y programas de fabricación complejos, las empresas deben gestionar de manera minuciosa algunos de los inventarios más costosos de la industria. Incluso un pequeño retraso en el abastecimiento o la producción puede generar importantes consecuencias operativas y financieras, poniendo en riesgo los compromisos con los clientes, los plazos de los proyectos y millones de dólares en ingresos.

"Las empresas que están construyendo la infraestructura energética del futuro no pueden permitirse una planificación desconectada", manifestó Mark Morgan, presidente de Operaciones Comerciales Globales de Kinaxis . "A medida que las cadenas de suministro se vuelven más complejas y la demanda continúa acelerándose, las organizaciones necesitan poder comprender de inmediato el impacto de los cambios, tomar decisiones con confianza y coordinar las acciones en todas sus operaciones. Eso es exactamente lo que ofrece Kinaxis, y estamos muy orgullosos de ayudar a Ansaldo Energia a crear una cadena de suministro más conectada, ágil y resiliente para el futuro".

Liderada por PwC, socio de Kinaxis, la implementación ayudará a Ansaldo Energia a mejorar la ejecución, fortalecer la gestión de materiales con largos plazos de entrega y desarrollar una cadena de suministro más ágil y resiliente, sumándose así al creciente número de fabricantes industriales globales que utilizan Maestro.

Para obtener más información acerca de Kinaxis y su plataforma líder en la industria para la planificación y coordinación de la cadena de suministro, visite www.kinaxis.com.

Acerca de Kinaxis

Kinaxis es líder en planificación y gestión integral de cadenas de suministro modernas que impulsa complejas cadenas de suministro a nivel mundial y brinda apoyo a las personas que las gestionan. Su potente plataforma de coordinación de la cadena de suministro, Maestro, basada en IA, combina tecnologías y técnicas patentadas para ofrecer visibilidad y agilidad en toda la cadena de suministro, desde la planificación estratégica de largo plazo hasta la entrega de última milla. Marcas globales de renombre confían en Kinaxis para obtener la agilidad y previsibilidad necesarias para afrontar la volatilidad y las disrupciones actuales. Para conocer las últimas noticias y obtener más información, visite kinaxis.com o síganos en LinkedIn.

Fuente: Kinaxis Inc.