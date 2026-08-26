Cree LED 与 Nanolumens 达成和解及有限许可协议

美国北卡罗来纳州达勒姆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Penguin Solutions 旗下品牌 Cree LED®（纳斯达克股票代码：PENG）与 Nanolumens 今日宣布，双方已签署一项互利的专利交叉许可协议，解决了涉及 Cree LED 所持相关专利的侵权纠纷；这些专利涵盖 LED 显示屏中广泛使用的 LED 元器件。

保护知识产权是 Cree LED 与 Nanolumens 推动 LED 显示技术创新这一宏大使命的重要一环。作为总部位于美国的行业领导者，两家公司在研发和产品质量方面均投入巨资，并持续密切关注全球市场，及时发现和处理未经授权使用其专利技术的行为。此项监督覆盖整个价值链，包括制造商、供应商、产品选型方和最终用户，以确保 Cree LED 与 Nanolumens 的创新成果得到有效保护，同时使客户能够信赖两家公司各自业界领先解决方案的品质与性能。

Cree LED 是 CreeLED, Inc. 的注册商标。所有其他商标及注册商标均为其各自权利人所有。

关于 Cree LED

Cree LED 是 Penguin Solutions 旗下品牌，拥有业内最丰富的应用优化型 LED 芯片及元器件产品组合之一，其产品性能和可靠性均处于行业领先水平。凭借逾 35 年的创新积淀，公司建立了强大的知识产权组合，并以独特的业务模式保障供应链的持续稳定。Cree LED 聚焦大功率及中功率通用照明、便携式照明、园艺照明、特种照明和视频显示屏等应用领域，提供业界领先的技术和突破性解决方案。欲了解更多信息，请访问 cree-led.com。

关于 Nanolumens

Nanolumens 是一家总部位于美国的 LED 显示屏设计与制造企业，以为关键任务、商业、教育、政府、体育及娱乐等应用场景提供定制化高性能数字显示解决方案而著称。Nanolumens 长期致力于创新、卓越工程设计及知识产权保护，不断开发坚固耐用、富有沉浸感的显示技术，包括其开创性的 True Curve™ 技术，帮助客户重塑实体空间，打造令人难忘的视觉体验。公司拥有丰富的专利组合，并持续投资于先进 LED 显示解决方案，彰显了其在数字显示行业对质量、可靠性及负责任创新的不懈追求。欲了解更多信息，请访问 nanolumens.com。

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