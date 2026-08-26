NIQ y The OpenAI Deployment Company colaboran para llevar la inteligencia del consumidor a los flujos de trabajo empresariales

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ), empresa líder en inteligencia del consumidor, anunció hoy una colaboración con The OpenAI Deployment Company ("DeployCo") para ampliar aún más su suite de productos de IA dentro de NIQ Optiq Suite, que incluye NIQ Optiq Chat, Optiq Mobile y Optiq Bridge. Esta colaboración se apoya en el impulso de crecimiento y producto AI-native que NIQ reportó en sus resultados del segundo trimestre, y permitirá que NIQ extienda y entregue su inteligencia propietaria directamente en los sistemas y flujos de trabajo empresariales que sus clientes utilizan a diario.

La IA está reconfigurando la toma de decisiones en todo el comercio, transformando la manera en que las empresas analizan mercados, toman decisiones y ejecutan su trabajo. Sin embargo, las capacidades de los modelos por sí solas no son suficientes. Los resultados de negocio dependen de la calidad de los datos, la armonización, el contexto semántico y la inteligencia de dominio que sustentan esos sistemas. A través de su trabajo con DeployCo, NIQ está avanzando en la forma en que puede accederse, aplicarse e integrarse la inteligencia lista para IA en los flujos de trabajo empresariales.

“Esperamos que este trabajo nos ayude a construir de forma más rápida y eficiente, pero ese no es el principal beneficio”, dijo Troy Treangen, director de Productos y Oficial de IA en NIQ. “La mayor oportunidad está en ayudar a los clientes a obtener más valor de la inteligencia de NIQ y en crear nuevas formas de utilizarla. Cuando la inteligencia de NIQ puede integrarse en más aplicaciones, sistemas y flujos de trabajo, ampliamos tanto el valor que entregamos a los clientes como las oportunidades de ingresos a corto plazo para NIQ".

NIQ Optiq Chat es el agente de insights de IA de nueva generación de la compañía y su experiencia de flujo de trabajo, que ayuda a los usuarios a formular preguntas de negocio, descubrir insights relevantes y actuar sobre recomendaciones fundamentadas en los datos de NIQ, sus capacidades analíticas y su profundo conocimiento del comportamiento del consumidor. Está previsto el lanzamiento de una versión ampliada a principios de septiembre.

También programado para su lanzamiento a principios de septiembre, NIQ Optiq Bridge ofrece una forma gobernada y flexible de que las organizaciones incorporen los datos, modelos y capacidades de IA generativa de NIQ en sus propias plataformas, aplicaciones y entornos de IA. En conjunto, ambos productos impulsan dos elementos conectados de la estrategia de IA de NIQ: Optiq entrega Aplicaciones de IA para Resultados Más Inteligentes directamente a los usuarios, mientras que Bridge pone la inteligencia de NIQ a disposición dentro de los entornos tecnológicos existentes de los clientes.

Este trabajo también se apoya en el recientemente anunciado ConnectAI Charter Program de NIQ. Optiq Bridge proporciona una capa de producto gobernada para que los clientes accedan a la inteligencia de NIQ dentro de sus propios entornos de IA; ConnectAI combina ese acceso tecnológico con soporte dedicado de ingeniería y ciencia de datos desplegado por NIQ para construir y escalar flujos de trabajo de decisión habilitados por IA dentro de los negocios de los clientes.

“La IA fragmentada genera decisiones fragmentadas”, dijo Irina Stoian, Oficial Comercial de IA en NIQ. “Estamos construyendo lo contrario: una base de inteligencia confiable que puede operar a través de aplicaciones, agentes y entornos empresariales. Los datos listos para IA son la base. NIQ Optiq es la forma en que esa base piensa. ConnectAI es la manera en que trabajamos junto a los clientes para convertir esa inteligencia en acción”.

“Nos entusiasma trabajar con NIQ mientras expande su portafolio de productos de IA fundamentados en un profundo conocimiento del consumidor y del comercio”, expresó Adena Hefets, director ejecutivo provisional de The OpenAI Deployment Company. “Al combinar las capacidades de DeployCo con la inteligencia de dominio de NIQ, podemos ayudar a crear experiencias empresariales prácticas que faciliten a los equipos aplicar la IA en flujos de trabajo de negocio reales”.

La colaboración respalda el propósito más amplio de NIQ de impulsar el futuro de la IA confiable, mediante la combinación de datos propietarios, inteligencia semántica, modelos analíticos y capacidades de entrega flexibles. La base de datos lista para IA de NIQ incluye un motor de datos de 160 petabytes que abarca aproximadamente 260 millones de artículos de producto y 10.500 millones de atributos de producto. Este trabajo se sustenta en las inversiones de NIQ en infraestructura lista para IA y en su labor para ayudar a marcas y minoristas a convertir datos cada vez más complejos en decisiones de negocio más rápidas y confiables.

Para conocer más sobre NIQ Optiq Suite, incluido el reciente lanzamiento de Optiq Mobile ya disponible en Estados Unidos en la Apple App Store, visite Agentic Commerce en NIQ.

Preguntas frecuentes

¿Qué anunciaron NIQ y DeployCo?

NIQ y DeployCo anunciaron una colaboración para extender y profundizar las capacidades de producto de IA de NIQ. La colaboración se centra en ayudar a NIQ a entregar su inteligencia del consumidor a través de aplicaciones impulsadas por IA y dentro de los entornos tecnológicos empresariales que sus clientes ya utilizan.

¿Qué es NIQ Optiq?

NIQ Optiq es el agente de insights de IA de próxima generación de NIQ y su experiencia de flujo de trabajo. Disponible a través de la plataforma Discover y, en Estados Unidos, en dispositivos móviles a través de la Apple App Store, está diseñado para ayudar a los usuarios a avanzar más rápidamente desde una pregunta de negocio hacia insights relevantes, recomendaciones y acción, utilizando los datos y capacidades analíticas de NIQ.

¿Qué es NIQ Optiq Bridge?

NIQ Optiq Bridge es una capacidad de entrega gobernada que permite a las organizaciones utilizar los datos y las capacidades de IA generativa de NIQ dentro de sus propias plataformas, aplicaciones y flujos de trabajo de IA. Está diseñada para hacer que la inteligencia de NIQ sea accesible sin necesidad de que los clientes trasladen su trabajo a un entorno separado.

¿Cómo se beneficiarán los clientes de NIQ?

La colaboración busca ayudar a los clientes a acceder a la inteligencia de NIQ con mayor rapidez, interactuar con información compleja de forma más natural y utilizar las capacidades de NIQ dentro de las herramientas y flujos de trabajo donde ya toman sus decisiones de negocio.

¿La cooperación hace que pueda accederse a los datos de NIQ en forma pública a través de ChatGPT?

No. Los datos propietarios de NIQ siguen estando bajo administración y solo están disponibles a través de productos autorizados de NIQ, acuerdos con clientes, permisos y controles de seguridad aplicables. Esta colaboración no pone los datos de NIQ a disposición del público a través de ChatGPT ni modifica los requisitos de acceso existentes de NIQ.

¿Cómo encaja esta colaboración dentro de la estrategia de IA más amplia de NIQ?

La colaboración impulsa dos elementos conectados de la estrategia de IA de NIQ. NIQ Optiq respalda las Aplicaciones de IA para Resultados Más Inteligentes al entregar inteligencia diseñada a medida directamente a los usuarios. NIQ Optiq Bridge respalda la propiedad intelectual que Impulsa la IA, lo que permite que los clientes utilicen los datos, modelos y capacidades analíticas de NIQ dentro de sus propios entornos. ConnectAI complementa estas capacidades combinando el acceso tecnológico con soporte dedicado de ingeniería y ciencia de datos desplegado para ayudar a los clientes a construir y escalar flujos de trabajo habilitados por IA.

En conjunto, los productos respaldan el objetivo de NIQ de entregar inteligencia en el punto de decisión y acompañar a los clientes dondequiera que se encuentren sus flujos de trabajo de IA.

¿Cuándo estarán disponibles las nuevas capacidades de NIQ Optiq y NIQ Optiq Bridge?

Las versiones ampliadas de NIQ Optiq Chat y NIQ Optiq Bridge están programadas para su lanzamiento a principios de septiembre. NIQ anunciará las capacidades específicas, la disponibilidad y los detalles del despliegue en el mercado a medida que avance el desarrollo.

Acerca de NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) es una empresa líder en inteligencia del consumidor que ofrece la visión más completa y confiable del comportamiento de compra, y permite identificar nuevas oportunidades de crecimiento. Al combinar una cobertura global de datos sin precedentes con mediciones detalladas de consumidores y del canal minorista, junto con décadas de experiencia en modelización con inteligencia artificial, NIQ desarrolla sistemas de decisión que transforman datos complejos en acciones concretas.

Presente en más de 90 países, NIQ abarca aproximadamente el 82% de la población mundial y más de 7,4 billones de dólares en gasto de consumo global. A través de plataformas en la nube, análisis avanzados y conocimientos impulsados por IA, NIQ ofrece The Full View™, lo que ayuda a las marcas y a los minoristas a comprender qué compran los consumidores, por qué lo compran y qué pasos deben seguir a continuación.

Para ver más información, visite www.niq.com.

© 2026 Nielsen Consumer LLC. Todos los derechos reservados.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, conforme a las disposiciones de puerto seguro (safe harbor) de la Ley de Reforma sobre Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995 (U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Estas declaraciones incluyen, entre otros aspectos, las capacidades y los beneficios previstos para los clientes del programa ConnectAI Charter, los beneficios esperados de los flujos de trabajo empresariales impulsados por IA y la futura adopción de modelos operativos nativos de IA. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de expresiones como “anticipa”, “espera”, “tiene la intención de”, “planifica”, “cree”, “diseñado para”, “explora”, “futuro”, “acelerar”, “hará”, “debería”, “podría” y otras similares que hacen referencia a acontecimientos futuros o al desempeño esperado. Estas declaraciones no constituyen una garantía de resultados futuros y están sujetas a riesgos, incertidumbres y supuestos difíciles de prever, muchos de los cuales escapan a nuestro control. Entre ellos se incluyen cambios en las preferencias de los consumidores, las condiciones económicas, los avances tecnológicos, la dinámica competitiva y nuestra capacidad para desarrollar, comercializar y rentabilizar nuevos productos y soluciones. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados o implícitos en estas declaraciones. Puede consultar información adicional sobre estos y otros riesgos en la sección “Factores de riesgo” de nuestro Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K, así como en las presentaciones posteriores realizadas ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission), disponibles en www.sec.gov. Las declaraciones prospectivas reflejan únicamente la situación vigente a la fecha de este comunicado. NIQ no asume obligación alguna de actualizarlas, salvo cuando la legislación aplicable así lo exija.

Todos los nombres de productos y empresas son marcas comerciales™ o marcas registradas® de sus respectivos propietarios. Su uso no implica ninguna afiliación ni respaldo por parte de estos.

#NIQ-General

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.