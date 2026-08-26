Frankrijk is eerste officiële deelnemer voor Expo 2030 in Riyad
Frankrijk is eerste officiële deelnemer voor Expo 2030 in Riyad
The ceremony in Paris was attended by H.H. Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia, and Dimitri S. Kerkentzes, Secretary General of the BIE. The Participation Contract was signed by Talal Al-Marri, Chief Executive Officer of Expo 2030 Riyadh, and Jacques Maire, Chairman of the Compagnie Française des Expositions (COFREX).
PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Frankrijk is het eerste land dat officieel zijn deelnamecontract voor Expo 2030 in Riyad heeft ondertekend. Dit is een belangrijke mijlpaal in de voorbereidingen en bevestigt het groeiende internationale momentum. De ondertekening vond plaats in de marge van het bezoek aan Frankrijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, kroonprins en premier.
De overeenkomst legt de deelname van Frankrijk aan Expo 2030 in Riyad officieel vast. Deze biedt het kader voor de aanwezigheid van Frankrijk tijdens het zes maanden durende evenement. Ook worden hierin de toegewezen locatie en de ruimte voor het Franse paviljoen en het thema beschreven. Verder wordt de aan bezoekers en bedrijven geboden ervaring in hoofdlijnen uiteengezet.
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