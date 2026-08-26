Frankrijk is eerste officiële deelnemer voor Expo 2030 in Riyad

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Frankrijk is het eerste land dat officieel zijn deelnamecontract voor Expo 2030 in Riyad heeft ondertekend. Dit is een belangrijke mijlpaal in de voorbereidingen en bevestigt het groeiende internationale momentum. De ondertekening vond plaats in de marge van het bezoek aan Frankrijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, kroonprins en premier.

De overeenkomst legt de deelname van Frankrijk aan Expo 2030 in Riyad officieel vast. Deze biedt het kader voor de aanwezigheid van Frankrijk tijdens het zes maanden durende evenement. Ook worden hierin de toegewezen locatie en de ruimte voor het Franse paviljoen en het thema beschreven. Verder wordt de aan bezoekers en bedrijven geboden ervaring in hoofdlijnen uiteengezet.

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