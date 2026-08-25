Ansaldo Energia選擇Kinaxis，為未來全球能源基礎設施賦能

安大略省渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- AI驅動的供應鏈規劃與協調領域的全球領導者Kinaxis® Inc. (TSX:KXS)今日宣布，全球發電技術領軍企業Ansaldo Energia已選擇Kinaxis Maestro™平台，協助協調其複雜的供應鏈，以支撐全球成長最快的基礎設施市場之一。

170多年來，Ansaldo Energia始終屹立於義大利工業傳承的核心，在協助塑造國家能源未來的同時，成長為全球發電技術領域的領軍企業。如今，在AI、超大規模資料中心、電氣化和能源安全等因素的推動下，隨著可靠能源基礎設施的需求加快成長，Ansaldo Energia正努力因應日益複雜的高價值製造計畫、漫長的生產週期以及快速演變的供應鏈。

選擇Kinaxis是在進行了廣泛的轉型以建立符合Ansaldo Energia長期成長策略的新營運模式之後做出的決定。在評估了多個一流的供應鏈規劃平台後，該公司最終選擇了Maestro，看中的是其提供端對端可視性、同步全球供應鏈營運以及為AI驅動的營運協調奠定基礎的能力。

Ansaldo Energia供應鏈與規劃總監Lorenzo M. A. Ferrari表示：「全球發電需求正在加快成長，這既帶來了新的機會，也增加了我們營運的複雜性。我們需要一個能夠對整體營運提供全面可視性的規劃平台。在評估了市場上的主流解決方案後，Kinaxis憑藉其跨業務即時連結規劃的能力脫穎而出，使我們能夠靈活因應各種突發事件、確保關鍵專案按期推進，並始終兌現客戶所仰賴的承諾。」

製造大型發電設備需要在供應鏈的每個環節都做到精準把控。漫長的生產週期、全球採購的高價值零組件以及複雜的製造計畫，要求企業必須審慎管理一些業界最昂貴的庫存。即便是採購或生產中的微小延誤，也可能帶來重大的營運和財務後果，危及客戶承諾、專案進度以及數百萬美元的營收。

Kinaxis全球商務營運總裁Mark Morgan表示：「正在建設未來能源基礎設施的企業，承受不起規劃脫節的代價。隨著供應鏈變得日益複雜、需求持續加快，企業需要能夠即時洞察變化帶來的影響、做出可靠決策並在整體營運中協調行動。這正是Kinaxis所能提供的價值所在，我們非常驕傲能夠協助Ansaldo Energia打造一個更加互連、敏捷和富有韌性的未來供應鏈。」

在Kinaxis合作夥伴PwC的主導下，此次實施將協助Ansaldo Energia提升執行力、強化對長交貨週期物料的管理，並建構更加敏捷、富有韌性的供應鏈。Ansaldo Energia也因此加入了越來越多使用Maestro的全球工業製造商行列。

如欲瞭解更多關於Kinaxis及其業界一流供應鏈規劃與協調平台的資訊，請造訪www.kinaxis.com。

關於Kinaxis

Kinaxis是現代供應鏈規劃與協調領域的領導者，為複雜的全球供應鏈提供動力，並為管理供應鏈的人員提供支援。我們強大的、由AI賦能的供應鏈協同平台Maestro結合專有技術和方法，為整個供應鏈提供全面的透明度和靈活性，涵蓋從多年策略規劃到最後一哩路交付的方方面面。我們深受全球知名品牌的信賴，可提供因應當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。如欲查看更多新聞和資訊，請造訪kinaxis.com或在LinkedIn上關注我們。

來源：Kinaxis Inc.

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