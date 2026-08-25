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Ansaldo Energia選擇Kinaxis，為未來全球能源基礎設施賦能

這家義大利歷史最悠久的工業公司之一在全球發電技術需求加快成長的背景下，投資引進AI驅動的Maestro平台

安大略省渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- AI驅動的供應鏈規劃與協調領域的全球領導者Kinaxis® Inc. (TSX:KXS)今日宣布，全球發電技術領軍企業Ansaldo Energia已選擇Kinaxis Maestro™平台，協助協調其複雜的供應鏈，以支撐全球成長最快的基礎設施市場之一。

170多年來，Ansaldo Energia始終屹立於義大利工業傳承的核心，在協助塑造國家能源未來的同時，成長為全球發電技術領域的領軍企業。如今，在AI、超大規模資料中心、電氣化和能源安全等因素的推動下，隨著可靠能源基礎設施的需求加快成長，Ansaldo Energia正努力因應日益複雜的高價值製造計畫、漫長的生產週期以及快速演變的供應鏈。

選擇Kinaxis是在進行了廣泛的轉型以建立符合Ansaldo Energia長期成長策略的新營運模式之後做出的決定。在評估了多個一流的供應鏈規劃平台後，該公司最終選擇了Maestro，看中的是其提供端對端可視性、同步全球供應鏈營運以及為AI驅動的營運協調奠定基礎的能力。

Ansaldo Energia供應鏈與規劃總監Lorenzo M. A. Ferrari表示：「全球發電需求正在加快成長，這既帶來了新的機會，也增加了我們營運的複雜性。我們需要一個能夠對整體營運提供全面可視性的規劃平台。在評估了市場上的主流解決方案後，Kinaxis憑藉其跨業務即時連結規劃的能力脫穎而出，使我們能夠靈活因應各種突發事件、確保關鍵專案按期推進，並始終兌現客戶所仰賴的承諾。」

製造大型發電設備需要在供應鏈的每個環節都做到精準把控。漫長的生產週期、全球採購的高價值零組件以及複雜的製造計畫，要求企業必須審慎管理一些業界最昂貴的庫存。即便是採購或生產中的微小延誤，也可能帶來重大的營運和財務後果，危及客戶承諾、專案進度以及數百萬美元的營收。

Kinaxis全球商務營運總裁Mark Morgan表示：「正在建設未來能源基礎設施的企業，承受不起規劃脫節的代價。隨著供應鏈變得日益複雜、需求持續加快，企業需要能夠即時洞察變化帶來的影響、做出可靠決策並在整體營運中協調行動。這正是Kinaxis所能提供的價值所在，我們非常驕傲能夠協助Ansaldo Energia打造一個更加互連、敏捷和富有韌性的未來供應鏈。」

在Kinaxis合作夥伴PwC的主導下，此次實施將協助Ansaldo Energia提升執行力、強化對長交貨週期物料的管理，並建構更加敏捷、富有韌性的供應鏈。Ansaldo Energia也因此加入了越來越多使用Maestro的全球工業製造商行列。

如欲瞭解更多關於Kinaxis及其業界一流供應鏈規劃與協調平台的資訊，請造訪www.kinaxis.com

關於Kinaxis
Kinaxis是現代供應鏈規劃與協調領域的領導者，為複雜的全球供應鏈提供動力，並為管理供應鏈的人員提供支援。我們強大的、由AI賦能的供應鏈協同平台Maestro結合專有技術和方法，為整個供應鏈提供全面的透明度和靈活性，涵蓋從多年策略規劃到最後一哩路交付的方方面面。我們深受全球知名品牌的信賴，可提供因應當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。如欲查看更多新聞和資訊，請造訪kinaxis.com或在LinkedIn上關注我們。

來源：Kinaxis Inc.

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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