França se torna o primeiro participante oficial da Expo 2030 Riyadh

PARIS--(BUSINESS WIRE)--A França é o primeiro país a assinar oficialmente seu Contrato de Participação para a Expo 2030 Riyadh, um marco importante em seus preparativos e crescente impulso internacional. A assinatura ocorreu à margem da visita à França de Sua Alteza Real o Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Príncipe Herdeiro e Primeiro-Ministro.

O acordo formaliza a participação da França na Expo 2030 Riyadh, estabelecendo as diretrizes para sua presença ao longo dos seis meses do evento. Ele especifica a localização e o espaço alocado ao Pavilhão da França, define o tema do Pavilhão e estabelece as linhas gerais da experiência oferecida aos visitantes e empresas.

A cerimônia em Paris contou com a presença de Sua Alteza o Príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, Ministro das Relações Exteriores do Reino da Arábia Saudita, e Dimitri S. Kerkentzes, Secretário-Geral do BIE (Bureau Internacional de Exposições). O Contrato de Participação foi assinado por Talal Al-Marri, Diretor Executivo da Expo 2030 Riyadh, e Jacques Maire, Presidente da Compagnie Française des Expositions (COFREX).

Ao comentar sobre o marco, Talal Al-Marri, CEO da Expo 2030 Riyadh, afirmou: “A França se tornar o primeiro país a assinar seu Contrato de Participação é um marco importante para a Expo 2030 Riyadh e uma forte demonstração do ímpeto por trás da participação internacional. A França traz consigo uma rica história de envolvimento com Exposições Mundiais, juntamente com profunda experiência em cultura, inovação e na criação de experiências envolventes para os visitantes. Aguardamos com expectativa a colaboração com a França e a COFREX à medida que seus planos se concretizam e a ambição que trarão para Riyadh em 2030. Este marco nos aproxima ainda mais da realização de uma Exposição Mundial extraordinária que unirá o mundo em uma escala sem precedentes em 2030.”

Jacques Maire, Presidente da COFREX, afirmou: “A Expo 2030 Riyadh oferece uma plataforma excepcional para apresentar a criatividade, a inovação e o conhecimento francês a públicos de todo o mundo. Agradecemos à Expo Riyadh por oferecer à França um espaço excepcional, tanto em termos de localização quanto de escala. Localizado no distrito ‘Planeta’, o pavilhão tem como tema ‘Sob um Só Céu’. Construído em torno dos quatro elementos — céu, terra, fogo e água — ele possui uma dupla ambição: oferecer ao público uma experiência imersiva e significativa e permitir que nossas empresas demonstrem suas capacidades, especialmente no que diz respeito à proteção do planeta e à transição ecológica. Desempenharemos nosso papel na ambição da Expo de fomentar novas oportunidades de intercâmbio, colaboração e diálogo. Temos orgulho de fazer parte deste encontro global e esperamos contribuir plenamente para o seu sucesso em Riyadh, em 2030.”

Este marco consolida um período de progresso contínuo para a Expo 2030 Riyadh, desde a recente assinatura do Acordo de Cooperação entre o Reino da Arábia Saudita e o Bureau Internacional de Exposições (BIE) até o desenvolvimento em curso do local e os preparativos operacionais.

A Expo 2030 Riyadh acontecerá de 1º de outubro de 2030 a 31 de março de 2031, com o tema “Visão para o Amanhã”. O evento, com duração de seis meses, deverá reunir mais de 200 participantes oficiais e receber 42 milhões de visitantes. Por meio de pavilhões nacionais, programação cultural, inovação e experiências imersivas, a Expo 2030 Riyadh proporcionará uma plataforma global para que países e organizações troquem ideias, construam parcerias e explorem soluções para desafios comuns. Após o evento, o local deverá se transformar em uma vila global permanente, criando um legado duradouro para Riyadh, o Reino da Arábia Saudita e o mundo.

Sobre a Expo 2030 Riyadh

Realizada de 1º de outubro de 2030 a 31 de março de 2031, a Expo 2030 Riyadh estará entre as Exposições Mundiais mais ambiciosas já concebidas, com uma área de 6 milhões de metros quadrados que reunirá mais de 200 participantes oficiais e 42 milhões de visitantes em 5 distritos distintos.

Sob o tema “Visão para o Amanhã,” e sediada em Riyadh – uma cidade de ação e ambição – a Expo 2030 Riyadh proporcionará uma plataforma para que os participantes troquem ideias, desenvolvam soluções e construam parcerias que gerem impacto real, abordem desafios globais e abram novas oportunidades. A Exposição Mundial contará com zonas culturais imersivas, ativações diárias e interações com inteligência artificial, combinando a tradicional hospitalidade saudita com tecnologia de ponta. Após seis meses de duração, o local se transformará em uma vila global, deixando um legado duradouro para Riyadh, Arábia Saudita e o mundo.

Para mais informações, acesse: https://www.expo2030riyadh.sa/en/

Sobre a Compagnie Française des Expositions (COFREX)

Fundada em janeiro de 2018, a COFREX é uma empresa pública e a primeira estrutura permanente dedicada à preparação, organização e realização da participação da França em Exposições Mundiais e Exposições Internacionais. Sua abordagem sustentável baseia-se na experiência de exposições anteriores para garantir uma organização otimizada, com o melhor custo-benefício e o menor impacto ambiental possível. A empresa se fundamenta em uma parceria entre atores públicos e privados, contribuindo para a imagem e o atrativo da França.

www.cofrex.fr

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