França se torna o primeiro participante oficial da Expo 2030 Riyadh
França se torna o primeiro participante oficial da Expo 2030 Riyadh
The ceremony in Paris was attended by H.H. Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia, and Dimitri S. Kerkentzes, Secretary General of the BIE. The Participation Contract was signed by Talal Al-Marri, Chief Executive Officer of Expo 2030 Riyadh, and Jacques Maire, Chairman of the Compagnie Française des Expositions (COFREX).
PARIS--(BUSINESS WIRE)--A França é o primeiro país a assinar oficialmente seu Contrato de Participação para a Expo 2030 Riyadh, um marco importante em seus preparativos e crescente impulso internacional. A assinatura ocorreu à margem da visita à França de Sua Alteza Real o Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Príncipe Herdeiro e Primeiro-Ministro.
O acordo formaliza a participação da França na Expo 2030 Riyadh, estabelecendo as diretrizes para sua presença ao longo dos seis meses do evento. Ele especifica a localização e o espaço alocado ao Pavilhão da França, define o tema do Pavilhão e estabelece as linhas gerais da experiência oferecida aos visitantes e empresas.
A cerimônia em Paris contou com a presença de Sua Alteza o Príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, Ministro das Relações Exteriores do Reino da Arábia Saudita, e Dimitri S. Kerkentzes, Secretário-Geral do BIE (Bureau Internacional de Exposições). O Contrato de Participação foi assinado por Talal Al-Marri, Diretor Executivo da Expo 2030 Riyadh, e Jacques Maire, Presidente da Compagnie Française des Expositions (COFREX).
Ao comentar sobre o marco, Talal Al-Marri, CEO da Expo 2030 Riyadh, afirmou: “A França se tornar o primeiro país a assinar seu Contrato de Participação é um marco importante para a Expo 2030 Riyadh e uma forte demonstração do ímpeto por trás da participação internacional. A França traz consigo uma rica história de envolvimento com Exposições Mundiais, juntamente com profunda experiência em cultura, inovação e na criação de experiências envolventes para os visitantes. Aguardamos com expectativa a colaboração com a França e a COFREX à medida que seus planos se concretizam e a ambição que trarão para Riyadh em 2030. Este marco nos aproxima ainda mais da realização de uma Exposição Mundial extraordinária que unirá o mundo em uma escala sem precedentes em 2030.”
Jacques Maire, Presidente da COFREX, afirmou: “A Expo 2030 Riyadh oferece uma plataforma excepcional para apresentar a criatividade, a inovação e o conhecimento francês a públicos de todo o mundo. Agradecemos à Expo Riyadh por oferecer à França um espaço excepcional, tanto em termos de localização quanto de escala. Localizado no distrito ‘Planeta’, o pavilhão tem como tema ‘Sob um Só Céu’. Construído em torno dos quatro elementos — céu, terra, fogo e água — ele possui uma dupla ambição: oferecer ao público uma experiência imersiva e significativa e permitir que nossas empresas demonstrem suas capacidades, especialmente no que diz respeito à proteção do planeta e à transição ecológica. Desempenharemos nosso papel na ambição da Expo de fomentar novas oportunidades de intercâmbio, colaboração e diálogo. Temos orgulho de fazer parte deste encontro global e esperamos contribuir plenamente para o seu sucesso em Riyadh, em 2030.”
Este marco consolida um período de progresso contínuo para a Expo 2030 Riyadh, desde a recente assinatura do Acordo de Cooperação entre o Reino da Arábia Saudita e o Bureau Internacional de Exposições (BIE) até o desenvolvimento em curso do local e os preparativos operacionais.
A Expo 2030 Riyadh acontecerá de 1º de outubro de 2030 a 31 de março de 2031, com o tema “Visão para o Amanhã”. O evento, com duração de seis meses, deverá reunir mais de 200 participantes oficiais e receber 42 milhões de visitantes. Por meio de pavilhões nacionais, programação cultural, inovação e experiências imersivas, a Expo 2030 Riyadh proporcionará uma plataforma global para que países e organizações troquem ideias, construam parcerias e explorem soluções para desafios comuns. Após o evento, o local deverá se transformar em uma vila global permanente, criando um legado duradouro para Riyadh, o Reino da Arábia Saudita e o mundo.
Sobre a Expo 2030 Riyadh
Realizada de 1º de outubro de 2030 a 31 de março de 2031, a Expo 2030 Riyadh estará entre as Exposições Mundiais mais ambiciosas já concebidas, com uma área de 6 milhões de metros quadrados que reunirá mais de 200 participantes oficiais e 42 milhões de visitantes em 5 distritos distintos.
Sob o tema “Visão para o Amanhã,” e sediada em Riyadh – uma cidade de ação e ambição – a Expo 2030 Riyadh proporcionará uma plataforma para que os participantes troquem ideias, desenvolvam soluções e construam parcerias que gerem impacto real, abordem desafios globais e abram novas oportunidades. A Exposição Mundial contará com zonas culturais imersivas, ativações diárias e interações com inteligência artificial, combinando a tradicional hospitalidade saudita com tecnologia de ponta. Após seis meses de duração, o local se transformará em uma vila global, deixando um legado duradouro para Riyadh, Arábia Saudita e o mundo.
Para mais informações, acesse: https://www.expo2030riyadh.sa/en/
Sobre a Compagnie Française des Expositions (COFREX)
Fundada em janeiro de 2018, a COFREX é uma empresa pública e a primeira estrutura permanente dedicada à preparação, organização e realização da participação da França em Exposições Mundiais e Exposições Internacionais. Sua abordagem sustentável baseia-se na experiência de exposições anteriores para garantir uma organização otimizada, com o melhor custo-benefício e o menor impacto ambiental possível. A empresa se fundamenta em uma parceria entre atores públicos e privados, contribuindo para a imagem e o atrativo da França.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
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Para consultas da imprensa, entre em contato com media@expo2030riyadh.sa
COFREX:
Olivier Ibañez
Diretor de Comunicações
olivier.ibanez@cofrex.fr
Tel.: +33 6 65 00 19 71
77 boulevard Saint Jacques – 75014 Paris, França