Digital.ai und knowmad mood vertiefen ihre globale Partnerschaft, um die sichere Softwarebereitstellung im Zeitalter von KI und Agenten voranzutreiben

RALEIGH, North Carolina & MADRID--(BUSINESS WIRE)--Digital.ai, das den komplexesten Unternehmen der Welt dabei hilft, vertrauenswürdige Software mit KI-Geschwindigkeit bereitzustellen, gab heute eine erweiterte globale Partnerschaft mit knowmad mood bekannt, einem internationalen Beratungsunternehmen für digitale Transformation. Diese baut auf den Erfolgen auf, die die beiden Unternehmen bereits gemeinsam in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung und Automobilindustrie erzielt haben. Die erweiterte Vereinbarung umfasst Dienstleistungen, Support und den Vertrieb der Produktlinien von Digital.ai in den Bereichen Application Lifecycle Management (TeamForge), Agile Planning at Scale (Agility) und DevOps (Release and Deploy) sowie der Lösungen von Digital.ai für mobile Tests und App-Sicherheit (Arxan Security) im gesamten globalen Geschäftsbereich von knowmad mood.

Diese globale Präsenz wird bald noch größer werden. Digital.ai und knowmad mood werden ihre ersten Markteinführungsmaßnahmen auf die DACH-Region, Südeuropa, Lateinamerika und den asiatisch-pazifischen Raum konzentrieren und dabei auf der jüngsten internationalen Expansion von knowmad mood aufbauen, einschließlich der Fusion mit dem deutschen Beratungsunternehmen knowmad mood Germany (ehemals Aservo).

Die Erschließung neuer Märkte bedeutet, den Kunden auf Augenhöhe zu begegnen. Digital.ai lässt sich nahtlos in das gesamte DevOps- und Software-Delivery-Ökosystem integrieren und unterstützt Bereitstellungsmodelle vor Ort, in der privaten Cloud sowie als SaaS – so haben Kunden die Wahl, KI-gesteuerte Softwarebereitstellung nach ihren eigenen Vorstellungen zu nutzen, nicht nach denen eines Anbieters.

Da Unternehmen die frühen, ad-hoc durchgeführten KI-Experimente hinter sich lassen, sehen sie sich mit der immer dringlicher werdenden Frage konfrontiert, ob die KI-Aktivitäten innerhalb ihres Software-Delivery-Lebenszyklus zu messbarem Geschäftsnutzen führen. Digital.ai bezeichnet diesen Wandel als die „Vierte Welle“: den Übergang der Branche hin zu KI als aktivem Bestandteil des gesamten Software-Delivery-Lebenszyklus und nicht mehr als eng gefasstes Produktivitäts-Add-on, das auf Entwickler beschränkt ist.

„Der Wert von KI zeigt sich erst, wenn sie in realen Bereitstellungspipelines verankert ist. Deshalb geht es bei dieser Partnerschaft darum, Unternehmen die Governance und das Fachwissen zur Verfügung zu stellen, um diesen Wandel verantwortungsvoll zu gestalten – und nicht nur mehr Output zu generieren“, sagte Derek Holt, CEO von Digital.ai. „Unternehmen haben die Pilotphase hinter sich und suchen aktiv nach Partnern, die KI in großem Maßstab operationalisieren können – und genau diese Nachfrage erfüllen Digital.ai und knowmad mood gemeinsam.“

knowmad mood bringt Kompetenzzentren in den Bereichen agile Planung, Governance, IT-Servicemanagement, Change Management, DevOps, Sicherheit und Qualität, Cloud-Migration sowie KI für die Softwareentwicklung mit ein – gepaart mit der auf agentenbasierter KI basierenden Produktlinie von Digital.ai in den Bereichen agile Planung, Application Lifecycle Management, Anwendungssicherheit, Testen und DevOps.

„Bei der KI-Transformation in Unternehmen im Bereich Softwareentwicklung und -design geht es ebenso sehr um Kultur und Betriebsmodelle wie um die eingesetzten Werkzeuge, und die Rolle von knowmad mood besteht darin, diese lokale, domänenspezifische Change-Management-Expertise in die Technologie von Digital.ai einzubringen. Wir haben dies bereits bei gemeinsamen Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung und Automobilindustrie erlebt, und diese Partnerschaft ermöglicht es uns, denselben Ansatz auf weitere Unternehmen anzuwenden, die denselben Wandel durchlaufen“, sagte Rainer Heinold, CEO von knowmad mood Deutschland.

ÜBER DIGITAL.AI

Digital.ai ermöglicht es den komplexesten Unternehmen der Welt, zuverlässige Software mit KI-Geschwindigkeit bereitzustellen. Durch den Einsatz von agentenbasierter KI in allen kritischen Phasen der Softwarebereitstellung – von der Planung über Sicherheit und Tests bis hin zur Auslieferung – hilft Digital.ai Unternehmen dabei, Engpässe zu beseitigen, Risiken zu reduzieren und den Fluss des Software-Werts in die Produktion zu verbessern. Die Lösungen lassen sich in bestehende Umgebungen integrieren, sodass Unternehmen nahtlos auf einen „AI-first“-Ansatz umstellen können. Heute vertrauen 53 % der Fortune-100-Unternehmen auf Digital.ai, um dies zu verwirklichen.

ÜBER KNOWMAD MOOD

knowmad mood ist ein globaler Technologiepartner mit mehr als 3.000 Fachkräften, einem geprüften Umsatz von 270,1 Millionen Euro im Jahr 2025 und einer Präsenz in Europa, den Vereinigten Staaten und Lateinamerika. Wir verbinden globale Kompetenzen mit lokaler Nähe und liefern Qualität, Zuverlässigkeit und pragmatische Innovation, angetrieben von technologischer Exzellenz und KI.

Unser umfassender, multidisziplinärer Ansatz ermöglicht es uns, Kunden auf ihrem gesamten Technologie-Weg zu begleiten, indem wir ein breites Dienstleistungsportfolio mit fundiertem Fachwissen in Schlüsselbereichen wie KI, Cloud, Softwareentwicklung und Unternehmensproduktivität kombinieren.

Darüber hinaus ermöglicht uns unser authentischer und konsequent menschenzentrierter Ansatz, Ergebnisse zu liefern, die wirklich zählen: greifbaren, nachhaltigen Mehrwert, der das Vertrauen unserer Kunden verdient und rechtfertigt.

Zur knowmad mood Group gehören mehrere spezialisierte Unternehmen, darunter DEXS (Digital Experience School), ein Geschäftsbereich, der ein integriertes Ökosystem aus Lernen, Technologie und Dienstleistungen bereitstellt, das darauf ausgelegt ist, über organisatorische Lern- und Entwicklungsprozesse hinweg Mehrwert zu schaffen und kontinuierlich bereitzustellen; New Verve Consulting, das sich auf die Konzeption, Entwicklung und Implementierung von Atlassian-Lösungen und -Produkten für Kunden in ganz Großbritannien und Irland spezialisiert hat; Incipy, ein Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Transformation und Geschäftsstrategie mit starkem Fokus auf den Menschen spezialisiert hat und zu den Pionieren auf diesem Gebiet in Spanien zählt; Interwor, ein Beratungsunternehmen, das sich auf Cybersicherheit, Infrastruktur und Kommunikation spezialisiert hat; ASERVO Software, ein deutsches Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Technologiedienstleistungen und digitaler Transformation; Grupo Antea, ein führendes Beratungsunternehmen für Cybersicherheit mit Niederlassungen in Mexiko und Spanien; Vanture ESS, ein IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich auf Unternehmensmanagementlösungen wie SAP und Odoo spezialisiert hat; sowie Buzz Marketing Networks, eine Agentur für digitale Kreativlösungen, die Marken durch innovative Werbekampagnen, Medien- und Performance-Strategien, Social-Media-Initiativen und das Design digitaler Erlebnisse unterstützt.

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