اختيار SLB شريكًا استراتيجيًا لإدارة المكامن ضمن مشروع هافستيرن لتخزين الكربون

--(BUSINESS WIRE)--هيوستنأعلنت شركة تكنولوجيا الطاقة العالمية SLB (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: SLB) اليوم اختيارها شريكًا استراتيجيًا لإدارة المكامن ضمن مشروع هافستيرن لتخزين الكربون في بحر الشمال النرويجي، حيث ستتولى تقديم خدمات التكنولوجيا والهندسة لمرحلتي التصميم المفاهيمي والهندسة الأولية (FEED). يُعدّ مشروع هافستيرن لتخزين الكربون مشروعًا واسع النطاق لتخزين الكربون في المنشآت البحرية قبالة سواحل النرويج، ويهدف إلى خدمة المنشآت الصناعية المسببة للانبعاثات في مختلف أنحاء أوروبا. ويتولى تشغيل المشروع شركة Harbour Energy (المدرجة في بورصة لندن بالرمز: HBR) ضمن ائتلاف يضم Stella Maris CCS، وهي شركة تابعة لـ Yinson Production.

ستنسّق SLB نطاقًا متكاملاً لأعمال المشروع يربط بين تحليل مكمن التخزين الجوفي وتصميم آبار حقن ثاني أكسيد الكربون والبنية التحتية تحت سطح البحر، إلى جانب وضع خطط لمراقبة ثاني أكسيد الكربون المخزّن. وستدعم هذه الأعمال شراكة هافستيرن في إعداد الأسس الفنية والتكلفة التقديرية والجدول الزمني للمشروع، وصولاً إلى قرار الاستثمار النهائي. يشمل نطاق الأعمال دراسات التصميم المفاهيمي والهندسة الأولية (FEED)، والتي سيتم تنفيذها من خلال تعاون وثيق بين SLB ومشروعها المشترك OneSubsea™.

صرَّح Gavin Rennick، رئيس قطاع الطاقة الجديدة والصناعات في شركة SLB، قائلاً: "تنتقل مشاريع تخزين الكربون من إجراء دراسات فنية منفصلة إلى اعتماد نماذج متكاملة لتطوير المشاريع، تربط بين المكامن الجوفية والآبار والبنية التحتية البحرية". "يجسّد مشروع هافستيرن قدرة SLB على توحيد إمكاناتها في مجالات التكنولوجيا والهندسة وتكامل المشاريع، بما يساعد العملاء على وضع الأسس الفنية اللازمة للمضي قدمًا في تطوير مشاريع تخزين الكربون واسعة النطاق".

ستتولى SLB تنفيذ الدراسة الهندسية الأولية، إلى جانب أعمال تطوير المكامن والخصائص الجوفية وتصميم الآبار، في حين ستتولى SLB OneSubsea إعداد التصميم المفاهيمي والهندسة الأولية (FEED) لنظام الحقن تحت سطح البحر، والذي يشتمل على مجمّع القوالب، والأشجار الكهربائية بالكامل، ونظام التحكم، والكابل السري، ونظام التوزيع. يهدف هذا النهج المتكامل إلى تعزيز التنسيق الفني على امتداد منظومة تخزين الكربون، والحد من عدد نقاط التداخل الفنية والتعاقدية.

أكدت بئر تقييمية جرى حفرها في عام 2025 جودة المكمن وملاءمته لحقن ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، مما وفر أساسًا فنيًا مهمًا لمواصلة تطوير المشروع. كما حصل مشروع هافستيرن في عام 2025 على تمويل قدره 225 مليون يورو من صندوق الابتكار التابع للاتحاد الأوروبي، واختار المشروع مفهومًا للتخزين والحقن العائم منخفض الضغط، مع التركيز على موثوقية المنظومة، وخفض التكاليف، والمرونة التجارية.

صرَّح Mark van Aerssen، مدير مشروع Havstjerne، قائلاً: "نعمل على تطوير مشروع هافستيرن ليقدم حلًا فعالاً من حيث التكلفة لتخزين ثاني أكسيد الكربون على نطاق واسع في المنشآت البحرية، بما يلبي احتياجات المنشآت الصناعية المسببة للانبعاثات في مختلف أنحاء أوروبا". "سيسهم هذا النهج المتكامل في بلورة الأسس الفنية والمالية والجدول الزمني للمشروع بمزيد من الدقة، مع تعزيز التنسيق عبر مختلف نقاط التداخل الحيوية".

"يجسّد مشروع هافستيرن كيف يمكن للتعاون بين مختلف الأطراف عبر سلسلة القيمة أن يسهم في تطوير حلول مبتكرة وفعّالة لتخزين الكربون ودفعها قدمًا"، حسبما قال Lars Gunnar Vogt، الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية في Yinson Production. "نؤمن بأن البنية التحتية واسعة النطاق والتنافسية من حيث التكلفة لتخزين ثاني أكسيد الكربون ستؤدي دورًا مهمًا في تلبية احتياجات الجهات الصناعية المسببة للانبعاثات، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع Harbour Energy وSLB".

النقاط الرئيسية:

تم اختيار SLB شريكًا استراتيجيًا للمكامن الجوفية خلال مرحلتي التصميم المفاهيمي والهندسة الأولية (FEED) لمشروع هافستيرن لتخزين الكربون في بحر الشمال النرويجي.

يهدف مشروع هافستيرن إلى توفير حلول واسعة النطاق لتخزين ثاني أكسيد الكربون في المنشآت البحرية لصالح المنشآت الصناعية المسببة للانبعاثات في مختلف أنحاء أوروبا، وقد حصل في عام 2025 على تمويل بقيمة 225 مليون يورو من صندوق الابتكار التابع للاتحاد الأوروبي.

ستتولى SLB تنسيق نطاق متكامل، يضم دراسات التصميم المفاهيمي والهندسة الأولية (FEED)، وأعمال تطوير المكامن والخصائص الجوفية، وتصميم آبار الحقن، ونظام الحقن تحت سطح البحر، وذلك بالتعاون الوثيق بين SLB وشركتها المشتركة OneSubsea™ .

. ومن شأن هذا النهج المتكامل أن يدعم شراكة هافستيرن في بلورة الأسس الفنية والتكلفة التقديرية والجدول الزمني للمشروع، وصولاً إلى قرار الاستثمار النهائي. اعتمد مشروع هافستيرن مفهومًا عائمًا منخفض الضغط لتخزين ثاني أكسيد الكربون وحقنه، مع التركيز على موثوقية المنظومة، وخفض التكاليف، وتعزيز المرونة التجارية.

نبذة عن SLB

شركة SLB (المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLB) هي شركة تكنولوجيا عالمية قادت الابتكار في مجال الطاقة على مدى 100 عام. بناءً على بصمتنا العالمية في أكثر من 100 دولة وحيث يُمثل موظفونا ما يقرب من ضعف عدد الجنسيات الأخرى، فإننا نعمل يوميًا على ابتكارات تتعلق بالنفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل على تسريع تحول الطاقة. تعرَّف على المزيد من المعلومات على slb.com.

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