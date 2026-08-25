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SLB、ハヴシュテルネ炭素貯留プロジェクトの戦略的貯留層パートナーに選出

統合的なエンジニアリング業務が、最終投資の決定に向けて大規模炭素貯留プロジェクトの開発を支援

ヒューストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 大手エネルギー・テクノロジー企業であるSLB（NYSE：SLB）は、ノルウェー北海におけるハヴシュテルネ炭素貯留プロジェクトの戦略的貯留層パートナーに選定されたことを発表しました。同社は、構想段階および基本設計（FEED）段階において、技術およびエンジニアリングサービスを提供します。ハヴシュテルネプロジェクトは、欧州全域の産業排出企業を対象としたノルウェーで開発される大規模な海洋炭素貯留施設であり、ハーバー・エナジー（LSE：HBR）がインソン・プロダクション傘下のステラ・マリスCCSとのコンソーシアムで運営しています。

SLBは、ハヴシュテルネパートナーシップが最終投資決定に向けてプロジェクトの技術、コスト、スケジュールに関する基礎を構築するにあたり、地下貯留層の分析および注入井の設計、海底インフラ、貯留CO2のモニタリング計画を連携させた統合プロジェクトの範囲を調整します。この範囲には、構想設計および基本設計（FEED）調査が含まれ、SLBおよびその合弁会社であるOneSubsea™との緊密な連携を通じて実施されます。

SLBのニューエネルギー・産業事業部門のプレジデントであるギャビン・レニックは、「炭素貯留プロジェクトは、個別の技術調査から、地下、井戸、海洋インフラを統合した開発モデルへと移行しています。ハヴシュテルネは、SLBが自社の技術、エンジニアリング、プロジェクト統合能力を結集し、顧客が大規模な炭素貯留プロジェクトを推進するために必要な技術基盤を構築できるよう支援できることを示しています」と述べています。

SLBは、初期エンジニアリング調査、地下および貯留層の成熟度評価、坑井掘削を担当し、SLB OneSubseaは、テンプレートマニホールド、全電動ツリー、制御システム、アンビリカルケーブル、および分配システムで構成される海底注入システムのコンセプトおよびFEED（基本設計）を提供します。この統合的なアプローチは、貯蔵システム全体における技術面での連携を強化し、技術上および契約上のインターフェースの数を削減することを目的としています。

2025年に掘削された試掘井により、CO2の注入および貯留に適した貯留層の質が確認され、プロジェクトの継続的な開発に向けた重要な技術的根拠が得られました。また、ハヴシュテルネプロジェクトは2025年にEUイノベーション基金から2億2500万ユーロの資金援助を受け、システムの信頼性、低コスト、および商業面での柔軟性を重視した低圧浮体式貯留・注入方式を採用します。

ハヴシュテルネプロジェクトのプロジェクトマネージャーであるマーク・ファン・アエルセン氏は、「ハヴシュテルネは、欧州の産業排出企業向けに費用対効果の高い大規模な海洋CO2貯留施設を提供することを目的として現在開発が進められています。この統合的なアプローチにより、プロジェクトの技術、コスト、スケジュールに関する基盤をさらに明確にするとともに、重要なインターフェース間の連携を強化することができます」と述べています。

インソン・プロダクションの最高技術責任者（CTO）であるラース・グンナー・フォクト氏は、「ハヴシュテルネプロジェクトは、バリューチェーン全体にわたる連携が、炭素貯留ソリューションの推進にどのように寄与できるかを示しています。当社は、大規模かつコスト競争力のあるCO2貯留インフラが、産業排出企業にとって重要な役割を果たすものと確信しており、ハーバー・エナジーおよびSLBとの連携を今後も継続できることを楽しみにしています」と述べています。

主なポイント：

  • SLBは、ノルウェーの北海におけるハヴシュテルネ炭素貯留プロジェクトの構想段階および基本設計（FEED）段階における戦略的貯留層パートナーに選出されました。
  • ハヴシュテルネは、欧州の産業排出企業向けに大規模な海洋CO2貯留施設を提供することを目的としており、2025年にはEUイノベーション基金から2億2500万ユーロの資金援助を受けます。
  • SLBは、同社とその合弁会社であるOneSubsea™との緊密な連携を通じて、構想およびFEED調査、地層および貯留層の成熟化、坑井、海底注入システムを含む統合的な範囲を統括します。
  • この統合的な取り組みにより、ハヴシュテルネパートナーシップは、最終投資決定に向けて、プロジェクトの技術、コスト、スケジュール面での基礎を確立することが見込まれる。ハヴシュテルネは、システムの信頼性、低コスト、および商業面での柔軟性を重視した低圧浮体式貯蔵・注入方式を採用します。

SLBについて

SLB（NYSE：SLB）は、100年にわたりエネルギー分野のイノベーションを推進してきたグローバル・テクノロジー企業です。100か国以上に展開し、ほぼその倍にあたる多様な国籍の従業員を擁する同社は、石油・ガス分野の革新、デジタル技術の大規模展開、産業の脱炭素化、エネルギー転換を加速する新たなエネルギーシステムの開発と拡大に日々取り組んでいます。詳細は、 slb.com をご覧ください。

将来の見通しに関する記述についての注意事項

本プレスリリースには、米国連邦証券法で定義される「将来の見通しに関する記述」、すなわち過去の事象ではなく将来に関する記述が含まれています。このような記述には、「予想する（expect）」「可能性がある（may）」「可能である（can）」「見積もる（estimate）」「意図する（intend）」「見込む（anticipate）」「～する予定である（will）」「可能性（potential）」「予測される（projected）」などの語句や、これらに類する表現が使用されることがあります。将来の見通しに関する記述は、SLBの新技術およびパートナーシップの導入またはそれらから期待される効果に関する予測や見通し、ならびに操業手順および技術の改善など、程度の差はあるものの不確実性を伴う事項を対象としています。これらの記述には、SLBの戦略、取り組み、またはパートナーシップによって意図した効果を実現できない可能性を含むものの、これらに限定されないリスクおよび不確実性、ならびにSLBが米国証券取引委員会（SEC）に提出または提供した最新のForm 10-K、10-Q、8-Kに詳述されているその他のリスクおよび不確実性が伴います。これらまたはその他のリスクもしくは不確実性の1つ以上が顕在化した場合（またはそのような事象の結果が変化した場合）、あるいは前提となる想定が誤っていることが判明した場合、実際の結果は、SLBの将来の見通しに関する記述に示された内容と大きく異なる可能性があります。将来の見通しに関する記述は、本プレスリリースの日付現在における内容に限られるものであり、SLBは、新たな情報、将来の事象、その他の理由によるかを問わず、かかる記述を公に更新または修正する意図または義務を負いません。

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