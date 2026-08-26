Hoffmann Green et CSBT Environnement transforment les déchets de coquilles Saint-Jacques en ressource pour la fabrication de ciment 0% clinker

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce un partenariat avec CSBT Environnement, entreprise française spécialisée dans la valorisation des coques de coquilles Saint-Jacques.

Du déchet de coquilles à une ressource pour le ciment décarboné

Chaque année, la filière pêche génère d’importants volumes de déchets de coques, sans solution de traitement à grande échelle. L’interdiction de leur enfouissement et de leur incinération en fait un enjeu majeur pour les territoires littoraux. CSBT Environnement apporte une solution concrète de revalorisation, de la collecte à la transformation. Les coques sont transformées via un procédé mécanique de broyage fin, sans ajout de produits chimiques. Ce processus permet d’obtenir un carbonate de calcium marin d’une pureté de 99 %, réduit à une granulométrie très fine, compatible avec des usages industriels exigeants, notamment dans le secteur du BTP.

Dans ce cadre, Hoffmann Green intégrera cette matière première dans ses ciments 0% clinker, transformant un déchet sans débouché en ressource à haute valeur ajoutée. Cette approche contribue à la production de liants à très faible empreinte carbone, tout en inscrivant le ciment 0% clinker dans une logique concrète d’économie circulaire.

Une coopération industrielle innovante

L’intégration du carbonate de calcium marin dans la formulation des ciments 0% clinker d’Hoffmann Green résulte d’un important travail d’innovation, visant à intégrer une matière biosourcée aux exigences techniques des ciments 0% clinker Hoffmann Green. Dans la continuité de ces réalisation, CSBT assurera un approvisionnement régulier en matière première à Hoffmann Green, structurant une chaîne de valeur durable entre les deux partenaires.

Ce partenariat s’inscrit dans une logique de complémentarité entre deux acteurs engagés dans la transformation des modèles industriels pour réduire l’impact environnemental en développant des solutions concrètes et industrialisables grâce à l’innovation.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Ce partenariat illustre notre capacité à intégrer des matières premières alternatives issues de l’économie circulaire, sans compromis sur la performance de nos ciments 0% clinker. La valorisation du calcium marin développé par CSBT s’inscrit pleinement dans notre stratégie de décarbonation et ouvre de nouvelles perspectives pour la production de liants à très faible empreinte carbone. »

Gilles BÉGUÉ-TURON, Directeur Général de CSBT Environnement, ajoute : « Ce partenariat concrétise notre ambition : transformer un déchet local sans solution en une ressource industrielle utile. En structurant une filière complète, de la collecte à la transformation, nous apportons une réponse concrète à un enjeu environnemental tout en contribuant à la décarbonation du secteur de la construction. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DE CSBT

CSBT Environnement est une entreprise engagée dans la transformation d’un défi environnemental en opportunité durable. Née d’une conviction simple — qu’une ressource peut devenir une matière première utile dès lors qu’elle est valorisée avec rigueur et transparence — l’entreprise développe une filière innovante dédiée à la valorisation des coques de coquilles Saint-Jacques.

Au cœur de son modèle, trois piliers structurants : l’humain, l’utilité publique et l’innovation écologique. CSBT Environnement place le dialogue avec les acteurs de la pêche et du territoire au centre de son développement, tout en répondant à un enjeu concret : proposer une solution industrielle pérenne face à l’absence de traitement à grande échelle pour ces déchets.

Grâce à un procédé propre, sans produits chimiques, l’entreprise produit un carbonate de calcium marin d’une grande pureté, destiné à de multiples secteurs (agriculture, BTP, cosmétique, pharmaceutique, plasturgie). Ce modèle s’inscrit pleinement dans une logique d’économie circulaire, avec l’ambition de structurer une filière française duplicable à l’échelle européenne.

CSBT Environnement incarne une innovation mesurable, au service d’un impact environnemental réel et durable.

Pour plus d’informations : https://www.csbt-environnement.fr/fr/