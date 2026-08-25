アンサルド・エネルギア、世界のエネルギーインフラの未来を支えるためキナクシスを採用

オンタリオ州、オタワ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- AIを活用したサプライチェーン・プランニングおよびオーケストレーションのグローバルリーダーであるキナクシス（Kinaxis® Inc.、TSX:KXS）は、発電技術のグローバルリーダーであるアンサルド・エネルギア（Ansaldo Energia）が、世界で最も急速に成長するインフラ市場の一つを支える複雑なサプライチェーンのオーケストレーションを支援するため、キナクシスの「Maestro™」プラットフォームを採用したと発表しました。

170年以上にわたり、アンサルド・エネルギアはイタリアの産業の歴史において中核的な役割を担い、同国のエネルギーの未来を形作るとともに、発電技術のグローバルリーダーへと成長してきました。現在、AI、ハイパースケール・データセンター、電化、エネルギー安全保障を背景に、信頼性の高いエネルギーインフラへの需要が加速する中、同社は、ますます複雑化する高付加価値の製造プログラム、長期にわたる生産サイクル、急速に変化するサプライチェーンへの対応を進めています。

今回のキナクシスの採用は、アンサルド・エネルギアの長期的な成長戦略に沿った新たなオペレーティングモデルを確立するための大規模な変革を経て決定されたものです。複数の主要なサプライチェーン・プランニング・プラットフォームを評価した結果、同社は、エンドツーエンドの可視性を確保し、グローバルなサプライチェーン全体のオペレーションを同期させるとともに、AIを活用したオペレーショナル・オーケストレーションの基盤を構築できる点を評価し、Maestroを採用しました。

「世界的な発電需要は急速に拡大しており、新たな機会が生まれる一方で、当社のオペレーションはますます複雑化しています」と、アンサルド・エネルギアのサプライチェーン＆プランニング・ディレクター、ロレンツォ・M・A・フェラーリは述べています。「当社には、オペレーション全体を完全に可視化できるプランニング・プラットフォームが必要でした。市場をリードするソリューションを比較検討した結果、キナクシスは、事業全体のプランニングをリアルタイムで連携できる点で際立っていました。これにより、混乱を見越して対応し、重要なプロジェクトを予定どおり進め、お客様との約束を一貫して確実に果たすために必要な俊敏性を得ることができます」

大規模な発電設備の製造には、サプライチェーンのあらゆる段階で精度の高い管理が求められます。生産サイクルが長く、高価な部品を世界各地から調達し、複雑な製造プログラムを運営する企業は、業界で最も高額な部類に入る在庫を慎重に管理しなければなりません。調達や生産のわずかな遅れでも、オペレーションや財務に重大な影響を及ぼす可能性があり、顧客へのコミットメントやプロジェクトのスケジュール、数百万ドル規模の売上がリスクにさらされることになります。

「未来のエネルギーインフラを構築する企業にとって、分断されたプランニングは許されません」と、キナクシスのグローバル・コマーシャル・オペレーションズ担当プレジデント、マーク・モーガンは述べています。「サプライチェーンが複雑化し、需要が拡大し続ける中、企業には、変化がもたらす影響を即座に把握し、確信を持って意思決定を行い、オペレーション全体でアクションを連携・調整する能力が必要です。それこそがキナクシスの提供する価値です。アンサルド・エネルギアが、未来に向けて、より緊密に連携し、俊敏でレジリエントなサプライチェーンを構築する支援ができることを大変誇りに思います」

キナクシスのパートナーであるPwCが主導する今回の導入により、アンサルド・エネルギアは、実行力の向上、リードタイムの長い資材の管理強化、より俊敏でレジリエントなサプライチェーンの構築を図ります。今回の導入により、同社はMaestroを活用する世界の産業系メーカーが増える中、その一社に加わることになります。

キナクシスおよび同社の業界をリードするサプライチェーン・プランニング／オーケストレーション・プラットフォームの詳細については、www.kinaxis.comをご覧ください。

キナクシスについて

キナクシスは、最新のサプライチェーン・プランニングおよびオーケストレーションのリーダーとして、複雑なグローバル・サプライチェーンを支え、それを管理する人々を支援しています。同社の強力なAI搭載サプライチェーン・オーケストレーション・プラットフォーム「Maestro」は、独自のテクノロジーと手法を組み合わせ、複数年にわたる戦略的プランニングからラストマイル配送まで、サプライチェーン全体にわたる完全な可視性と俊敏性を実現します。キナクシスは、現在の市場の変動や混乱を乗り越えるために必要な俊敏性と予測可能性を提供する企業として、世界の著名ブランドから信頼を得ています。詳細なニュースや情報については、kinaxis.comをご覧いただくか、LinkedInをフォローしてください。

ソース：Kinaxis Inc.

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。