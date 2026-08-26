法国成为首个正式确认参加2030年利雅得世博会的国家

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 法国成为首个正式签署2030年利雅得世博会参展合同的国家。这一重要里程碑标志着世博会筹备工作取得重大进展，国际参与势头日益增强。签约仪式于沙特阿拉伯王储兼首相Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud殿下访问法国期间举行。

该协议正式确认法国参加2030年利雅得世博会，并为其贯穿六个月会期的参展活动确立了总体框架。协议明确了法国馆的选址及展馆面积，阐明了展馆主题，并勾勒出面向参观者和企业的体验规划。

沙特阿拉伯王国外交大臣Faisal bin Farhan Al Saud亲王殿下和国际展览局（BIE）秘书长Dimitri S. Kerkentzes出席了在巴黎举行的签约仪式。2030年利雅得世博会首席执行官Talal Al-Marri与法国国际展览公司（COFREX）董事长Jacques Maire签署了参展合同。

2030年利雅得世博会首席执行官Talal Al-Marri在谈及这一里程碑时表示：“法国成为首个签署参展合同的国家，是2030年利雅得世博会筹备进程中的重要里程碑，也有力彰显了各国踊跃参展的强劲势头。法国参与世博会的历史悠久，并在文化、创新及打造精彩参观体验方面拥有深厚积淀和丰富专长。随着法国参展方案逐步成形，我们期待与法国及法国国际展览公司（COFREX）密切合作，并期待见证其宏伟构想于2030年在利雅得落地呈现。这一里程碑推动我们朝着举办一届非凡世博会的目标再进一步，届时，世界各国将以前所未有的规模齐聚一堂。”

法国国际展览公司（COFREX）董事长Jacques Maire表示：“2030年利雅得世博会为法国面向全球观众展示其创造力、创新能力与专业技艺提供了卓越平台。我们感谢利雅得世博会为法国提供了一个无论区位还是规模都极为优越的展馆空间。法国馆位于‘地球’主题区，以‘同在一片天空下’为主题，围绕天空、大地、火与水四大元素打造，旨在实现双重目标：既为公众带来沉浸式且富有意义的体验，也为法国企业提供展示自身实力的舞台，尤其是展现其在保护地球和推动生态转型方面的能力。我们将积极响应世博会的愿景，为开创更多交流、合作与对话机遇贡献力量。能够参与这一全球盛会，我们深感自豪，并期待为2030年利雅得世博会的成功举办作出全力贡献。”

这一里程碑为2030年利雅得世博会持续推进的筹备进程再添重要成果。此前，沙特阿拉伯王国与国际展览局（BIE）刚刚签署《总部协议》，世博园区开发和运营筹备工作也在稳步推进。

2030年利雅得世博会将于2030年10月1日至2031年3月31日举行，主题为“预见明日”。这场为期六个月的盛会预计将汇聚200多个官方参展方，接待约4,200万人次参观。2030年利雅得世博会将通过国家馆、文化活动、创新成果和沉浸式体验，打造一个全球性平台，推动各国及各类组织交流思想、建立伙伴关系，并探索应对共同挑战的解决方案。世博会闭幕后，园区计划逐步转型为常设“全球村”，为利雅得、沙特阿拉伯王国乃至全世界留下长久而深远的宝贵遗产。

关于2030年利雅得世博会

2030年利雅得世博会将于2030年10月1日至2031年3月31日举行，有望成为历届世博会中最具雄心的盛会之一。园区占地600万平方米，设有五个各具特色的展区，预计将汇聚200多个官方参展方，接待约4,200万人次参观。

本届世博会以“预见明日”为主题，将在这座崇尚实干、胸怀雄心的城市——利雅得举办。2030年利雅得世博会将为各参展方提供交流思想、共创解决方案和建立伙伴关系的平台，推动取得切实成果、应对全球挑战并开辟全新机遇。世博会将设立沉浸式文化展区，举办每日互动活动，并推出人工智能驱动的互动体验，将沙特传统好客之道与尖端科技相融合。为期六个月的世博会闭幕后，园区将逐步转型为“全球村”，为利雅得、沙特阿拉伯乃至全世界留下恒久遗产。

如需了解更多信息，请访问：https://www.expo2030riyadh.sa/en/

关于法国国际展览公司（COFREX）

法国国际展览公司（COFREX）成立于2018年1月，是一家国有公司，也是法国首个专门负责筹备、组织和实施法国参加世界博览会及国际展览会相关工作的常设机构。公司秉持可持续发展理念，充分借鉴往届博览会的经验，力求以最合理的成本实现最优组织成效，并将环境影响降至最低。公司依托公共部门与私营部门相关方之间的合作机制，致力于提升法国的国家形象和国际吸引力。

www.cofrex.fr

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