NIQ und The OpenAI Deployment Company machen Consumer Intelligence für Unternehmensabläufe nutzbar

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ), ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, gab heute die Zusammenarbeit mit The OpenAI Deployment Company („DeployCo“) bekannt. Ziel ist es, die KI-Produktsuite innerhalb der NIQ Optiq Suite mit NIQ Optiq Chat, Optiq Mobile und Optiq Bridge weiter auszubauen. Die Zusammenarbeit knüpft an das KI-getriebene Wachstum und die Produktdynamik an, die NIQ zusammen mit seinen Ergebnissen für das zweite Quartal bekannt gab. Sie soll NIQ dabei unterstützen, seine firmeneigenen Erkenntnisse direkt in die Unternehmenssysteme und Arbeitsabläufe zu integrieren, die Kunden täglich nutzen.

KI verändert die Entscheidungsfindung im gesamten Handel grundlegend und beeinflusst, wie Unternehmen Märkte analysieren, Entscheidungen treffen und Aufgaben ausführen. Doch leistungsstarke Modelle allein reichen nicht aus. Entscheidend für den Geschäftserfolg sind die Qualität und Harmonisierung der Daten sowie der semantische Kontext und das zugrunde liegende Fachwissen. Durch die Zusammenarbeit mit DeployCo entwickelt NIQ neue Möglichkeiten, KI-gestützte Erkenntnisse in Unternehmensabläufe einzubinden und dort nutzbar zu machen.

„Mit dieser Arbeit können wir schneller und effizienter entwickeln. Der eigentliche Mehrwert liegt jedoch darin, unseren Kunden neue Einsatzmöglichkeiten für die Erkenntnisse von NIQ zu eröffnen“, betont Troy Treangen, Chief Product and AI Officer bei NIQ. „Wenn diese Erkenntnisse in mehr Anwendungen, Systeme und Arbeitsabläufe einfließen, steigt sowohl ihr Nutzen für unsere Kunden als auch das kurzfristige Umsatzpotenzial für NIQ.“

NIQ Optiq Chat ist der KI-gestützte Insights-Agent und die Workflow-Lösung der nächsten Generation von NIQ. Er hilft Anwendern, geschäftliche Fragen zu stellen, relevante Erkenntnisse zu gewinnen und auf Grundlage von Empfehlungen zu handeln, die auf den Daten, Analysefähigkeiten und dem umfassenden Verständnis des Verbraucherverhaltens von NIQ beruhen. Eine erweiterte Version soll Anfang September veröffentlicht werden.

Auch NIQ Optiq Bridge soll Anfang September eingeführt werden. Mit dieser Lösung können Unternehmen NIQ-Daten, -Modelle und generative KI-Funktionen sicher und flexibel in ihre eigenen Plattformen, Anwendungen und KI-Umgebungen einbinden. Gemeinsam bilden Optiq und Bridge zwei zentrale Bausteine der KI-Strategie von NIQ: Optiq bietet Nutzern direkten Zugriff auf „AI Applications for Smarter Outcomes“, während Bridge die Erkenntnisse von NIQ in den bestehenden Technologieumgebungen der Kunden nutzbar macht.

Diese Arbeit baut zudem auf dem kürzlich von NIQ vorgestellten ConnectAI Charter Program auf. Optiq Bridge stellt eine kontrollierte Produktschicht bereit, über die Kunden in ihren eigenen KI-Umgebungen auf die NIQ-Erkenntnisse zugreifen können. ConnectAI erweitert diesen Technologiezugang um dedizierten Support durch NIQ-Ingenieure und Datenwissenschaftler, die am Kundenstandort tätig werden, um KI-gestützte Entscheidungsworkflows aufzubauen und zu skalieren.

„Fragmentierte KI führt zu fragmentierten Entscheidungen“, erklärt Irina Stoian, Chief AI Commercial Officer bei NIQ. „Unser Ansatz ist genau das Gegenteil: Wir schaffen eine zentrale, vertrauenswürdige Informationsgrundlage, die sich über Anwendungen, Agenten und Unternehmensumgebungen hinweg nutzen lässt. Die Basis dafür sind KI-fähige Daten. NIQ Optiq erschließt daraus die relevanten Erkenntnisse, und mit ConnectAI setzen wir diese gemeinsam mit unseren Kunden in konkrete Maßnahmen um.“

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit NIQ beim Ausbau seines KI-Produktportfolios, das auf umfassender Expertise im Verbraucher- und Handelsbereich basiert“, so Adena Hefets, Interim-CEO von The OpenAI Deployment Company. „Indem wir die Kompetenzen von DeployCo mit der Fachkompetenz von NIQ verbinden, können wir dazu beitragen, praxisnahe Unternehmenslösungen zu entwickeln, mit denen Teams KI leichter in realen Geschäftsabläufen einsetzen können.“

Die Zusammenarbeit ist Teil der NIQ-Strategie für vertrauenswürdige KI und verbindet proprietäre Daten, semantische Intelligenz, Analysemodelle und flexible Bereitstellungsoptionen. Grundlage ist eine 160 Petabyte umfassende Daten-Engine mit rund 260 Millionen Produkten und 10,5 Milliarden Produktattributen. Damit knüpft NIQ an seine Investitionen in KI-Infrastruktur an und unterstützt Marken und Einzelhändler dabei, zunehmend komplexe Daten schneller in fundierte Geschäftsentscheidungen zu überführen.

Weitere Informationen zur NIQ Optiq Suite und zur kürzlich veröffentlichten Version von Optiq Mobile, die in den USA jetzt im Apple App Store verfügbar ist, finden Sie unter Agentic Commerce bei NIQ.

Häufig gestellte Fragen

Was haben NIQ und DeployCo angekündigt?

NIQ und DeployCo haben ihre Zusammenarbeit bekannt gegeben, um die KI-Produkte von NIQ weiter auszubauen. Ziel ist es, Verbrauchererkenntnisse von NIQ sowohl über KI-gestützte Anwendungen als auch direkt in den Technologieumgebungen bereitzustellen, die Kunden bereits im Einsatz haben.

Was ist NIQ Optiq?

NIQ Optiq ist ein KI-gestützter Insights-Agent, der Nutzer bei ihren täglichen Arbeitsabläufen unterstützt. Die Lösung ist über die Discover-Plattform und in den USA auch als mobile App im Apple App Store verfügbar. Mithilfe der Daten und Analysefunktionen von NIQ können Nutzer damit schneller von einer geschäftlichen Fragestellung zu relevanten Erkenntnissen, Empfehlungen und konkreten Maßnahmen gelangen.

Was ist NIQ Optiq Bridge?

NIQ Optiq Bridge ermöglicht Unternehmen, NIQ-Daten und generative KI-Funktionen sicher und kontrolliert in ihren eigenen Plattformen, Anwendungen und KI-Workflows zu nutzen. So können sie auf die Erkenntnisse von NIQ zugreifen, ohne dafür in eine separate Arbeitsumgebung wechseln zu müssen.

Wie profitieren NIQ-Kunden davon?

Die Zusammenarbeit soll Kunden helfen, schneller auf die Erkenntnisse von NIQ zuzugreifen, komplexe Informationen leichter zu erschließen und NIQ-Funktionen direkt in den Tools und Arbeitsabläufen zu nutzen, die sie bereits für geschäftliche Entscheidungen einsetzen.

Werden NIQ-Daten durch die Zusammenarbeit über ChatGPT öffentlich zugänglich?

Nein. Die proprietären Daten von NIQ bleiben geschützt und sind weiterhin nur über autorisierte NIQ-Produkte, entsprechende Kundenvereinbarungen, Berechtigungen und Sicherheitskontrollen zugänglich. Durch die Zusammenarbeit werden diese Daten weder über ChatGPT öffentlich verfügbar noch ändern sich die geltenden Zugangsregeln.

Wie fügt sich die Zusammenarbeit in die übergeordnete KI-Strategie von NIQ ein?

Die Zusammenarbeit stärkt zwei zentrale Säulen der KI-Strategie von NIQ. NIQ Optiq unterstützt „AI Applications for Smarter Outcomes“, indem die Lösung speziell aufbereitete Erkenntnisse direkt für Nutzer bereitstellt. NIQ Optiq Bridge unterstützt „IP that Fuels AI“, indem Kunden NIQ-Daten, -Modelle und -Analysefunktionen in ihren eigenen Umgebungen nutzen können. ConnectAI ergänzt dies durch Technologiezugang und direkte Unterstützung durch Ingenieure und Datenwissenschaftler, die gemeinsam mit den Kunden KI-gestützte Arbeitsabläufe aufbauen und skalieren.

Gemeinsam tragen die Produkte dazu bei, Erkenntnisse direkt in Entscheidungsprozesse einzubinden und NIQ nahtlos in die KI-Workflows der Kunden zu integrieren.

Wann werden die neuen Funktionen von NIQ Optiq und NIQ Optiq Bridge verfügbar sein?

Erweiterte Versionen von NIQ Optiq Chat und NIQ Optiq Bridge sollen Anfang September veröffentlicht werden. Weitere Informationen zu den konkreten Funktionen, ihrer Verfügbarkeit und der Markteinführung will NIQ im Laufe der weiteren Entwicklung bekannt geben.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, das das umfassendste und fundierteste Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern bietet und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination eines einzigartigen globalen Datensatzes und detaillierter Verbraucher- und Einzelhandelsmessungen mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 85 % der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View™ — und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.niq.com.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Dazu zählen Aussagen zu den erwarteten Funktionen und Vorteilen für Kunden des ConnectAI Charter-Programms, zu den erwarteten Vorteilen KI-gestützter Unternehmensabläufe sowie zur künftigen Einführung KI-nativer Betriebsmodelle. Zukunftsgerichtete Aussagen sind unter anderem an Begriffen wie „voraussehen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „ausgelegt auf“, „untersuchen“, „zukünftig“, „beschleunigen“, „wird“, „sollte“ und „könnte“ sowie an ähnlichen Verweisen auf künftige Ereignisse oder Entwicklungen zu erkennen. Diese Aussagen sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Sie unterliegen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind und vielfach außerhalb unserer Kontrolle liegen. Dazu zählen unter anderem Veränderungen bei Verbraucherpräferenzen, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, technologischen Entwicklungen und der Wettbewerbssituation sowie unsere Fähigkeit, neue Produkte und Lösungen zu entwickeln, bereitzustellen und zu vermarkten. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den ausdrücklich oder stillschweigend in diesen Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden sich im Abschnitt „Risikofaktoren“ unseres jüngsten Jahresberichts auf Form 10-K sowie in unseren nachfolgenden Einreichungen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission, abrufbar unter www.sec.gov. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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