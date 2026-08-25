SLB selecionada como parceira estratégica para projeto de armazenamento de carbono Havstjerne

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A empresa multinacional de tecnologia energética SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje que foi selecionada como parceira estratégica para o projeto de armazenamento de carbono Havstjerne, no Mar do Norte norueguês, fornecendo tecnologia e serviços de engenharia para as fases de conceito e projeto de engenharia básica (FEED). O projeto Havstjerne é um empreendimento de armazenamento de carbono offshore em larga escala na Noruega, destinado a atender emissores industriais em toda a Europa, operado pela Harbour Energy (LSE: HBR) em consórcio com a Stella Maris CCS, uma empresa da Yinson Production.

A SLB irá coordenar um escopo de projeto integrado que conecta a análise do reservatório subterrâneo de armazenamento com o projeto do poço de injeção, a infraestrutura submarina e os planos de monitoramento do CO2 armazenado, enquanto a parceria Havstjerne desenvolve as bases técnicas, de custos e de cronograma do projeto antes da decisão final de investimento. O escopo inclui estudos conceituais e de engenharia básica (FEED) entregues mediante estreita cooperação entre a SLB e sua joint venture OneSubsea™.

"Os projetos de armazenamento de carbono estão passando de estudos técnicos individuais para modelos de desenvolvimento integrados que conectam o subsolo, os poços e a infraestrutura offshore", disse Gavin Rennick, Presidente da Divisão de Novas Energias e Indústria da SLB. "Havstjerne demonstra como a SLB pode reunir suas capacidades de tecnologia, engenharia e integração de projetos para ajudar os clientes a desenvolver a base técnica necessária para avançar com projetos de armazenamento de carbono em larga escala."

A SLB irá realizar o estudo de engenharia inicial, a maturação do subsolo e do reservatório e a perfuração dos poços, enquanto a SLB OneSubsea irá desenvolver o conceito e o FEED (Estudo de Engenharia Básica) do sistema de injeção submarina, incluindo o coletor de modelo, árvores de natal totalmente elétricas, sistema de controle, umbilical e sistema de distribuição. Este enfoque integrado visa aperfeiçoar a coordenação técnica em todo o sistema de armazenamento e reduzir o número de interfaces técnicas e contratuais.

Um poço de avaliação perfurado em 2025 confirmou a qualidade do reservatório, adequada para injeção e armazenamento de CO2, fornecendo uma importante base técnica para o desenvolvimento contínuo do projeto. O projeto Havstjerne também recebeu 225 milhões de euros do Fundo de Inovação da UE em 2025 e selecionou um conceito de armazenamento e injeção flutuante de baixa pressão, com foco na confiabilidade do sistema, baixo custo e flexibilidade comercial.

"O projeto Havstjerne vem sendo aprimorado para fornecer um armazenamento de CO2 offshore em larga escala e com boa relação custo-benefício para emissores industriais europeus", disse Mark van Aerssen, Gerente do Projeto Havstjerne. "Esta abordagem integrada irá nos ajudará a definir melhor as bases técnicas, de custos e de cronograma do projeto, além de intensificar a coordenação entre as principais interfaces."

"O projeto Havstjerne demonstra como a cooperação em toda a cadeia de valor pode ajudar a impulsionar soluções de armazenamento de carbono", disse Lars Gunnar Vogt, Diretor Técnico da Yinson Production. "Acreditamos que a infraestrutura de armazenamento de CO2 em larga escala e com custos competitivos irá desempenhar um papel importante no atendimento aos emissores industriais e esperamos continuar nossa cooperação com a Harbour Energy e a SLB."

Principais pontos:

A SLB foi selecionada como parceira estratégica para as fases de concepção e engenharia básica (FEED) do projeto de armazenamento de carbono Havstjerne, no Mar do Norte norueguês.

O projeto Havstjerne visa fornecer armazenamento de CO2 em larga escala offshore para emissores industriais europeus e recebeu 225 milhões de euros do Fundo de Inovação da UE em 2025.

A SLB irá coordenar um escopo integrado que inclui estudos de conceito e FEED, maturação do subsolo e do reservatório, poços e o sistema de injeção submarina, entregues mediante estreita cooperação entre a SLB e sua joint venture "OneSubsea™.

O trabalho integrado irá ajudar a parceria Havstjerne a desenvolver as bases técnicas, de custos e do cronograma do projeto antes da decisão final de investimento. A Havstjerne selecionou um conceito de armazenamento e injeção flutuante de baixa pressão, com foco na confiabilidade do sistema, baixo custo e flexibilidade comercial.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

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