NIQ與The OpenAI Deployment Company達成合作，將消費者洞察融入企業工作流程

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的消費者洞察公司NielsenIQ（NYSE: NIQ）今天宣布與The OpenAI Deployment Company（簡稱「DeployCo」）達成合作，旨在進一步擴展其NIQ Optiq Suite（包含NIQ Optiq Chat、Optiq Mobile和Optiq Bridge）中的AI產品矩陣。此次合作建立在NIQ第二季財報所展示的AI原生成長與產品發展動能之上，將助力NIQ將其獨特的洞察能力直接延伸並交付至客戶日常使用的企業系統與工作流程中。

AI正在重構商業領域的決策模式，改變企業分析市場、制定決策、執行工作的方式。然而，僅憑模型能力還遠遠不夠，最終的業務成效取決於支撐這些系統的底層資料品質、資料整合能力、語意脈絡以及產業專業洞察。透過與DeployCo的合作，NIQ正在推動AI就緒型洞察在企業工作流程中的獲取、應用與深度整合。

「我們預期這次合作將幫助我們更快、更高效地構建產品，但這並非最終目標。」NIQ產品與AI長Troy Treangen表示，「更大的機遇在於幫助客戶從NIQ的洞察中獲取更多價值，並為他們創造全新的使用方式。當NIQ的智慧能力能夠融入更多應用、系統和工作流程時，我們不僅能為客戶創造更大價值，也能為NIQ自身拓展近期的創收機會。」

NIQ Optiq Chat是該公司的次世代AI洞察代理及工作流程體驗解決方案，幫助使用者提出業務問題、發掘相關洞察，並基於NIQ的資料與分析能力以及對消費者行為的深刻理解獲取相應建議。該產品的升級版本預計將於9月初正式推出。

同樣計劃於9月初上線的NIQ Optiq Bridge為企業提供了一種受控且靈活的方式，使其能夠將NIQ的資料、模型及生成式AI能力整合到自身的平台、應用和AI環境中。這兩款產品協同推進了NIQ AI策略中相互關聯的兩個面向：Optiq直接向使用者提供旨在實現更優業務成果的AI應用，而Bridge則讓客戶能夠在現有的技術環境中利用NIQ的智慧能力。

此次合作亦建立在NIQ近期宣布的ConnectAI Charter計畫基礎之上。Optiq Bridge提供了一個受控的產品層，讓客戶能在其自身的AI環境中存取NIQ的智慧能力，而ConnectAI則將這種技術存取能力與NIQ專門部署的工程和資料科學支援相結合，助力客戶在企業內部構建並擴展由AI賦能的決策工作流程。

「碎片化的AI會導致碎片化的決策。」 NIQ的AI商務長Irina Stoian表示，「我們正在打造截然不同的解決方案：一個值得信賴的智慧基礎架構，能夠橫跨各類應用程式、代理程式及企業環境運作。具備AI處理能力的資料是其基礎；NIQ Optiq是其運作邏輯；而ConnectAI則是我們與客戶攜手合作，將這份智慧轉化為實際行動的方式。」

「NIQ在消費者與商業領域擁有深厚的專業積累，我們很高興能與其攜手，共同拓展其AI產品組合。」The OpenAI Deployment Company臨時執行長Adena Hefets表示，「結合DeployCo的能力與NIQ的領域專長，我們能夠打造實用的企業級應用體驗，助力團隊更輕鬆地將AI融入實際業務工作流程之中。」

此次合作透過整合專有資料、語義智慧、分析模型及靈活的交付能力，助力NIQ實現「打造值得信賴的AI未來」這一宏大目標。NIQ的AI就緒資料基礎包括一個160拍位元組（petabyte）的資料引擎，收錄約2.6億個產品條目及105億個產品屬性。這項工作建立在NIQ對AI就緒型基礎設施的持續投入之上，旨在幫助品牌和零售商將日益複雜的資料轉化為更迅速、更篤定的商業決策。

如需瞭解有關NIQ Optiq Suite（包括近期在美國Apple App Stor 上線 Optiq Mobile）的更多資訊，請造訪NIQ的Agentic Commerce頁面。

常見問題

NIQ和DeployCo宣布了什麼？

NIQ和DeployCo宣布建立合作夥伴關係，旨在擴展並深化NIQ的AI產品能力。此次合作的重點在於，透過AI驅動的應用程式，將NIQ的消費者洞察能力交付給客戶，並使其無縫整合到客戶現有的企業技術環境中。

NIQ Optiq是什麼？

NIQ Optiq是NIQ的次世代AI洞察代理與工作流程體驗解決方案，可透過Discover平台使用，亦可在美國的Apple App Store下載行動端版本，其設計初衷旨在協助使用者運用NIQ的資料與分析能力，更迅速地將商業問題轉化為相關洞察、建議及行動。

NIQ Optiq Bridge是什麼？

NIQ Optiq Bridge是一項受控的交付功能，使企業能夠在自身的平台、應用程式和AI工作流程中利用NIQ的資料及生成式AI能力。其設計初衷是讓客戶無需將工作遷移至獨立環境，即可獲得NIQ提供的商業洞察。

NIQ客戶將如何受益？

此次合作旨在幫助客戶更快速地獲取NIQ洞察，更自然地與複雜資訊進行交互，並利用NIQ的各項能力——而這一切均可在客戶現有的業務決策工具和工作流程中實現。

此次合作是否意味著NIQ資料將透過ChatGPT向公眾開放？

不會。NIQ的專有資料仍處於受控狀態，僅可透過經授權的NIQ產品、客戶協議、權限設定及適用的安全控制措施進行存取。此次合作既不會導致NIQ資料透過ChatGPT向公眾公開，也不會改變NIQ現有的存取權限要求。

此次合作如何契合NIQ更廣泛的AI策略？

此次合作進一步推進NIQ AI策略中兩個相互連結的核心方向。NIQ Optiq聚焦於「以AI應用實現更智慧的成果」，透過直接向使用者提供針對特定需求打造的智慧分析能力，協助使用者做出更明智的決策。NIQ Optiq Bridge則著眼於「以智慧財產驅動AI」，讓客戶能在自身的技術環境中運用 NIQ 的資料、模型與分析能力。同時，ConnectAI進一步補足這些能力，將技術存取權限與專屬的前線工程及資料科學支援相結合，協助客戶建立並擴展以AI驅動的工作流程。

這些產品協同發力，助力NIQ實現以下目標：在決策環節提供商業洞察，並深入客戶現有的AI工作流程提供服務。

NIQ Optiq和NIQ Optiq Bridge的新功能將於何時推出？

NIQ Optiq Chat和NIQ Optiq Bridge的增強版本計劃於9月初發布。隨著開發工作的推進，NIQ將陸續公布具體功能、可用性及市場推廣詳情。

關於NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ)是一家首屈一指的消費者情報公司，致力於提供對消費者購買行為最全面且可信的洞察，並揭示新的成長途徑。憑藉無與倫比的全球資料布局、精細化消費者和零售衡量資料，以及數十年的AI建模專長，NIQ建構的決策系統能夠協助企業將複雜的資料轉化為切實有效的行動。

NIQ在90多個國家經營業務，涵蓋全球約82%的人口和超過7.4兆美元的全球消費支出。透過雲端平台、先進分析技術和AI驅動的洞察，NIQ傳遞市場全貌(The Full View™)，協助品牌和零售商瞭解消費者的購買行為、購買原因以及後續行動。

更多資訊，請造訪： www.niq.com 。

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前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法案》安全港條款所定義的「前瞻性陳述」，包括關於ConnectAI創始計畫客戶的預期能力和收益、AI賦能企業工作流程的預期收益以及AI原生營運模式未來採用情況的陳述。前瞻性陳述可以透過「預期」、「預計」、「打算」、「計畫」、「相信」、「旨在」、「探索」、「未來」、「加快」、「將」、「應該」、「可能」以及類似提及未來事件或業績的表述加以辨識。這些陳述並非對未來結果的保證，並且受到難以預測且許多超出我們控制範圍的風險、不確定性和假設的影響，包括消費者偏好的變化、經濟狀況、技術發展、競爭動態以及我們開發、交付新產品及解決方案並將其變現的能力。實際結果可能與所表達或暗示的結果大相逕庭。有關這些及其他風險的更多資訊，請參閱我們最新的10-K表格年度報告的「風險因素」部分以及我們隨後向美國證券交易委員會遞交的文件，這些文件可在 www.sec.gov 查閱。前瞻性陳述僅代表本新聞稿發表之日的情況，除法律要求外，我們不負擔任何更新這些陳述的義務。

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