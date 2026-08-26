NIQ与The OpenAI Deployment Company达成合作，将消费者智能融入企业工作流程

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的消费者智能公司NielsenIQ（NYSE: NIQ）今日宣布与The OpenAI Deployment Company（“DeployCo”）达成合作，以进一步扩展其NIQ Optiq套件中的AI产品组合，包括NIQ Optiq Chat、Optiq Mobile和Optiq Bridge。依托第二季度财报中呈现的AI原生增长势头与产品革新动能，NIQ借由此次合作，将专有智能无缝延伸并深植于客户日常使用的企业系统与工作流程之中。

人工智能正在深度重塑商业决策机制，全面变革企业分析市场、制定决策与执行业务的方式。然而，单凭模型能力远不足以驱动变革——业务成果的上限，取决于数据质量、系统整合、语义上下文及支撑这些系统的领域智能。通过与DeployCo的合作，NIQ正重新定义如何在企业工作流中有效获取、应用并嵌入AI就绪型智能。

“我们希望这项工作能帮助我们更快、更高效地进行建设，但这并不是主要目标。”NIQ首席产品与人工智能官Troy Treangen表示，“巨大的机遇在于帮助客户从NIQ智能中挖掘更深层次的价值，为其解锁全新的应用场景。随着NIQ智能深度贯穿更多应用、系统与工作流程，我们不仅能全面提升客户价值，还将为NIQ释放可观的短期营收增量。”

NIQ Optiq Chat是公司的新一代AI洞察智能体和工作流体验平台，助力用户轻松提问业务痛点、高效挖掘关键洞察，并依托NIQ扎实的数据积累、分析能力及对消费者行为的深刻洞察快速转为行动。该平台的扩展升级版预计于9月初正式发布。

同样计划于9月初推出的NIQ Optiq Bridge，为企业组织提供了一种安全可控且高度灵活的途径，能够将NIQ的数据、模型及生成式AI能力无缝嵌入自身平台、应用与AI生态之中。这两款产品共同构成了NIQ AI战略的双轮驱动：Optiq直接为用户打造“驱动更智能业务成果的AI应用”，而Bridge则赋能NIQ的智能服务在客户现有的技术架构中深度释放价值。

这项工作还基于NIQ最近公布的“ConnectAI特许计划”。Optiq Bridge提供了一个安全可控的产品层，赋能客户在自有AI环境中调取NIQ的智能服务；ConnectAI则将这一技术接入与NIQ专属的前沿部署工程及数据科学团队相结合，助力客户在企业内部构建并规模化扩展AI驱动的决策工作流。

“碎片化的AI会导致决策的碎片化。”NIQ首席AI商务官Irina Stoian表示，“我们正在打造全新的解决方案——一个跨应用、跨智能体、跨企业环境运行且值得信赖的智能基础设施。支持AI的高质量数据是其基石，NIQ Optiq是其智能运转的核心，而ConnectAI则代表着我们与客户并肩同行，将这种智能转化为现实行动力。”

“我们非常荣幸能与NIQ达成合作，依托其在消费者与商业领域的深厚底蕴，共同加速扩展其AI产品矩阵。”临时首席执行官Adena Hefets（The OpenAI Deployment Company）表示， “通过将DeployCo的技术硬实力与NIQ的领域智能深度融合，我们正共同打造切实可行的企业级应用体验，赋能业务团队更轻松地将AI落地于实际工作流之中。”

此次合作通过整合专有数据、语义智能、分析模型与灵活的交付能力，有力践行了NIQ打造可信AI未来图景的长期承诺。NIQ的AI就绪型数据基座搭载160 PB级别的超大数据引擎，涵盖约2.6亿种商品及105亿个产品属性。该项目的落地，正是基于NIQ在AI基础设施上的持续投入，以及其长期赋能品牌商与零售商将复杂数据转化为快速、精准商业决策的沉淀。

如需进一步了解NIQ Optiq Suite（含现已登陆美区Apple App Store的Optiq Mobile 应用），请访问NIQ智能体商务（Agentic Commerce at NIQ）。

常见问题解答

NIQ和DeployCo宣布了什么？

NIQ与DeployCo宣布达成战略合作，旨在全面扩展并深化NIQ的AI产品能力。本次合作聚焦于通过AI驱动的应用体系，以及无缝嵌入客户既有的企业IT环境，向市场高效交付深度的消费者智能服务。

什么是NIQ Optiq？

作为NIQ打造的新一代AI洞察智能体与工作流平台，NIQ Optiq已正式上线Discover平台，且在美国市场可通过Apple App Store下载移动端应用。该产品旨在帮助用户高效依托NIQ的数据积累与分析引擎，实现从业务提问到关键洞察、策略建议及落地行动的全链条加速。

什么是NIQ Optiq Bridge？

作为一项受控的交付功能，NIQ Optiq Bridge支持企业在自有的平台、应用及AI工作流中，直接调取NIQ的数据资产与生成式AI能力。该功能旨在让客户无需将工作迁移到独立的环境中，即可使用NIQ智能服务。

NIQ的客户将从中获得哪些好处？

此次合作旨在帮助客户更快速地获取NIQ智能，更自然地处理复杂信息，并在其日常进行业务决策的工具和工作流程中运用NIQ的各项功能。

此次合作是否会通过ChatGPT向公众公开NIQ数据？

不会。NIQ的专有数据仍受相关规定约束，且仅可通过经授权的NIQ产品、客户协议、权限及适用安全控制措施进行访问。此次合作不会通过ChatGPT向公众开放NIQ数据，也不会改变NIQ现有的访问要求。

此次合作在NIQ更广泛的AI战略中处于什么位置？

此次合作有力推动了NIQ AI战略中两个紧密相连的核心环节：NIQ Optiq通过直接向用户交付专用智能服务，全面支撑“驱动更智能业务成果的AI应用”（AI Applications for Smarter Outcomes）；NIQ Optiq Bridge则赋能客户在自有环境中无缝调用NIQ的数据、模型与分析能力，强力践行“赋能AI的核心知识产权”（IP that Fuels AI）。此外，ConnectAI进一步锦上添花，将这一技术接入与专属的前沿部署工程及数据科学团队深度结合，全力协助客户构建并规模化扩展AI驱动的工作流。

这些产品共同支持NIQ的目标，即在决策点提供智能支持，并无论客户的AI工作流位于何处，都能满足其需求。

新的NIQ Optiq和NIQ Optiq Bridge功能何时上线？

NIQ Optiq Chat和NIQ Optiq Bridge的扩展版本计划于9月初发布。随着开发工作的推进，NIQ将公布具体功能、上市时间及市场推广的详细信息。

关于NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ)是一家领先的消费者情报公司，致力于提供对消费者购买行为最全面且可信的洞察，并揭示新的增长途径。依托无与伦比的全球数据布局、精细化消费者和零售衡量数据，以及数十年的AI建模专长，NIQ构建的决策系统能够帮助企业将复杂的数据转化为切实有效的行动。

NIQ在90多个国家开展业务，覆盖全球约82%的人口和超过7.4万亿美元的全球消费支出。通过云端平台、先进分析技术和AI驱动的洞察，NIQ传递市场全貌(The Full View™)，帮助品牌和零售商了解消费者的购买行为、购买原因以及后续行动。

如需了解更多信息，请访问 www.niq.com 。

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前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995年美国私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性陈述”，包括关于ConnectAI创始计划客户的预期能力和收益、AI赋能企业工作流的预期收益以及AI原生运营模式未来采用情况的陈述。前瞻性陈述可以通过“预期”、“预计”、“打算”、“计划”、“相信”、“旨在”、“探索”、“未来”、“加速”、“将”、“应该”、“可能”以及类似提及未来事件或业绩的表述加以识别。这些陈述并非对未来结果的保证，并且受到难以预测且许多超出我们控制范围的风险、不确定性和假设的影响，包括消费者偏好的变化、经济状况、技术发展、竞争动态以及我们开发、交付新产品及解决方案并将其变现的能力。实际结果可能与所表达或暗示的结果大相径庭。有关这些及其他风险的更多信息，请参阅我们最新的10-K表格年度报告的“风险因素”部分以及我们随后向美国证券交易委员会提交的文件，这些文件可在 www.sec.gov 查阅。前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日的情况，除法律要求外，我们不承担任何更新这些陈述的义务。

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