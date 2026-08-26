La Francia diventa il primo partecipante ufficiale dell'Expo 2030 di Riyadh

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--La Francia è il primo Paese al mondo a firmare ufficialmente il suo Contratto di partecipazione all'Expo 2030 di Riyadh, una tappa importante nei suoi preparativi e nel crescente slancio internazionale. Il Contratto è stato firmato in Francia, ai margini della visita di Sua Altezza Reale il Principe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Principe Ereditario e Primo Ministro.

L'accordo conferma formalmente la partecipazione della Francia all'Expo 2030 di Riyadh, offrendo il programma della sua presenza all'intero evento della durata di sei mesi. Il documento specifica la sede e lo spazio dedicati al Padiglione Francia, definisce il tema del Padiglione e traccia a grandi linee l'esperienza offerta i visitatori e alle aziende.

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