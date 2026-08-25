国喬石化、産業ガス大手のAIR WATER INC.と提携し、半導体用特殊材料市場へ参入

台湾・台北--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界的に進む半導体サプライチェーンの現地化と先端材料需要の拡大を見据え、国喬石化（Grand Pacific Petrochemical Corporation、以下「GPPC」、台湾証券取引所コード：1312）は本日8月25日、日本の大手産業ガスメーカーであるAIR WATER INC.（以下「AWI」）と共同で、半導体用特殊ガスメーカー、宏廣新技の増資に参加すると発表しました。GPPCとAWIはそれぞれ35％の株式を保有し、同社の二大株主となります。本出資により、GPPCは台湾の半導体用特殊材料市場へ参入し、台湾と日本の企業が連携して台湾の半導体材料産業に事業基盤を築く新たな一歩を踏み出します。

両国の主要幹部は18日に大阪で会合を開き、戦略的パートナーシップと協力関係を正式に開始した。GPPC董事長の邱德馨は、次のように述べています。「今回の新規投資は、当社が本業から離れることを意味するものではありません。本業を通じて蓄積してきた専門技術と産業統合力を基盤として、事業領域を拡大するものです。GPPCは半導体用特殊ガス材料市場へ参入し、化学産業における当社の専門性を生かしながらAWIと協力することで、信頼されるパートナーとしてともに成功を目指します。」

AWIは産業ガスを中核事業とし、安定供給、省エネルギー、二酸化炭素排出量の削減、および輸送コストの低減を同時に実現する同社独自のガスプラント「VSU」ならびにオンサイトガス供給技術を有しています。また、超高純度のバルクガス、各種特殊ガス、関連設備、およびエンジニアリングサービスを提供し、半導体、エネルギー、医療、農業・食品など幅広い産業で事業を展開しています。AWI社長の千歳喜弘は、AWIが半導体産業を将来の成長に向けた重要な戦略分野と位置付けていると述べました。

宏廣新技は、台湾の半導体サプライチェーンにおける特殊ガスおよび化学品の主要企業です。同社は、高純度の電子材料用特殊ガスについて、台湾での生産、販売、分析、および技術支援を行う能力を備えています。主に半導体ウエハー製造企業に製品とサービスを提供しているほか、太陽光発電およびディスプレーパネル関連産業にも事業を展開しています。

同社の製品には、半導体製造工程で使用されるフルオロカーボン系ガス、亜酸化窒素（N₂O）、二酸化炭素（CO₂）、およびフッ素・窒素混合ガス（F₂/N₂）などが含まれます。これらの製品は、重要材料の台湾域内での安定供給を強化し、サプライチェーンの強靱化に寄与します。 GPPCは特殊ガス事業への参入に加え、特殊危険化学品の輸送会社である愛豐通運の株式23.4％を取得しました。愛豐通運は、ウエハー製造用材料のサプライチェーンで必要とされる特殊化学品を対象に、輸送、保管、中継輸送、および配送を一体化した専門物流サービスを提供しています。

GPPCは、今回の戦略的提携について、産業ガス分野における国際的な経験と台湾の現地製造力を組み合わせるものだと説明しています。台湾と日本の双方の経営資源を統合することにより、半導体の先端製造プロセスがけん引する高純度材料需要の取り込みを目指します。また、本提携は、GPPCの事業変革と半導体サプライチェーンへの参入に向けた重要な一歩となります。 GPPCは今後も中核事業の最適化を進め、高付加価値事業の比率を高めていきます。事業の重点を汎用石油化学製品から、特殊化学品、先端複合材料、および電子材料用グレード製品の供給へと移行していく方針です。

台湾を代表するプライベートエクイティ (PE) の一つであり、GPPC、エア・ウォーターの合弁事業への出資者でもあるCDIB Capital Groupは、この国際的なパートナーシップの構築に重要な役割を果たした。CDIB社長のMelanie Nan氏は、同社が半導体や先端産業といった台湾の中核事業に長期的な投資方針を示す一方で、シリコンバレー、日本、そしてAI分野への展開を戦略的に進めていると述べました。今回のパートナーシップは、台湾と世界の主要経済圏との間で、産業エコシステム、サプライチェーン、そして市場機会を結びつけるCDIB独自の力を改めて示すものです。