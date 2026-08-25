インタラクティブ・ブローカーズ、ダオル・インベストメント＆セキュリティーズとの戦略的提携を発表

コネチカット州、グリニッジ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 自動化されたグローバル証券会社であるインタラクティブ・ブローカーズは、（ナスダック：IBKR） ダオル・インベストメント＆セキュリティーズとの戦略的提携を発表しました。この提携により、IBKRの高度な取引インフラを活用し、ダオルのプラットフォームを通じて、対象となる韓国の投資家にコスト効率の高いグローバル株式へのアクセスを提供します。

今回の提携は、世界各地のイントロデューシング・ブローカー向けに、証券取引テクノロジーおよびホワイトラベル・ソリューションを提供するインタラクティブ・ブローカーズの強みを示すものです。ダオルはIBKRの高度な取引インフラを活用することで、顧客により充実した投資体験を提供できるようになります。

「ダオルと協力し、韓国の投資家によるグローバル株式へのアクセス拡大を支援できることをうれしく思います」と、インタラクティブ・ブローカーズのアジア太平洋地域担当マネジング・ディレクター、デビッド・フリードランドは述べています。「当社の強力なテクノロジー、競争力のある価格設定、幅広いグローバル市場へのアクセスは、世界各地の金融機関による事業運営の最適化と、顧客サービスの向上に貢献します」

ダオル・インベストメント＆セキュリティーズのBC・リー会長は、次のように述べています。「IBKRとの今回の取り組みは、韓国の投資家に、グローバルな証券取引インフラと直接つながる新たな投資体験を提供することを目的としています。アクセス可能な市場の拡大、デリバティブ、海外投資家向けの韓国市場への直接投資サービスを含む包括的な協力を通じて、長期的かつ双方向のグローバル投資プラットフォームへと発展させていく考えです」

イントロデューシング・ブローカー向けのIBKR証券取引サービスには、以下が含まれます。

170以上の市場で各種商品を取引できる強力な取引テクノロジーとツール

企業によるリスク・エクスポージャーの測定・管理を支援する、リアルタイムの市場リスク管理・モニタリング機能

チケットチャージや最低利用額がなく、テクノロジー、ソフトウェア、プラットフォーム、レポーティングに関する手数料も不要な競争力のある料金体系

十分な情報に基づいて投資判断を行う投資家は、インタラクティブ・ブローカーズを選んでいます。

インタラクティブ・ブローカーズ・グループについて

インタラクティブ・ブローカーズ・グループ（ナスダック：IBKR）は、S&P 500の構成銘柄です。同グループの関連会社は、単一の統合プラットフォームを通じて、世界中の顧客に対し、多数の国と通貨にわたる170以上の市場で、証券、商品、外国為替、予測市場関連商品の自動取引執行とカストディ業務を24時間体制で提供しています。同グループは、個人投資家、ヘッジファンド、プロップ・トレーディング会社、金融アドバイザー、紹介ブローカーにサービスを提供しています。40年にわたるテクノロジーと自動化への注力により、顧客向けに、独自性と先進性を兼ね備えたプラットフォームを提供できるようになりました。同グループは、顧客にとって有利な執行価格に加え、取引、リスクおよびポートフォリオ管理ツール、リサーチ機能、投資商品を低コストまたは無料で提供し、顧客がより優れた投資リターンを実現できるよう支援することを目指しています。インタラクティブ・ブローカーズは一貫してトップブローカーとして評価されており、Barron's、Investopedia、Stockbrokers.comなど、信頼性の高い業界情報源から数々の賞や称賛を受けています。

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