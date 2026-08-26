INTX amplía el uso de su plataforma en Xitus para gestionar operaciones complejas de reaseguro y liquidación de carteras

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--INTX Insurance Software anunció hoy la ampliación del uso de su sistema operativo de (re)seguros en Xitus Re Ltd. (“Xitus”), reaseguradora con sede en Bermudas especializada en la liquidación de carteras de seguros patrimoniales y de responsabilidad civil, a medida que la empresa amplía sus operaciones y trabaja con carteras, estructuras transaccionales y jurisdicciones cada vez más complejas.

En el centro de las operaciones de reaseguro aceptado de Xitus se encuentra INTX Re, la plataforma de INTX desarrollada específicamente para este tipo de operaciones. INTX Re permite a Xitus integrar y administrar carteras de liquidación de creciente complejidad desde un entorno unificado que abarca la administración de contratos de reaseguro y contratos facultativos, la contabilidad de primas y siniestros, la gestión de reclamos, la gestión de capacidad y las operaciones financieras.

La ampliación del uso de INTX proporciona a Xitus una base operativa común para acompañar el crecimiento de su negocio. Esto le permite integrar y administrar carteras de liquidación transferidas por grandes grupos aseguradores y, al mismo tiempo, centralizar la administración de pólizas, los reclamos, las operaciones financieras, el reaseguro, los informes y el gobierno corporativo en un único entorno.

Para INTX, esta expansión pone de manifiesto una necesidad fundamental del software empresarial para reaseguros: la capacidad de acompañar a una organización a medida que incorpora nuevas carteras, estructuras, entidades jurídicas, jurisdicciones y desafíos operativos cada vez mayores.

En lugar de implementar sistemas independientes cada vez que incorpora un nuevo negocio, Xitus puede extender la misma base tecnológica a otras carteras y estructuras transaccionales. De este modo, puede crecer y mantener procesos uniformes, información integrada, control financiero y visibilidad sobre sus operaciones.

La actividad transaccional de Xitus ofrece un ejemplo concreto de esta capacidad. Recientemente, la empresa completó una operación con un importante grupo asegurador estadounidense que abarcó una cartera de contratos de exceso de indemnización laboral en Estados Unidos.

Esta es una de varias operaciones que Xitus prevé concretar a medida que amplía sus actividades y su presencia en nuevas jurisdicciones. Cada operación puede incorporar nuevos antecedentes de siniestros, obligaciones financieras, estructuras jurídicas, requisitos de información y consideraciones regulatorias, lo que plantea nuevos desafíos de gestión.

Xitus eligió inicialmente INTX para establecer una base operativa integrada para sus operaciones internacionales de liquidación de carteras, seguros cautivos, transferencia de carteras de siniestros y de seguros. A medida que su negocio se ha expandido, la empresa ha sumado nuevas carteras a la plataforma.

Jane Newton, directora financiera del grupo Xitus, comentó: “Nos complace haber completado esta operación, que ofrece una solución de salida tanto económica como operativa. Es una de varias operaciones que esperamos concretar este año, a medida que ampliamos nuestras actividades y nuestra presencia en nuevas jurisdicciones”.

La expansión también demuestra cómo INTX Re, el sistema de INTX desarrollado específicamente para el reaseguro aceptado e integrado en su sistema operativo de (re)seguros, permite gestionar operaciones más sofisticadas a escala empresarial. A medida que Xitus incorpora carteras transferidas por grandes grupos aseguradores, puede integrarlas en un mismo marco operativo para administrar el reaseguro, los reclamos, las operaciones financieras, los informes y el gobierno corporativo.

“El software empresarial para reaseguros debe hacer mucho más que responder a las necesidades de una empresa en el momento de su implementación. Tiene que poder acompañarla a medida que aumenta su complejidad”, señaló Rob Lewis, director ejecutivo de INTX. “Xitus es un claro ejemplo de ello. INTX Re puede crecer junto con la empresa dentro de la plataforma de INTX. La posibilidad de gestionar una estructura y una operación cada vez más complejas desde un único entorno es uno de los principios fundamentales sobre los que desarrollamos el sistema operativo de (re)seguros”.

La expansión de la relación entre INTX y Xitus refleja, además, un desafío que atraviesa al mercado de seguros y reaseguros. Concretar una operación de liquidación de cartera es solo una parte del proceso. Las empresas también deben integrar y administrar de manera eficiente el negocio transferido, sin perder el control financiero, el gobierno corporativo ni la visibilidad sobre una estructura empresarial cada vez más exigente.

Para Xitus, la ampliación del uso de INTX proporciona una base tecnológica preparada para acompañar su estrategia de crecimiento, la incorporación de nuevas carteras y su expansión geográfica.

Para INTX, la experiencia de Xitus constituye un ejemplo concreto del valor empresarial de su sistema operativo de (re)seguros e INTX Re: un entorno unificado que permite incorporar nuevas carteras, estructuras, jurisdicciones y niveles de exigencia sin necesidad de sumar sistemas independientes para cada nuevo negocio.

Acerca de INTX Insurance Software

INTX Insurance Software es un proveedor estadounidense de software empresarial para la industria global de (re)seguros. Su sistema operativo unificado de (re)seguros permite gestionar el reaseguro cedido y aceptado, la suscripción, la administración de pólizas, los reclamos, la contabilidad, los informes y las operaciones financieras desde una única plataforma inteligente. Diseñado específicamente para reaseguradoras, empresas de seguros, agencias generales administradoras (MGAs), organizaciones de fronting, mutuales, empresas de seguros cautivas y aseguradoras especializadas, INTX ayuda a las organizaciones a modernizar sus operaciones, fortalecer el control financiero y obtener una mayor visibilidad sobre los aspectos económicos del riesgo. Para obtener más información, visite www.intx.com.

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