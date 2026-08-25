Interactive Brokers宣布與Daol Investment & Securities達成戰略合作關係

康乃狄克州格林威治--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 自動化全球經紀商Interactive Brokers（Nasdaq：IBKR）今日宣布與Daol Investment & Securities達成戰略合作關係，在IBKR先進交易基礎設施的支援下，透過Daol的平台向符合資格的韓國投資人提供具成本效益的全球股票交易服務。

此項合作彰顯了Interactive Brokers作為全球介紹經紀商之經紀技術與白標解決方案提供者強大的實力。藉由利用IBKR精密的交易基礎設施，Daol能為客戶提供更優質的投資體驗。

Interactive Brokers亞太區總經理David Friedland表示：「我們很高興能與Daol合作，協助為韓國投資人擴大參與全球股票的管道。我們強大的技術、具競爭力的價格以及廣泛的全球市場接入能力，能協助全球機構優化營運業務，並為其客戶提供更優質的服務。」

Daol Investment & Securities董事長BC Lee補充指出：「與IBKR的這項合作計畫，旨在為韓國投資人提供直接連接全球證券基礎設施的新型投資體驗。透過全方位的合作，包含擴大可接入的市場、衍生性商品，以及為海外投資人提供韓國市場的直接投資服務，我們計劃將此發展為長期且雙向的全球投資平台。」

Interactive Brokers針對介紹經紀商提供的經紀服務包括：

強大的交易技術與工具，可在超過170個市場交易產品。

即時市場風險管理與監控，協助企業衡量並管理風險暴露。

具競爭力的價格，無最低交易費用或每筆開單費，亦無技術、軟體、平台或報告費用。

消息最靈通的投資人皆選擇Interactive Brokers。

關於Interactive Brokers Group, Inc.：

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR)是標準普爾500指數成分股公司。其附屬公司利用一站式統一平台，在多個國家/地區的170多個市場以多種貨幣為全球客戶提供全天候的證券、商品、外匯和預測市場自動交易執行與保管服務。我們的服務對象涵蓋個人投資人、避險基金、自營交易團體、財務顧問和仲介經紀商。四十年來對於科技和自動化的專注，使我們能夠為客戶提供獨特的尖端平台來管理他們的投資組合。我們力求以較低的價格或免費為客戶提供有利的執行價格和交易、風險與投資組合管理工具、研究工具和投資產品，協助他們實現豐厚的投資報酬。Interactive Brokers一直是公認的頂尖經紀商，曾榮獲《巴倫週刊》、Investopedia、Stockbrokers.com等權威業界媒體的多個獎項和讚譽。

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