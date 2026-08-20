Scientist.com breidt R&D-platformcapaciteiten uit met SciSure’s geïntegreerde services voor LabOps, voorraadbeheer en naleving

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Scientist.com, het toonaangevende R&D-orkestratieplatform aangestuurd door AI en de digitale marktplaats van de sector van biowetenschappen, kondigde vandaag een uitbreiding aan van zijn platformcapaciteiten via een integratie met SciSure’s tools voor labobeheer en EHS-naleving. Het partnerschap verschaft biofarma-organisaties een meer uniforme workflow die inkoop voor wetenschappelijk onderzoek rechtstreeks verbindt met laboratoriumactiviteiten.

“Door SciSure’s capaciteiten op gebied van voorraadbeheer, veiligheid en naleving in het ecosysteem van Scientist.com te introduceren, dichten we de kloof tussen het inkopen van reagentia en het veilig beheer ervan in het laboratorium,” verklaart Jon Zibell, vicevoorzitter Global Alliances van SciSure.

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