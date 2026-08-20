-

Scientist.com breidt R&D-platformcapaciteiten uit met SciSure’s geïntegreerde services voor LabOps, voorraadbeheer en naleving

Strategische integratie verbindt inkoop voor wetenschappelijk onderzoek met laboactiviteiten, voorraadbeheer en EHS-naleving

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Scientist.com, het toonaangevende R&D-orkestratieplatform aangestuurd door AI en de digitale marktplaats van de sector van biowetenschappen, kondigde vandaag een uitbreiding aan van zijn platformcapaciteiten via een integratie met SciSure’s tools voor labobeheer en EHS-naleving. Het partnerschap verschaft biofarma-organisaties een meer uniforme workflow die inkoop voor wetenschappelijk onderzoek rechtstreeks verbindt met laboratoriumactiviteiten.

“Door SciSure’s capaciteiten op gebied van voorraadbeheer, veiligheid en naleving in het ecosysteem van Scientist.com te introduceren, dichten we de kloof tussen het inkopen van reagentia en het veilig beheer ervan in het laboratorium,” verklaart Jon Zibell, vicevoorzitter Global Alliances van SciSure.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Scientist.com
Sean Preci
+1 877-644-3044
marketing@scientist.com

SciSure
Jon Zibell
609-216-4920
j.zibell@scisure.com

Industry:

Scientist.com

Details
Headquarters: Solana Beach, California
CEO: Kevin Lustig
Employees: 110
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Scientist.com
Sean Preci
+1 877-644-3044
marketing@scientist.com

SciSure
Jon Zibell
609-216-4920
j.zibell@scisure.com

More News From Scientist.com

Samenvatting: AGC Pharma Chemicals valideert faciliteiten voor CDMO-services via het VERIF.i®-programma van Scientist.com

SAN DIEGO & BARCELONA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Scientist.com, het toonaangevende AI-enabled R&D-orkestratieplatform en de digitale marktplaats van de sector van biowetenschappen, en AGC Pharma Chemicals, een vooraanstaande internationale CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) voor kleinmoleculaire API en HPAPI, maakten vandaag bekend dat AGC met succes een onsite beoordeling heeft voltooid van zijn nieuwe faciliteit in Barcelona aan de hand van het VERIF.i®-programma...

Samenvatting: Scientist.com lanceert Unified Innovation Hub®, een platform dat wetenschappelijk leiderschap verbindt met zijn bekroonde R&D-orkestratieplatform

SOLANA BEACH, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Scientist.com, het toonaangevende AI-gestuurde R&D-orkestratieplatform en marktplaats voor wetenschappelijke producten en diensten in de life science-industrie, heeft vandaag de lancering aangekondigd van zijn Unified Innovation Hub®, een nieuwe digitale bestemming die wetenschappelijk onderwijs, technische content, inzichten uit de sector en toegang tot het wereldwijde leveranciersnetwerk van Scientist.com samenbrengt. Naarmate R&D in de life scie...

Samenvatting: Overname van Scientist.com door GHO Capital Partners wordt voltooid om wereldwijde R&D-orchestratie te versnellen

SOLANA BEACH, Calif. & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Scientist.com, het R&D-orchestratieplatform aangestuurd door AI dat in de sector van biowetenschappen toonaangevend is, en GHO Capital Partners LLP (“GHO”), de private equity investeerder gespecialiseerd in globale gezondheidszorg, kondigden vandaag de succesvolle voltooiing aan van GHO’s overname van Scientist.com. Deze transactie markeert het begin van een versnelde uitbreidingsfase, die de missie van Scientist.com versterkt om farmaceutisch...
Back to Newsroom