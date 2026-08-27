Darwinbox Cortex™、セールスフォース傘下のスラックで提供開始

シンガポールおよび米サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 人事・給与・人材管理ソリューションを提供する世界有数のプロバイダーであるダーウィンボックスは、同社のAIネイティブ型人的資本管理（HCM）プラットフォームである「Darwinbox Cortex™」が、スラック・マーケットプレイスで利用可能になったことを発表しました。ダーウィンボックスを利用する顧客は、スラックを通じて、スレッドを離れることなく、従業員データの取得、各種申請、承認手続きの完了、および問い合わせへの回答の確認が可能になりました。これにより、従業員の業務効率を最適化することを目的として設計されたエージェントやプロセスの利用・定着が促進されます。

主な特長

画面を切り替えることなく、質問からアクションまでを完結：休暇、給与や福利厚生に関する問い合わせ、経費、ポリシーに関する質問など、Cortexは自然言語でリクエストを理解し、ワークフローの実行から結果の確認まで、すべて同じスレッド内で行います。

チャンネル上での承認：休暇申請、経費精算、求人案件や候補者へのオファーなど、それぞれの案件に必要な情報が提示され、迅速な承認が可能になります。

会話の中で進めるオンボーディング：新入社員は、コンプライアンス、書類手続き、自己紹介、入社初週に必要なステップをスラック上で迅速に進めることができ、その進捗状況はダーウィンボックスで同時に追跡され、手続きが滞っている場合にはリマインダーが通知されます。

全対応事項の蓄積：従業員からの質問内容、リクエストが滞る箇所、混乱を招くポリシーなど、あらゆる情報が継続的にその後の回答や提案を改善するためのインプットとして活用されます。

「人事ソフトウエアは40年もの間、従業員がソフトウエアを使いに行くという考え方で作られてきました。Cortexは、その正反対の考え方に基づいて構築されています。つまり、Cortexの方から従業員のもとへ向かうのです」と、ダーウィンボックス共同創業者のチャイタニヤ・ペディは述べており、「スラックは業務上の意思決定が行われる場であり、その会話の場にAIネイティブ型のHCMを導入することで、障壁を取り除き、組織全体にとってよりスマートなプラットフォームを構築できます」と話しています。

「さまざまな業務がスラック上で行われており、AIはチームの仕事の進め方を根本から変えました。だからこそ、私たちは最高水準のAIツールを、人々が日々業務を行うその場に届けたいと考えています」と、パートナー・エンジニアリング部門シニア・ディレクターのグレッグ・リビキは述べており、「ダーウィンボックスによってAIネイティブ型のHCMをスラックに導入することで、業務フローを中断することなく、従業員は回答を得られ、マネージャーは必要な情報や背景を把握できます」と話しています。

提供開始について：ダーウィンボックスのアプリはスラック・マーケットプレイスで利用可能となり、同社の既存ユーザーはインストールして利用できます。

ダーウィンボックスについて

2015年設立のダーウィンボックスは、世界1,400以上の組織、450万人以上の従業員に利用されている、世界有数の人的資本管理（HCM）プラットフォームです。モバイル・ファーストかつクラウド・ベースのプラットフォームにより、組織が単一のプラットフォーム上で従業員のライフサイクル全般にわたる人材の採用・定着から能力の発揮までを行えるよう支援しています。ダーウィンボックスは、ガートナーのHCMプラットフォーム分野のマジック・クアドラントで「チャレンジャー」に選ばれました。また、人材獲得分野のマジック・クアドラントでは、AI機能に関して最高評価を得て「リーダー」に位置付けられています。ダーウィンボックスは、KKR、パートナーズ・グループ、OTPP、マイクロソフト、セールスフォース・ベンチャーズ、TCV、ピークXVパートナーズ、ライトスピードなど、著名なグローバル投資家の支援を受けています。

Salesforceについて

Salesforceは、あらゆる規模の組織が「エージェンティック・エンタープライズ」となれるよう支援しており、信頼性の高い統合プラットフォーム上で、人、エージェント、アプリ、データを統合し、かつてない成長とイノベーションの実現を図っています。詳細については、www.salesforce.comをご覧ください。

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