Darwinbox Cortex™登陆Salesforce旗下公司Slack

新加坡和旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的人力资源、薪酬和人才管理解决方案提供商Darwinbox今日宣布，其AI原生人力资本管理(HCM)平台Darwinbox Cortex™现已登陆Slack Marketplace。通过Slack，Darwinbox的客户现在无需离开对话线程，即可检索员工数据、发起请求、完成审批并获取答案。这将提高旨在优化员工效率的智能体和流程的使用率与采用率。

主要变化

无需切换，随问随办。无论是处理休假、薪酬和福利咨询、费用报销还是政策问题，Cortex都能理解自然语言请求、执行工作流，并在同一线程中确认结果。

频道内审批。休假、费用、职位机会和候选人录用通知等都将附带上下文信息，以便快速审批。

对话式入职。新员工可以在Slack中快速完成合规、文档、介绍和第一周里程碑等流程，进度会在Darwinbox中同步追踪，并在某一步骤停滞时发出提醒。

每一次问题解决都会产生累积效应。员工的提问、请求的受阻、造成困惑的政策，所有这些都将作为输入信息，随着时间推移用于优化后续的响应和建议。

Darwinbox联合创始人Chaitana Peddi表示：“四十年来，人力资源软件一直要求员工主动去适应它。而Cortex的构建理念恰恰相反：它主动走向员工。Slack是工作决策发生的地方，将AI原生HCM融入到这种对话中，可以消除各类障碍，并让整个平台变得更加智能，以更好地服务于整个组织。”

合作伙伴工程高级总监Gregg Rybicki表示：“Slack是工作发生的地方，而AI已经从根本上重塑了团队完成工作的方式。这就是为什么我们希望最好的AI工具能够直接融入人们的工作流。Darwinbox将AI原生HCM带入Slack，意味着员工能够获得答案，经理能够了解背景信息，而无需打断他们的工作流。”

可用性。Darwinbox应用即日起可在Slack Marketplace获取，现有Darwinbox客户可进行安装。

关于Darwinbox

Darwinbox成立于2015年，是领先的人力资本管理(HCM)平台，为全球1400多家组织和450万名员工提供服务。其移动优先、基于云的平台使组织能够在单一平台上完成整个员工生命周期的人才招聘、留任和赋能。Darwinbox已被评为Gartner HCM平台魔力象限的“挑战者”，并在Gartner人才招聘魔力象限中因其AI能力获得最高评级而被评为“领导者”。Darwinbox的投资者包括KKR、Partners Group、OTPP、Microsoft、Salesforce Ventures、TCV、Peak XV Partners、Lightspeed等全球知名投资机构。

关于Salesforce

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