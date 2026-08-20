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Scientist.com amplia le funzionalità della piattaforma R&S con i servizi integrati di SciSure per la gestione dell'inventario e della conformità delle attività di laboratorio

L'integrazione strategica collega l'acquisto di forniture scientifiche con le attività dei laboratori, gli inventari e la conformità alle norme EHS

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Scientist.com, la principale piattaforma di orchestrazione per la R&S nonché mercato digitale potenziato dall'AI per il settore delle scienze della vita, oggi ha annunciato l'espansione delle funzionalità della sua piattaforma attraverso un'integrazione con gli strumenti di SciSure per la gestione dei laboratori e la conformità alle norme EHS (Ambiente, Salute e Sicurezza, AIS). La collaborazione offre alle aziende nel settore biofarmacologico un flusso di lavoro più uniforme, collegando gli approvvigionamenti scientifici direttamente con le attività dei laboratori.

“Integrando le funzionalità di gestione dell'inventario, sicurezza e conformità di SciSure nell'ecosistema di Scientist.com, colmiamo il divario tra la fornitura di reagenti e la loro gestione sicura in laboratorio”, ha dichiarato Jon Zibell, VP di Global Alliances, SciSure.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Scientist.com
Sean Preci
+1 877-644-3044
marketing@scientist.com

SciSure
Jon Zibell
609-216-4920
j.zibell@scisure.com

Industry:

Scientist.com

Details
Headquarters: Solana Beach, California
CEO: Kevin Lustig
Employees: 110
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

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