Scientist.com amplía las capacidades de su plataforma de I+D con los servicios integrados de inventario y cumplimiento normativo LabOps de SciSure

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Scientist.com, la plataforma líder en el sector de las ciencias de la vida para facilitar la coordinación de las acividades de I+D con IA y el mercado digital, anunció hoy una ampliación de las capacidades de su plataforma al integrar en ella las herramientas de gestión de laboratorios y cumplimiento de las normas de EHS de SciSure. Esta alianza les ofrece a las organizaciones biofarmacéuticas un flujo de trabajo más unificado que conecta directamente las compras científicas con las operaciones de laboratorio.

"Al incorporar las capacidades de gestión de inventario, seguridad y cumplimiento normativo de SciSure al ecosistema de Scientist.com, estamos en condiciones de zanjar la brecha que hay entre la adquisición de los reactivos y su gestión segura en el laboratorio", aseguró Jon Zibell, vicepresidente de Alianzas Globales de SciSure.

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