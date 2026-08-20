Scientist.com renforce les capacités de sa plateforme de R&D grâce aux services intégrés de gestion des stocks et de conformité des opérations de laboratoire de SciSure

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Scientist.com, la principale plateforme d’orchestration de la R&D basée sur l’IA et la place de marché électronique pour l’industrie des sciences de la vie, a annoncé aujourd’hui l’extension des capacités de sa plateforme grâce à l’intégration des outils de gestion de laboratoire et de conformité EHS (Environnement, Hygiène et Sécurité) de SciSure. Ce partenariat va permettre aux entreprises biopharmaceutiques de bénéficier d’un flux de travail plus harmonisé, en établissant un lien direct entre les achats scientifiques et les opérations de laboratoire.

« En intégrant les fonctionnalités de gestion des stocks, de sécurité et de conformité de SciSure à l’écosystème de Scientist.com, nous comblons le fossé entre l’approvisionnement en réactifs et leur gestion en toute sécurité au sein du laboratoire », a déclaré Jon Zibell, vice-président des alliances mondiales chez SciSure. « Ensemble, nos plateformes relient les informations sur les produits, les contrôles de sécurité et la gestion des stocks, offrant ainsi aux équipes chargées de la recherche, des opérations de laboratoire et de la conformité EHS une meilleure visibilité, de la demande d’achat jusqu’à l’élimination des déchets. »

Cette intégration a pour objectif de relier les processus d’approvisionnement, de sécurité, de gestion des stocks et de conformité au sein d’un flux de travail unique et interconnecté. SciSure enrichit le catalogue de recherche unifié de Scientist.com avec des données de sécurité chimique issues de sa base de données exclusive, et crée des fiches de données de sécurité (FDS) dans SciSure. Lorsque les chercheurs sélectionnent des réactifs réglementés, tels que des substances inflammables, des composés peroxydables ou des substances contrôlées, l’intégration permet d’initier des flux de travail internes d’approbation EHS, et de vérifier le statut de formation des chercheurs via le système de gestion de l’apprentissage (Learning Management System, LMS) de SciSure. L’objet de ce partenariat est de permettre aux organisations scientifiques d’avoir encore plus confiance dans la conformité de leurs laboratoires.

Dès la réception d’une commande, les informations relatives aux produits sont automatiquement transférées vers SciSure afin d’assurer une gestion des stocks basée sur les codes-barres et la technologie RFID, le tout s’accompagnant d’une mise à jour en temps réel de l’emplacement et des quantités. SciSure étend ensuite cette visibilité au domaine de la conformité en affectant automatiquement les stocks aux rapports réglementaires applicables et en mettant à jour les quantités maximales autorisées (MAQ) prévues par les réglementations anti-incendie. Ensemble, ces fonctionnalités comblent l’écart critique entre la gestion des achats et la gestion des stocks de laboratoire.

« L’intégration des fonctionnalités complètes de SciSure en matière de gestion des stocks et de conformité au sein de notre plateforme existante nous permet de créer un flux de travail fluide, de la commande à la paillasse », a déclaré Emily Nault, vice-présidente principale chargée des relations stratégiques avec la clientèle chez Scientist.com. « En reliant les achats à la vérification des profils de sécurité, à la réception automatisée, à la gestion des stocks et au suivi de la conformité, nous rationalisons le processus de commande tout en offrant à nos clients la visibilité et le contrôle réglementaire dont ils ont besoin. »

Pour en apprendre davantage sur les fonctionnalités étendues de la plateforme Scientist.com, prenez rendez-vous sur le site www.scientist.com pour bénéficier d’une démonstration en direct.

À propos de Scientist.com

Scientist.com est la principale plateforme d'orchestration R&D basée sur l'IA et le marché en ligne pour l'industrie des sciences de la vie. La plateforme simplifie la découverte de médicaments et le développement clinique en :

Rationalisant l’accès aux services, produits, technologies et données de recherche complexes

Accélérant l’innovation grâce à une recherche des fournisseurs plus rapide, des appels d’offres concurrentiels et à la normalisation des flux de travail

Assurant la conformité réglementaire et le respect des politiques grâce à des examens et à un suivi intégrés en amont des projets

Mettant en relation les scientifiques avec un réseau mondial de fournisseurs présélectionnés offrant des compétences scientifiques, des technologies et des ressources de données hautement spécialisées

Scientist.com fournit des places de marché électroniques sécurisées et privées à bon nombre des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales et à des centaines de sociétés de biotechnologie, les aidant ainsi à numériser et à harmoniser leurs activités externalisées de R&D, qu’il s’agisse de la recherche fondamentale axée sur la découverte, de la recherche préclinique, de la recherche translationnelle ou de la recherche clinique. L’entreprise a son siège social à Solana Beach, en Californie, et son équipe accompagne des clients et des fournisseurs dans le monde entier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.scientist.com.

À propos de SciSure

SciSure est la plateforme de gestion scientifique (Scientific Management Platform, SMP) primée qui unifie l’ELN, le LIMS, la conformité EHS et les intégrations en une seule solution. Conçue pour s’adapter à toutes les échelles et pour sa simplicité, SciSure remplace les outils fragmentés et offre aux scientifiques, aux équipes chargées des opérations de laboratoire et aux équipes responsables de la conformité la clarté et le contrôle dont ils ont besoin pour mener leurs recherches en toute confiance. Retrouvez-nous sur scisure.com.

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