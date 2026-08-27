Darwinbox Cortex™登陸Salesforce旗下公司Slack

新加坡和舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的人力資源、薪酬和人才管理解決方案供應商Darwinbox今日宣布，其AI原生人力資本管理(HCM)平台Darwinbox Cortex™現已登陸Slack Marketplace。透過Slack，Darwinbox的客戶現在無需離開對話討論串，即可檢索員工資料、提出請求、完成批准並取得答案。這將提高旨在改善員工效率的代理和流程的使用率與採用率。

主要變化

無需切換，隨問隨辦。無論是處理休假、薪酬和福利查詢、費用報銷還是政策問題，Cortex都能理解自然語言請求、執行工作流程，並在同一討論串中確認結果。

頻道內批准。休假、費用、職位機會和候選人錄用通知等都將附帶上下文資訊，以便快速批准。

對話式入職。新員工可以在Slack中快速完成法遵、文件、介紹和第一周里程碑等流程，進度會在Darwinbox中同步追蹤，並在某一步驟停滯時發出提醒。

每一次問題解決都會產生累積效應。員工的提問、請求的受阻、造成困惑的政策，所有這些都將做為輸入資料，隨著時間演變用於改善後續的回應和建議。

Darwinbox共同創辦人Chaitana Peddi表示：「四十年來，人力資源軟體一直要求員工主動去適應它。而Cortex的建構構想恰恰相反：它主動走向員工。Slack是工作決策發生的地方，將AI原生HCM融入到這種對話中，可以消除各類障礙，並讓整個平台變得更加智慧，以更好地服務於整個企業。」

合作夥伴工程資深總監Gregg Rybicki表示：「Slack是工作發生的地方，而AI已經從根本上重塑了團隊完成工作的方式。這就是為什麼我們希望最好的AI工具能夠直接融入人們的工作流程。Darwinbox將AI原生HCM帶入Slack，表示員工能夠獲得答案，經理能夠瞭解背景資訊，而無需打斷他們的工作流程。」

上市時程。Darwinbox應用程式即日起可在Slack Marketplace取得，現有Darwinbox客戶可進行安裝。

關於Darwinbox

Darwinbox成立於2015年，是首屈一指的人力資本管理(HCM)平台，為全球1400多家企業和450萬名員工提供服務。其行動優先、採用雲端架構的平台使企業能夠在單一平台上完成整個員工生命週期的人才招募、留任和賦能。Darwinbox已被評為Gartner HCM平台魔力象限的「挑戰者」，並在Gartner人才招募魔力象限中因其AI能力獲得最高評等而被評為「領導者」。Darwinbox的投資人包括KKR、Partners Group、OTPP、Microsoft、Salesforce Ventures、TCV、Peak XV Partners、Lightspeed等全球知名投資機構。

關於Salesforce

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