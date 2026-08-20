Zayo reste à l'avant-garde de la demande d'infrastructures d'IA grâce à un accord d'approvisionnement en fibre à long terme avec Corning

DENVER--(BUSINESS WIRE)--L’infrastructure de l’IA exerce une pression sans précédent sur l’un des intrants physiques nécessaires à son déploiement à grande échelle : la fibre. Afin de remédier à cette contrainte avant qu’elle ne devienne un obstacle à l’exécution, Zayo, principal fournisseur d’infrastructures de réseaux numériques, annonce aujourd’hui un élargissement de son accord stratégique d’approvisionnement avec Corning Incorporated (NYSE : GLW), l’un des chefs de file mondiaux de l’innovation en science des matériaux et un fournisseur de câbles à fibre optique de premier plan.

Cet accord garantit une part importante des besoins en fibre que Zayo prévoit d’avoir d’ici la fin de la décennie, assurant ainsi la sécurité de l’approvisionnement tandis que l’entreprise met en œuvre l’une des plus vastes expansions de réseau de son histoire.

Sécuriser les intrants physiques nécessaires à une infrastructure prête pour l’IA

Zayo a passé des années à modéliser l’évolution de la demande de réseau et à planifier délibérément la méthode, le moment et les lieux de ses déploiements. À mesure que la demande portée par l’IA s’accélère, cette planification dépasse de plus en plus les seuls tracés et capacités pour intégrer les matériaux physiques nécessaires à leur construction. Le fait de sécuriser dès maintenant l’approvisionnement en câbles à fibre optique donne à Zayo une plus grande flexibilité pour monter en puissance à mesure que la demande évolue.

« L’infrastructure de l’IA transforme les lieux où la capacité réseau doit être construite et la vitesse à laquelle elle doit l’être », déclare Steve Smith, chef de la direction de Zayo. « Nous comprenons vers où se déplace la demande, et nous mettons dès maintenant en place les intrants physiques nécessaires pour construire en amont de cette demande. Le renforcement de notre relation avec Corning nous conforte dans l'idée que la disponibilité des matériaux ne fera pas obstacle entre la demande des clients et l’infrastructure requise pour y répondre. »

« L’IA entraîne une hausse fondamentale de la quantité et de la densité des câbles à fibre optique et de la connectivité nécessaires à l’échelle du réseau », déclare Steve Mitchell, vice-président principal de Corning Incorporated. « À mesure que les réseaux évoluent pour répondre à ces besoins, les fournisseurs doivent trouver de solutions capables d’accélérer le déploiement, d’accroître la capacité et de soutenir l’évolutivité à long terme. Le renforcement de notre relation avec Zayo réunit les innovations optiques de premier plan de Corning et l’expertise réseau de Zayo afin de contribuer à bâtir l’infrastructure physique nécessaire à l’IA à grande échelle. »

Construire les fondations physiques de l'écosystème de l'IA

La préparation à l’IA est une réalité physique. Zayo prévoit d’ajouter 15 000 nouveaux milles de réseau d’ici 2030, dont plus de 8 000 milles de nouvelle fibre longue distance en collaboration avec NVIDIA, tout en augmentant la capacité sur les corridors existants où l’infrastructure de l’IA se concentre. Le fait de sécuriser plus tôt le câble optique dans le cycle de planification aide Zayo à transformer ces projets en infrastructure opérationnelle, sans laisser la disponibilité des matériaux dicter le lieu ni le moment de construction du réseau.

« N’importe qui peut tracer un itinéraire sur une carte, mais le construire est une tout autre affaire. La construction longue distance exige des années de planification, d’autorisations, de matériaux et une exécution rigoureuse », souligne Troy Lupe, chef de l’exploitation réseau de Zayo. « Notre expérience dans la construction de réseaux à cette échelle nous permet d’anticiper et de gérer les risques d’exécution avant qu’ils ne deviennent des contraintes. Corning comprend ce qu’il faut pour soutenir une expansion de cette ampleur et la rapidité nécessaire pour la réaliser. Le fait de sécuriser l’approvisionnement en câbles à fibre optique grâce à notre accord élargi élimine une variable critique au moment où nous mettons en œuvre l’expansion de notre réseau. »

Pour en savoir plus sur l’expansion du réseau de Zayo et sur la manière dont son infrastructure numérique connecte l’écosystème de l’IA, rendez-vous sur https://www.zayo.com/backbone-for-ai/.

À propos de Zayo

L’avenir numérique mondial repose sur des réseaux performants. Zayo les conçoit et les exploite. Chef de file des infrastructures de réseaux numériques, Zayo déploie un réseau de 32 millions de miles de fibre optique et un tracé de 224 000 milles à travers l’Amérique du Nord, connectant plus de 400 marchés dans le monde. Grâce à une connexion par fibre optique dense, à la fois longue distance et métropolitaine, à des solutions de connexion sur mesure et à des services gérés, le réseau Zayo soutient les plateformes infonuagique, d’IA et d’entreprise qui alimentent l’économie numérique. Opérateurs, fournisseurs de services infonuagiques, centres de données, entreprises, établissements scolaires et gouvernements font confiance à l’infrastructure évolutive et à l’expertise de Zayo pour concevoir, déployer et exploiter les réseaux qui connecteront le monde de demain. Pour découvrir comment Zayo vous connecte à l'avenir, rendez-vous sur www.zayo.com et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Corning Incorporated

Corning (www.corning.com) est l’un des principaux innovateurs mondiaux en science des matériaux, fort de 175 ans d’inventions qui ont changé la donne. Corning met à profit son expertise inégalée en science du verre, en science des céramiques et en physique optique, ainsi que ses solides capacités en fabrication et en ingénierie, pour développer des produits qui définissent leur catégorie, transforment les industries et améliorent le quotidien. Corning réussit grâce à des investissements soutenus en RD&E, à une combinaison unique d’innovation en matière de matériaux et de procédés, ainsi qu’à des relations profondes et fondées sur la confiance avec des clients qui comptent parmi les chefs de file mondiaux de leurs secteurs. Les capacités de Corning sont à la fois polyvalentes et synergiques, ce qui permet à l’entreprise d’évoluer pour répondre aux besoins changeants du marché, tout en aidant ses clients à saisir de nouvelles occasions dans des secteurs dynamiques. Aujourd’hui, les marchés de Corning comprennent les communications optiques, l’électronique mobile grand public, les écrans, l’automobile, le solaire, les semiconducteurs et les sciences de la vie.

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