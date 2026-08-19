Xsolla introduceert geïntegreerde backend en wereldwijde betaaloplossingen voor games, samen met stichtende partner AccelByte

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een wereldwijd bedrijf gericht op handel in videogames, introduceerde vandaag geïntegreerde backend-oplossingen voor gameontwikkelaars via een stichtend partnerschap met AccelByte, een volledig beheerd uitbreidbaar games backend-platform, en opende een gesloten testprogramma voor een gecombineerde oplossing die AccelByte Gaming Services (AGS) koppelt aan Xsolla's tools voor wereldwijde betalingen en monetisatie. Een select aantal ontwikkelaars kan nu vroegtijdige toegang aanvragen en helpen om de integratie vorm te geven in aanloop op de ruimere lancering.

Naarmate studio's live games op pc's, gsm's, consoles en het internet op schaal brengen, betekent het beheren van de opslag van spelersgegevens, gaming backend en wereldwijde transacties extra kosten en vertragingen bij de lancering. Via het stichtende partnerschap met AccelByte brengt Xsolla AccelByte's backend-services samen met zijn eigen betalingen en monetisatie in één geïntegreerde stack, zodat studio's niet langer aparte oplossingen zelf aan elkaar moeten breien. De integratie wordt vorm gegeven door directe input van studio's die op vandaag live games verzenden.

Tijdens de gesloten testperiode zullen partnerstudio's helpen om het volgende te beoordelen:

Op de ontwikkelaar gerichte grondslag: gebouwd met input van studio's en ontwikkelaars die op active wijze live games verzenden in verschillende regio's, via verschillende platformen en naar verschillende spelertypes. Testpartners zullen de set functies en modulaire implementatieopties rechtstreeks vorm geven.

gebouwd met input van studio's en ontwikkelaars die op active wijze live games verzenden in verschillende regio's, via verschillende platformen en naar verschillende spelertypes. Testpartners zullen de set functies en modulaire implementatieopties rechtstreeks vorm geven. Geïntegreerde backend en betalingen: deze zullen AccelByte's backend-services, waaronder spelersbeheer, matchmaking, store en integratietools en analyse aangestuurd door AI, combineren met Xsolla's services voor betalingen, abonnementen, monetisatie en identiteit in een interoperabele laag.

deze zullen AccelByte's backend-services, waaronder spelersbeheer, matchmaking, store en integratietools en analyse aangestuurd door AI, combineren met Xsolla's services voor betalingen, abonnementen, monetisatie en identiteit in een interoperabele laag. Vereenvoudigde integratie zonder zware engineering: ontworpen zodat studio's van start kunnen gaan en live game-services benutten zonder backend-infrastructuur in-house te moeten bouwen of personeel moeten voorzien voor LiveOps-teams, om de marktintroductietijd te verminderen en iteratiecycli te versnellen.

ontworpen zodat studio's van start kunnen gaan en live game-services benutten zonder backend-infrastructuur in-house te moeten bouwen of personeel moeten voorzien voor LiveOps-teams, om de marktintroductietijd te verminderen en iteratiecycli te versnellen. Wereldwijde dekking voor monetisatie: via Xsolla's wereldwijde platform voor het betalen voor games krijgen deelnemende studio's toegang tot meer dan 1.000 betaalmethoden in meer dan 200 geografische gebieden, wat nieuwe inkomstenkanalen voor games opent.

"We brengen deze integratie van backend en gameservices samen met AccelByte tot stand door te luisteren naar ontwikkelaars die onze beide platformen gebruiken," verklaart Chris Hewish, voorzitter van Xsolla. "Onze eerste testpartners zullen ons helpen aan te tonen dat een studio backend-services en wereldwijde betalingen samen kan opzetten, zonder personeel te moeten voorzien voor aparte teams voor elk, en bijgevolg sneller op de markt kunnen aantreden."

"Het omvattende, schaalbare platform van AccelByte en hun toolset is nu voor ontwikkelaars toegankelijker en makkelijker te integreren en te exploiteren," aldus Junaili Lie, CEO en technixsch directeur van AccelByte. "We zijn enthousiast om samen te werken met Xsolla, dat onze overtuiging deelt om krachtige technologie toegankelijk te maken voor studio's van om het even welke omvang. Door onze technologie en expertise te combineren, kunnen we studio's helpen om sneller te lanceren, slimmer actief te zijn en spelers van over de hele wereld te bereiken."

Het gesloten testprogramma is beperkt tot een kleine groep studio's in aanloop op een ruimere uitrol. Ontwikkelaars kunnen beide teams ontmoeten tijdens gamescom 2026 in Keulen, Duitsland, op de stand van Xsolla in Hal 2.2, #A030-B035, of inschrijven bij interesse voor het programma via xsolla.pro/backend.

Voor meer informatie over Xsolla’s geïntegreerde backend en internationale betalingen, plant u een afspraak tijdens gamescom of stuur een e-mail naar partnerships@xsolla.com.

Over Xsolla

Xsolla is een wereldwijd e-commercebedrijf dat ontwikkelaars alles biedt wat ze nodig hebben om videogames te lanceren, te laten groeien en te monetiseren. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Los Angeles, Californië, ondersteunt studio's van elke omvang, van indie tot AAA, met oplossingen voor directe verkoop aan consumenten, intelligente betalingen, op entertainment gebaseerde IP en producten voor spelersbetrokkenheid. Xsolla helpt ontwikkelaars bij het op grote schaal financieren, distribueren, op de markt brengen en monetiseren van hun games. Xsolla, dat door meer dan 70% van de 100 meest winstgevende games wordt vertrouwd, fungeert als de officiële betaalprovider in meer dan 200 landen en biedt toegang tot meer dan 1000 lokale betaalmethoden wereldwijd. Xsolla gelooft sterk in de toekomst van gaming en zet zich vol overtuiging in om kansen te creëren en groei voor makers wereldwijd te stimuleren.

Meer informatie: xsolla.com

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Over AccelByte

AccelByte besteedde vele jaren aan het uitbouwen en exploiteren van AccelByte Gaming Services (AGS). AGS is een volledig beheerd, massief schaalbaar en uitbreidbaar game backend-platform dat ontwikkelaars van over de hele wereld helpt om zich te focussen op wat het meest van tel is: fantastische games maken. AccelByte werd in 2016 opgericht door veteranen uit de gamesector die online systemen hebben ontwikkeld achter een aantal van de grootste live services games en platformen ter wereld, waaronder Fortnite, Epic Online Store, Xbox Live en EA Origin. Het wordt geruggensteund door SoftBank Vision Fund 2, Sony Interactive Entertainment, Galaxy Interactive, NetEase, KRAFTON en Dreamhaven.

Meer informatie: accelbyte.io

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