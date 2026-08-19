Xsolla lance des solutions intégrées de backend et de paiement international pour les jeux vidéo, en collaboration avec son partenaire fondateur AccelByte

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, une entreprise internationale spécialisée dans le commerce des jeux vidéo, a présenté aujourd’hui des solutions backend (côté serveur) intégrées destinées aux développeurs de jeux, dans le cadre d’un partenariat fondateur avec AccelByte, une plateforme backend de jeux entièrement gérée et extensible. Xsolla a également procédé au lancement d’un programme de test en milieu fermé pour une solution combinant AccelByte Gaming Services (AGS) aux outils mondiaux de paiement et de monétisation de Xsolla. Certains développeurs peuvent désormais demander à bénéficier d’un accès anticipé et contribuer ainsi à définir les modalités de cette intégration avant le lancement de la solution à grande échelle.

À mesure que les studios déploient leurs jeux en direct sur PC, mobile, console et sur le Web, la gestion de la persistance des joueurs, du backend du gaming et des transactions mondiales engendre des coûts supplémentaires et ralentit les lancements. Grâce à son partenariat fondateur avec AccelByte, Xsolla réunit les services backend d’AccelByte avec ses propres solutions de paiement et de monétisation au sein d’une pile intégrée. Cela permet aux studios de ne plus avoir à assembler eux-mêmes des solutions distinctes. Cette intégration a été conçue à partir des retours directs des studios qui commercialisent actuellement des jeux en direct.

Au cours de la phase de test en milieu fermé, les studios partenaires contribueront à valider les éléments suivants :

Une base axée sur les développeurs : cette base est actuellement conçue en collaboration avec des studios et des développeurs qui commercialisent activement des jeux en direct dans différentes régions, sur différentes plateformes et auprès de différents types de joueurs. Les partenaires de test contribueront directement à la définition de l’ensemble des fonctionnalités et des options de mise en œuvre modulaires.

cette base est actuellement conçue en collaboration avec des studios et des développeurs qui commercialisent activement des jeux en direct dans différentes régions, sur différentes plateformes et auprès de différents types de joueurs. Les partenaires de test contribueront directement à la définition de l’ensemble des fonctionnalités et des options de mise en œuvre modulaires. Backend et paiements intégrés : cette solution associera, au sein d’une couche interopérable, les services de backend d’AccelByte (gestion des joueurs, matchmaking, boutique, et outils d’intégration et d’analyse basés sur l’IA) aux services de paiement, d’abonnement, de monétisation et de gestion des identités de Xsolla.

cette solution associera, au sein d’une couche interopérable, les services de backend d’AccelByte (gestion des joueurs, matchmaking, boutique, et outils d’intégration et d’analyse basés sur l’IA) aux services de paiement, d’abonnement, de monétisation et de gestion des identités de Xsolla. Déploiement rationalisé sans ingénierie lourde : ce déploiement a été conçu pour permettre aux studios de mettre en place et d’exploiter des services de jeux en direct sans avoir à développer une infrastructure de backend en interne ni à constituer des équipes LiveOps dédiées, réduisant ainsi les délais de mise sur le marché et accélérant les cycles d’itération.

ce déploiement a été conçu pour permettre aux studios de mettre en place et d’exploiter des services de jeux en direct sans avoir à développer une infrastructure de backend en interne ni à constituer des équipes LiveOps dédiées, réduisant ainsi les délais de mise sur le marché et accélérant les cycles d’itération. Couverture mondiale en matière de monétisation : grâce à la plateforme de paiement mondiale dédiée aux jeux vidéo de Xsolla, les studios participants auront désormais accès à plus de 1 000 moyens de paiement dans plus de 200 pays et régions, ce qui aura pour effet de générer de nouvelles sources de revenus pour les jeux.

« Pour la mise en œuvre de cette intégration entre le backend et les services de jeux avec AccelByte, nous avons tenu compte des retours des développeurs qui utilisent nos deux plateformes », a déclaré Chris Hewish, président de Xsolla. « Nos premiers partenaires de test vont nous aider à démontrer qu’un studio peut mettre en place à la fois des services de backend et des solutions de paiement internationales, sans avoir à constituer des équipes distinctes pour chacune de ces tâches, lui permettant ainsi de commercialiser ses produits plus rapidement. »

« La plateforme et la suite d’outils complètes et évolutives d’AccelByte sont désormais plus accessibles et plus faciles à intégrer et à utiliser pour les développeurs », a confié pour sa part Junaili Lie, PDG et directeur technique d’AccelByte. « Nous sommes ravis de nous associer à Xsolla, qui partage notre conviction qu’il est nécessaire de mettre les technologies puissantes à la portée des studios de toutes tailles. En combinant notre technologie et notre expertise, nous pouvons aider les studios à lancer des jeux plus rapidement, à fonctionner plus efficacement et à toucher des joueurs du monde entier. »

Le programme de test en milieu fermé est réservé à un petit groupe de studios, avant un déploiement à plus grande échelle. Les développeurs pourront rencontrer les deux équipes lors de la Gamescom 2026 à Cologne, en Allemagne, sur le stand de Xsolla situé dans le hall 2.2 (n° A030-B035). Ils peuvent aussi manifester leur intérêt pour le programme dès à présent en envoyant un courriel à l’adresse suivante : xsolla.pro/backend.

Pour en savoir plus sur les solutions intégrées mondiales de backend et de paiement de Xsolla, organisez un rendez-vous à la Gamescom ou envoyez un courriel à partnerships@xsolla.com.

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise internationale de commerce qui développe et fournit tout ce dont les développeurs ont besoin pour lancer, développer et monétiser leurs jeux vidéo. Basée à Los Angeles, en Californie, elle accompagne les studios de toutes tailles, des studios indépendants aux studios AAA, en leur proposant des solutions dans les domaines du D2C, des paiements intelligents, de la propriété intellectuelle liée au divertissement et des produits favorisant l’engagement des joueurs. Xsolla aide les développeurs à financer, distribuer, commercialiser et monétiser leurs jeux à grande échelle. Elle bénéficie de la confiance des entreprises à l’origine de plus de 70 % des 100 jeux les plus rentables et agit en tant qu’entité Merchant of Record officielle dans plus de 200 régions, avec un accès à plus de 1 000 moyens de paiement locaux dans le monde entier. Convaincue du bel avenir du secteur du jeu vidéo, Xsolla est déterminée à créer des opportunités et à favoriser la croissance des créateurs partout dans le monde.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur xsolla.com

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À propos d’AccelByte

AccelByte a consacré de nombreuses années à la mise en place et à l’exploitation d’AccelByte Gaming Services (AGS). AGS est une plateforme de jeux backend (côté serveur) entièrement gérée, hautement évolutive et extensible. Elle permet aux développeurs du monde entier de se concentrer sur l’essentiel : la conception de jeux hors du commun. Fondée en 2016 par des experts chevronnés du secteur du jeu vidéo, AccelByte est à l’origine des systèmes en ligne qui sous-tendent certains des plus grands services de jeux en direct et certaines des plus grandes plateformes au monde, notamment Fortnite, Epic Online Store, Xbox Live et EA Origin. La société bénéficie du soutien du fonds SoftBank Vision Fund 2, de Sony Interactive Entertainment, de Galaxy Interactive, de NetEase, de KRAFTON et de Dreamhaven.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur accelbyte.io

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