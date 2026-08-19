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Corpay Cross-Border, socio oficial de la European T20 Premier League en materia de divisas

Soluciones de gestión del riesgo cambiario y pagos internacionales para la liga

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), líder mundial en soluciones de pago para empresas, ha anunciado que su división Cross-Border ha alcanzado un acuerdo con la European T20 Premier League («ETPL»), un nuevo torneo de franquicias respaldado por el International Cricket Council que aspira a consolidar a Europa como una de las grandes potencias del cricket T20. En virtud del acuerdo, Corpay será el proveedor exclusivo de servicios de cambio de divisas y socio oficial de la ETPL.

Como proveedor exclusivo de servicios de cambio de divisas, Corpay Cross-Border ofrecerá a la ETPL soluciones integrales para gestionar el riesgo cambiario y reducir el impacto de las fluctuaciones de los tipos de cambio en sus operaciones habituales.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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Contacto de Corpay:
Brad Loder
Director de marketing
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Contacto de European T20 Premier League:
Akhil Oswal
Vicepresidente
European T20 Premier League
+91 98104 31616
akhil.oswal@rulesglobal.com

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Corpay, Inc.

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