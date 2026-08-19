Corpay Cross-Border, socio oficial de la European T20 Premier League en materia de divisas

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), líder mundial en soluciones de pago para empresas, ha anunciado que su división Cross-Border ha alcanzado un acuerdo con la European T20 Premier League («ETPL»), un nuevo torneo de franquicias respaldado por el International Cricket Council que aspira a consolidar a Europa como una de las grandes potencias del cricket T20. En virtud del acuerdo, Corpay será el proveedor exclusivo de servicios de cambio de divisas y socio oficial de la ETPL.

Como proveedor exclusivo de servicios de cambio de divisas, Corpay Cross-Border ofrecerá a la ETPL soluciones integrales para gestionar el riesgo cambiario y reducir el impacto de las fluctuaciones de los tipos de cambio en sus operaciones habituales.

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