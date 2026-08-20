Organigram Global versnelt de integratie van Sanity Group onder een eengemaakte wereldwijde bedrijfsstructuur

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Organigram Global Inc. (NASDAQ: OGI) (TSX: OGI) (“Organigram” of het “Bedrijf”) kondigde vandaag een belangrijke mijlpaal aan in zijn wereldwijde groeistrategie dankzij de versnelde integratie van Sanity Group GmbH (“Sanity”) en de uitlijning van het bestuur, de activiteiten en de marktontwikkeling in de gecombineerde organisatie.

Om de gecombineerde organisatie te ondersteunen, heeft Organigram Finn Age Hänsel benoemd tot President, Rest of World & Chief Strategy Officer, en Adrian Frenzel tot Global Chief Operating Officer. Om de integratie mogelijk te maken, heeft het bedrijf de aandelenkoopovereenkomst aangepast die de overname van Sanity bepaalt, waarvoor vereist was dat Sanity gedurende een earnout-periode van 12 maanden op stand-alone basis geëxploiteerd wordt. De aanpassing vervangt de oorspronkelijke, op prestaties gebaseerde earnout door een vaste earnout terwijl het oorspronkelijke concept dat de earnout na afloop van de earnout-periode betaalbaar is behouden blijft.

“Sinds de voltooiing van de overname hebben onze teams uitzonderlijk goed samengewerkt en konden we met eigen ogen de kracht van Sanity’s activiteiten en de kansen in ons gecombineerde platform zien,” verklaart James Yamanaka, CEO van Organigram. “Die vooruitgang, samen met ons vertrouwen in Sanity’s verdere groeitraject, maken dit het juiste moment om de volgende stap in onze integratie te zetten. Het vastzetten van de earnout verschaft meer duidelijkheid en zekerheid, en verstevigt de strategische uitlijning en uitvoering binnen de organisatie. Met een meer geïntegreerd wereldwijd platform kunnen we bouwen aan het momentum dat al onderweg is, onze capaciteiten coördineren en middelen op efficiëntere manier toewijzen, om zo kansen na te streven om groei en uitbreiding van de marge te bevorderen in Canada, Europa en andere internationale markten.”

Een geïntegreerd internationaal platform tot stand brengen

Sanity is een van de toonaangevende spelers in Duitsland en verschaft Organigram een gevestigd commercieel platform en kennis van wet- en regelgeving in een van de grootste en snelst groeiende markten van medicinale cannabis in Europa. De Duitse markt van medicinale cannabis werd geschat op een waarde van meer dan €2 miljard in 2025, ten behoeve van om en bij 800.000 patiënten, en zal volgens de prognoses tegen 2028 de kaap van €4 miljard overschrijden.1 Met een grondige kennis van de Europese wet- en regelgeving, heeft Sanity ook een aanwezigheid in Zwitserland tot stand gebracht en breidt op strategische wijze naar Polen, de U.K. en de Tsjechische Republiek uit.

Organigram heeft een sterke grondslag uitgebouwd in de teelt, productinnovatie, productie, merken en internationale toelevering. Momenteel levert het bedrijf bulkzendingen met cannabis naar Duitsland, Australië en de U.K. en introduceerde onlangs 10 product-SKU's op de Australische markt van medicinale cannabis.

Door deze capaciteiten onder één operationeel model samen te brengen, zal het bedrijf zijn Canadese productie en productcapaciteiten beter kunnen benutten, samen met Sanity’s Europese commerciële, juridische en distributie-infrastructuur. Naar verwacht zal dit een sterkere grondslag bieden om toelevering te coördineren, product- en merkcommercialisering te versnellen en groeikansen in Duitsland en andere internationale markten na te streven.

Benoemingen van bestuursleden

Finn Age Hänsel werd benoemd tot President, Rest of World & Chief Strategy Officer van Organigram. In deze functie zal Finn de wereldwijde bedrijfsstrategie, internationale marktontwikkeling en strategische partnerschappen van Organigram in goede banen leiden. Hij zal ook de verdere integratie van de Canadese en Europese capaciteiten van Organigram ondersteunen en mogelijkheden beoordelen om de merken, producten en het intellectuele eigendom van het bedrijf op andere markten te introduceren.

Finn verrijkt het bedrijf met meer dan 15 jaar ervaring als ondernemer en executive waarbij hij consument- en gezondheidszorgbedrijven uitbouwde en op schaal bracht. Hij begon zijn loopbaan als consultant van de Boston Consulting Group en later was hij medeoprichter van Sanity in 2018, waar hij de ontwikkeling tot een van de toonaangevende bedrijven van Duitsland actief in medicinale cannabis bevorderde, met een portfolio die pilootprojecten rond medicinale cannabis, wellnessaanbiedingen en cannabis voor gebruik door volwassenen omvat. Voordien was hij medeoprichter van The Iconic, een van de meest vooraanstaande moderetailers van Australië, en leidde de ommezwaai van het verhuisplatform Movinga als CEO.

Adrian Frenzel werd benoemd tot Global Chief Operating Officer van Organigram. In deze functie zal Adrian operationele uitmuntendheid leiden in de wereldwijde activiteiten en de toeleveringsketen van het bedrijf, met een initiële focus op het optimaliseren van de prestaties, het bevorderen van meer operationele uitlijning, het tot stand brengen van schaalbare bedrijfspraktijken en het uitbreiden van de brutomarge in de geconsolideerde bedrijfsactiviteit.

Adrian verrijkt het bedrijf met meer dan een decennium ervaring op bestuursniveau en in bedrijfsactiviteiten, opgedaan als Managing Director en COO van Sanity Group. Voordien vervulde hij een bedrijfsconsultingfunctie bij McKinsey & Company, en was actief als COO van Gorillas Technologies en co-CEO van HelloFresh USA.

“Organigram heeft een sterke grondslag tot stand gebracht en door toedoen van Sanity een belangrijk platform in Europa opgericht. Met een eengemaakt bestuursteam en een samengevoegde werkingsstructuur, zitten we nu goed gepositioneerd om deze capaciteiten samen te brengen, groei met een ruimere focus na te streven en sneller op kansen in onze markten in te spelen,” voegt James Yamanaka hieraan toe. “Ik heb alle vertrouwen in het team dat we hebben samengesteld en ons vermogen om deze volgende fase van onze strategie om te zetten in duurzame groei en waarde op lange termijn voor aandeelhouders.”

Aangepaste earnout-overeenkomst

Onder de aangepaste earnout-overeenkomst zijn de partijen akkoord gegaan om de waarde van de Sanity Group-earnout vast te leggen op 85% van de maximale earnout-waarde beschouwd onder de oorspronkelijke overnameovereenkomst, om zo meer zekerheid te bieden wat betreft de nog te betalen resterende overnamesom.

De earnout-vergoeding zal bestaan uit €20 miljoen in cash, met de resterende vergoeding, na aftrek van Organigram’s eigendomsbelangen vóór overname en een aantal andere aftrekposten, van om en bij €76 miljoen betaalbaar in aandelen van Organigram. Het aantal uit te geven gewone aandelen zal bepaald worden op basis van de 20-daagse VWAP (“Volume Weighted Average Price” = op het volume gewogen gemiddelde handelskoers over een periode van 20 dagen) van de gewone aandelen van Organigram op de TSX zoals op drie dagen vóór de betaaldatum, onder voorbehoud van een bodemprijs van C$3,00 per aandeel en een prijsplafond van C$4,00 per aandeel.

Deze earnout-vergoeding is verschuldigd vanaf 1 april 2027, waarbij de werkelijke betaaldatum van de vergoeding in contanten en de uitgifte van de betreffende gewone aandelen niet later dan 1 mei 2027 mag plaatsvinden, onderworpen aan de voorwaarden van de aangepaste overeenkomst.

“Sinds de overname heeft Sanity sterk gepresteerd, en dit verdergezette momentum versterkt ons vertrouwen in het groeitraject van het bedrijf,” aldus Peter Amirault, voorzitter van de Raad van Bestuur van Organigram. “In het licht van de prestaties tot op vandaag, onze verwachtingen voor verdere groei van de omzet en de aangepaste EBITDA tijdens de resterende earnout-periode, en de voordelen van een volledige integratie, zijn we van mening dat de earnout op 85% vastzetten een rechtvaardig en goed onderbouwd resultaat vormt. Het biedt ook meer duidelijkheid nu we verdergaan en creëert een kans om strategische uitlijning en uitvoering in onze hele wereldwijde organisatie te versterken. Met Finn die zich toelegt op het versnellen van de internationale groei, Adrian die operationele uitmuntendheid en uitbreiding van de marges in ons wereldwijde platform stimuleert, en Tim die onze marktleidende commerciële activiteit in Canada bevordert, zijn we volgens ons goed gepositioneerd om op de sterke punten van beide organisaties verder te bouwen en winstgevende groei in Canada en op de internationale markten aan te zwengelen.”

De aangepaste earnout-overeenkomst bestaat uit een “transactie met verbonden partijen” in de zin van MI 61-101 (“Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions”). De aangepaste earnout-overeenkomst is echter vrijgesteld van de vereisten voor een formele waardering en goedkeuring door minderheidsaandeelhouders zoals in MI 61-101 krachtens de respectievelijk paragrafen 5.5(a) en 5.7(1)(a) van MI 61-101, omdat noch de marktwaarde van het voorwerp van, noch de vergoeding voor, de aangepaste earnout en eventuele transacties in verband hiermee, inzoverre dit de betrokken partijen betreft (zoals gedefineerd in MI 61-101), hoger is dan 25% van de marktkapitalisatie van het bedrijf voor de doeleinden van MI 61-101.

OVER ORGANIGRAM

Organigram Global Inc. is een bedrijf genoteerd op de beurs van NASDAQ Global Select Market en op de TSX-beurs met onder andere Organigram Inc., een vergunninghoudende teler en verwerker, als dochteronderneming volledig in handen van het bedrijf. Via de overname van Sanity Group neemt Organigram deel aan de Duitse markt van medicinale cannabis en andere opkomende markten in Europa.

Organigram richt zich op het produceren van kwaliteitsvolle cannabis voor volwassen consumenten en op het uitbreiden van de wereldwijde voetafdruk van het bedrijf. Organigram heeft ook een portfolio cannabismerken ontwikkeld en overgenomen, waaronder Edison, Big Bag O' Buds, SHRED, Monjour, Tremblant, Collective Project, Trailblazer, BOXHOT en DEBUNK. Mede door de overname van Sanity Group omvatten de Europese merken van Organigram nu Vayamed, avaay, ZOIKS, Endosane Pharmaceuticals, VAAY en Grashaus Projects. Organigram exploiteert faciliteiten in Moncton, New Brunswick en Lac Supérieur, Quebec, met een specifieke productiefaciliteit voor edibles (eetbare cannabisproducten) in Winnipeg, Manitoba. Het bedrijf exploiteert eveneens twee aanvullende cannabisverwerkingsfaciliteiten in Zuidwest-Ontario; een in Aylmer en de andere in Londen. In de faciliteit in Aylmer zijn geavanceerde extractiecapaciteiten ondergebracht. Deze faciliteit is geoptimaliseerd voor verfijning van samenstellingen, naverwerking van secundaire cannabinoïden en de productie van geïnfuseerde joints. De faciliteit in Londen zal geoptimaliseerd worden voor labelling, verpakking en landelijke distributie-afhandeling. Het bedrijf staat onder toezicht van Health Canada onder de Cannabis Act en de Cannabis Regulations.

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1 Bronnen: Euromonitor, Precedence Research, https://www.precedenceresearch.com/databook/germany-legal-cannabis-market, interne schattingen. Expand

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